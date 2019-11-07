2020年度亞裔企業家獎

10月25日由西華報在中國海景大酒家舉行的首屆企業家獎和圓桌會議，是集網絡、思維、解決方案和最佳實踐的共享為宗旨的一場活動。在Tanya Woo的主持下，大約有170人參加了此次活動，表揚14位獲得榮譽的本地企業家。

此次活動的靈感來自於HACT Construction總裁之一的Tien Ha。他與《西華報》的出版商吳靜雯社長接觸並問道：「亞裔美國人的企業家為什麼如此害怕談論失敗？」那是由於擔心「丟臉」。這個話題在亞裔美國人中可能是大忌。

連同Tien Ha，及企業家John Chen、張敏、Beth Johnson、伍煒豪、Yen Lam-Steward、Le Brothers李程天、Sy nthia Melton、蕭鳴、Ezhilarasan Natarajan、黃浩聲、楊梅同被表揚。Andy Yip因受傷未能參與盛會。

挑戰與解決方案

Google將「企業家」一詞定義為「組織和經營一家或一家企業的人，為此承擔更大的財務風險。」

表爾威學院（Bellevue College）商業教授Leslie Lum主持了兩組表揚者的現場發言。她向第一輪小組成員詢問他們作為企業家所面臨的挑戰以及他們提出的任何解決方案。

Lam’s Sea food 的前東主Lam Steward說，從小型企業到中型企業，她最大的挑戰之一就是吸引人才。她說：「當您與Microsoft和Amazon這樣的『大男孩』競爭時，在吸引人才方面我們是很難競爭過他們。」

李程天是房地產經紀人和RealHomes Network 的東主， 他對Lam Steward關於吸引人才以及提出好的產品、資金和日常運營的評論表示贊同。他說，所有這些都是可以克服的問題。而他無法解決的是中國的政府腐敗。他說：「如果你也腐敗經商，那你就輸了。如果不這樣做，也會因失去業務和機會而蒙受損失。」他的解決方案是專注於自己可以控制的事情，實現誠實、正直和公平的核心價值觀。

Flynn Family Lending的聯合創始人Beth Johnson自稱是偶然的企業家。她說：「與在座的大多數同行不同，我沒有計劃經營自己的業務。我幫助促進了現在丈夫的成功並發展了他的業務。我可以邊走邊學，可以說是在飛行的同時建造飛機。」她加入了針對企業家的Accelerator項目，該計劃為商家提供資源、工具和指導。

Johnson還談到了自己作為亞洲企業家所面臨的獨特挑戰。她舉著標有她名字的牌子說道：「我叫Beth Johnson。我不是白人，我是亞洲人，但我不會說越南話。我們的公司名稱也並不表示它是少數族裔所有的企業。」

Johnson說，她的家人於1975年逃離越南後，當時還只是嬰兒的她，被一個白人家庭收養，她一直在努力彌合這一文化上的差距。

Dimension Law Group 的聯合創始人Melton說，在從事市場營銷，員工，財務等業務，要與從事法律工作間取得平衡並不總是那麼容易。Melton說：「我還沒有找到解決方案。我們要聘一名會計師，簿記員。同時我們聘請了一名業務教練來幫助我們將系統部署到位。」她正在建立團隊來幫助她的生意成功。

Melton還指出了女性企業家所面臨的挑戰，即同時要作為妻子和母親，Lam-Steward也提到了這一點。

Geoteaming的首席執行官Chen表示，他看不到任何問題。他說：「我們是企業家。因此，沒有挑戰，只有機遇。」

成長與機遇

HACT Construction的總裁Ha在第二輪小組討論中，談到了增長和機遇的話題。他說：「機會就是您創造的東西。並非有人提供給您的東西。」他表示，當大多數人想到一家企業時，他們將其視為金字塔：老闆在上，員工在下。然而作為企業家重要的是要扭轉這種狀況，並將員工放在首位。

他補充說：「員工們是最重要的人力資源。發展自己的核心價值觀並堅持下去。」保持公司文化的一致性是至關重要。

伍煒豪也同意Ha這一觀點。他表示，當公司創辦伊始，做老闆的要擔負各個職位的角色且需做許多工作。他說：「要發展公司，就必發展團隊力量。」並引用作家Jim Collins的話說，要讓合適的人上正確的座位。

Kizuki Ramen和Izakaya的創始人Brandon Ting說，如果他必需重新建立自己的業務，他會放棄完美的需求。他說：「是要去追求卓越，而不是追求完美。」

錯失良機

MY International Real Estate的創始人楊梅談到了「我從未打出的一通十分重要的電話。」

她回憶起與排在星巴克（Starbucks）第二要位的鄰居的一次談話，內容涉及星巴克向中國擴張的話題。楊梅開玩笑地問她，若要在中國開設一家商店應該怎麼做？她的鄰居說：「與負責亞洲市場的員工保持聯繫。這是電話號碼。」

那就是她從未打出的電話，楊梅表示雖然沒打這通電話，但心裡很高興得到了這句寶貴的話。因為她的真正愛是房地產，而不是經營星巴克商店。她開設了一家經紀公司，並表示自己填補了傳統經紀公司所不具備的市場，那就是與希望在西雅圖地區投資的中國商人，與說英語和非英語買家合作。

Core Stack 首席執行官Natarajan說，他最大的錯失機會是與亞馬遜合作的機會。Natarajan說：「在亞馬遜網絡服務（AWS）成立之初，亞馬遜就拜訪了我們的辦公室，懇求我們成為他們的合作夥伴。當時我們正在尋找引領潮流的人……微軟和谷歌。我們沒想到他們（AWS）會成為雲領導者。」

Vibrant Cities的首席執行長黃浩聲十分了解錯過的機會。他說：「他有多次購買南湖聯盟房產的機會。那時是600萬美元，我想我會等著價格下跌。但這事從來沒有發生過！」

他說，房地產價值的最大驅動力是就業。由於西雅圖地區還有成千上萬的工作崗位，他說：「現在是購買（房地產）的好時機。不要等待價格下跌。去年已經發生過……西雅圖的房屋中位價為80萬美元。現在是715,000美元。我們已經處於下一個週期的開始。從現在開始五年後，不要後悔沒有購買房地產。」

熱情

「當您充滿激情時， 您想分享它，無論它影響一個人還是一千人。」Bayley Le擁有GoPoke餐廳，他的兄弟Jason擁有Dochi，這是華埠國際區的一家日本甜甜圈麵包店。Bayley 說：「人們之所以成為企業家，是因為他們具有驅使他們前進的熱情，即提供產品或服務的熱情。將有共同愛好的人們團結在一起，繼續為大家服務。」

正如《西華報》社長吳靜雯所說：「企業家不僅僅是創造就業機會的人，還是創新者，問題解決者，遊戲規則改變者和有遠見的人。你們是這個社區中真正的臥虎藏龍者，我為各位的貢獻感到驕傲。」在此祝賀所有獲獎者。