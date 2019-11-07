貝靈漢流浪者營地管理者 盜用$7.5萬非營利組織善款

（本報訊）日前，貝靈漢（Bellingham）警方表示，當地一名為「團結村」（Unity Village）的流浪者迷你屋社區管理者，因涉嫌盜用7.5萬美元非盈利組織善款作為私人使用，被指犯有一級盜竊罪，並被暫時關押在沃特康姆郡（Whatcom County）監獄。

警方稱，這個擁有22棟迷你屋的流浪者社區由HomesNOW非盈利組織營運，Jim Peterson作為該社區的高級管理人員，涉嫌監守自盜，使用HomesNOW賬戶撥取款項，擅自使用在快餐店、煙草店、賭場及加油站等地。Peterson共計使用非營利組織賬戶在快餐店花費1.2萬美元、在咖啡店花費3,700美元，並在兩家賭場花費3,500美元。

HomesNOW聯合創始人之一Doug Gustafson早前發現賬戶內款項支出存在問題。自今年2月起不明支出項目便引起他的注意，於是便向警方舉報，警方在此之後進行了一系列調查，最終將目標鎖定在Peterson身上。警方表示，嫌犯使用非盈利組織款項總額高達7.5萬美元之多，嫌犯此前已從HomesNOW組織辭職。

Gustafson表示，經此一事，組織方面已經採取行動，希望類似事件不再發生。「我們每月將命兩名董事會成員一一核對銀行賬目，檢查每一筆款項去處」，希望以此令兩名成員互相監督，並有效管理財務出入。