迷你屋住戶驅趕市府工作人員 當局宣佈停止撥款

（本報訊）自今年4月起，位於北湖（Northlake）的迷你屋村莊住戶便與市府工作人員屢次發生衝突。居民禁止志願者進入，不願與工作人員交流，並多次發生肢體衝撞。自8月5日起，該村莊管理辦公室便已撤空，該地居民無一人願意離開，更不願搬入永久住宅中生活。

在僵持7個月後，市府日前宣佈，由於未能遵守合同規定，將從12月後停止撥款，正式關閉該迷你屋村莊。低收入住宅機構Low-Income Housing Institute（LIHI）試圖與迷你屋住戶進行日常會議，但均溝通無果，被居民鎖在門外。自1月份開始居住於該村莊的John Travena表示：「對於我們來講自治權很重要，我們需要限制進出的人」。

市府方面發言人Will Lemke在新聞稿中寫道：「自2019年12月31日後，該村莊將停止營運，地產將歸還予西雅圖電力局」。這是市府方面第2次在未重新選址計劃重建的情況下，關閉現有迷你屋村莊。

市府方面稱，該村莊內共計擁有19個床位，市府工作人員將與低收入住宅機構員工合作，幫助有需求的人尋找新住處。西市無家可歸投資經理Adrienne Easter曾表示，該村莊是在市府所屬地產上經營，經市府授權批准，資金來源由納稅人承擔，並由LIHI機構營運。在此陳述下，市府意在永久性關閉整個村莊，不再接收任何居民。