在美國， 《平權法案－－Affirmativeaction / Affirmative Act》又稱為積極平權措施，是指美國聯邦政府和州政府在法律要求的平等機會。這些措施是為了防止在「膚色、宗教、性別或族裔出身」上，對僱員或就業申請人的歧視。例如美國勞工部提供的扶持行動包括宣傳活動，有針對性的招聘，員工和管理的發展以及員工的支持計劃。

歷史發展

美國平權運動是1960年代伴隨非裔美國人民權運動、女權運動、性革命等一連串民權運動興起的一項社會運動，並於民權法案通過後進一步擴大。

1965年由民主黨政府的美國總統林登·約翰遜發起，主張在大學招生、政府招標等情況下照顧如少數族裔、女性等弱勢群體，是一個特定時期「族裔優先」的法律，保障他們不會在教育及工作方面受到歧視及不公平對待。

是最具爭議的法案

1961 年， 肯尼迪（ John F . Kennedy）總統簽署了第10925號行政命令，規定聯邦政府需僱佣並平等對待少數族裔工作人員，這是《平權法案》第一次正式見諸政府文件。

自實施以來，少數族裔在政治、經濟、教育等領域的狀況明顯得到改善。然而僅僅以族裔、膚色、性別等群體差別作為得到優惠措施的標準逐漸受到質疑：只要是少數族裔或女性，在很多社會領域的競爭中都可以享受若干照顧；與此相反的族裔或人群，即使他們擁有明顯高於少數族裔的能力和成績，在競爭中也無法勝出。「逆向歧視」逐漸成為平權運動繞不開的絆腳石。《平權法案》也成為當代美國最有爭議的法案。

支持者認為，致力於少數族裔和有色人種的利益保護，真正將公平、公正的價值觀付諸實踐。反對者則認為，法案違背了「人人生而平等」的憲法原則，它把以族裔、膚色、性別等為基準賦予的權利凌駕於公民權利之上，在競爭中對一個人的評判應著眼於其能力大小，而非族裔或膚色等其他因素。

白人支持率最低

兩位亞裔學者日前在《社會科學－Sociological Science》期刊上發表論文，指出無論亞裔是否屬於平權措施的受惠者，白人對平權措施的支持率都是最低。

研究發現，僅有26.7％的白人支持在職場踐行平權措施，在招聘及升遷事項中給予非裔優惠政策。當亞裔與非裔同成為少數族裔受惠者，白人的支持率跌至23.4%。而當亞裔被描述成與白人一樣的平權措施受害者，白人對平權措施的支持率則反升至32.9%。

無論亞裔為受惠者或是受害者，白人對平權措施的支持率在所有族裔中均是最低。

堅定支持者的族裔

在平權運動之前，非裔美國人已經為爭取自身權利奮鬥了很久。縱觀美國平權運動半個世紀的歷程不難發現，權利的平等和機會的平等並非出於天賜，它來自非裔美國人持續不斷的抗爭。而這種抗爭能夠產生實際的效果。

而東南亞裔群體貧困率高，在平權行動以及其他社會正義問題上，他們的利益往往與黑人和拉丁裔群體一致。調查中顯示往往不被視作亞洲人的南亞人口，他們也是平權運動的堅定支持者。

不同代亞裔看法不同

據研究顯示，在亞裔社群當中，三代移民對在職場中給予非裔優惠政策的支持率，要比一代移民高出近三倍。對此，研究者之一、紐約市立大學研究生中心社會學副教授陳凡(Van Tran，音譯)表示，一代亞裔移民在祖籍國往往沒有與平權措施相似的政策。當他們帶著不錯的教育背景與專業技能移民美國時，這些資本往往無法在勞動市場中有效轉換，可他們又不能像非裔一樣受惠於職場中的平權措施，加上對美國社會與主流的接觸和認知不多，一代移民認為自己是種族歧視與平權措施政策的雙重受害者，故會因自己與後代的利益受損而攻擊該政策。

部份亞裔認為，現實中的平權法案，不僅不保護作為少數族裔的亞裔，反而對亞裔的傷害多於對白人的傷害。甚至在一些情況下，白人將從中受益。 然而事實是此法案對亞裔是絕對受益的。舉例來說：

在大選前，華盛頓前州長駱家輝努力說服亞裔美國人支持88號公投。擔任過商務部長兼駐中國大使的他，說自己感到有被迫向前邁進推動平權法案的部份原因，是他從平權行動中受益，比如能入讀耶魯大學就是一例。他表示最近的一些移民不理解美國日益嚴重的種族不平等。亞裔美國人在我們的社會中取得了長足進步，但這並不意味著我們不能確保其他族裔也能享受這些機會。改善多樣性可以幫助提高所有學生的教育經驗，同時也可以幫助培養歷史上處於邊緣地位的學生。少數族裔需要能夠在各個領域有發展和發聲的機會，唯有平權法案才能讓我們繼續往前進達到此一目標。

華盛頓州的樂透獎 (lottery) 於1982年由州長John Spellman簽署成立。當年適逢西華報創業，與其他少數族裔媒體一樣，西華報也亟需廣告商的支持才能生存壯大。但州府樂透部門因這些少數族裔媒體發行量少影響力低拒絕給廣告，於是這些媒體聯合上訴州府。幸得當年華州參議員黑裔George Flemina以平權法案的規範和實施，強烈要求州府樂透部門不得有歧視少數族裔媒體的作法，必需支持弱勢族裔的生意以扶植族裔社區經濟及文化的茁壯。由於平權法案使西華報在早年創業維艱時確實受益，才能為社區作出37年的服務和貢獻。

結語

美國這個多民族與族裔沙拉盤式混合的多元文化環境中，強勢族裔如何與弱勢族裔共處，強勢群體如何與弱勢群體共存，將是美國社會面臨的全新挑戰。

至截稿止，88號公投

支持率是48.67%

反對率是51.33%