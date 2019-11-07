ISRD國際區特別評審局 公佈2019年度選舉候選人

(本報訊)二O一九年國際區特別評審區(ISRD) 選舉將於十一月十九日星期二上午十一時至下午六時在布殊酒店Bush Asia Hotel (409 Maynard Avenue South)內廣場層會議室舉行。經已登記投票是次選舉的社區會眾敬請積極投票。本年度共有七名候選人分別競選三個空缺席位，包括第一、第二及第四席位。

以商人，產業擁有人或僱員資格參加競選第一席位候選人共有三名，包括商人Tuyen Than，她也是社區居民與組織者。她關顧保存華埠國際區文化與歷史。假若當選，她會利用其平面設計的背景並以社會正義⻆度去回應各方面的反應。第二位競選者Russ Williams在小西貢區區內一間總承包公司工作。他相信華埠國際區內的歷史建築可以保留其永恒感及傳承為文化遺產，故此維護這些古物對保存社區文化與本地經濟都有利。 Russ 目前在評審局內履行他的首個任期。至於胡菁雅Tanya Woo 則在華埠國際區成長。她希望依隨家族為鄰里區服務的傳統，服務社區。她具備豐富傳媒經驗，並致力發展重建歷史建築 Louisa Hotel. 她為建築保存了未來的建築及歷史架構特式，包括禁酒時期非裔美式爵士樂壁畫。在打造建築物迎合未來功能的同時，她認同表揚過去的重要性 。目前她被委任在評審局內填補一個空缺席位的餘下任期。

競選第二席位的兩名來自居民，租戶或社區參與者的候選分別是Lizzy Baskerville，她是胡進培國際區花園Danny Woo Community Garden的園林經理。. 她希望善用作為社區份子的個人經驗及曾是申請人的資格，來協助處理適合文化設計與公平發展的計劃。她持有建築及景觀設計學位。 另一位則是Matt Chan，他利用自己的時間義務支持鄰里區內多個不同組織如社區報紙，InterimCDA 及陸榮昌亞洲藝術博物館。他對集合社區意見，美育設計歷史及以惠及社區為出發點的發展特別感興趣。他希望引起大家的注意，這個鄰里區並不止限於是遊客觀客目的地，這裡有需要保留歷史意義。

參加第四席位競選的兩位具備本區居民，租戶或社區參與者背景的候選人是李文輝M. Faye Hong，他在華埠國際區資歷深厚，關顧社區民生安全經濟，是華埠國際區與各政府部門的橋樑。目前是舍路合勝總支堂及李氏公所元老 ，華埠牌樓基金會及中華會館的董事成員、孫中山先生銅像基金會副會長及Yick Kong Corp物業經理。李文輝在華埠積極推動各項社區活動無數。他是耆老千人宴發起者之一，每年為千人宴統籌募款。他曾經是華埠兩間餐館，Atlas Cafe及康樂酒家的東主。另一人是Henry Liu，他生長於西雅圖，在華埠Interim任職社區統籌，負責七棟公寓大廈內居民的日常活動。.他希望在評審區內服務，藉此教育鼓吹及強化居民與社區會眾對社區的熱誠及公民參與。

評審局由七名成員組成，其中五名由華埠國際區民選，兩名由市長委任。任期兩年，最長可以連任兩屆。如欲查詢選舉及國際特別評審局資訊，請瀏覽網站： seattle.gov/neighborhoods/preservation/id.htm/.