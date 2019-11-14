塔可瑪的驕傲樂家杏仁糖 清洗儲糖倉惠及蜜蜂場

（本報訊）位於塔可瑪Tacoma的一間百年老店Brown & Haley近期因為要清洗儲存製造樂家杏仁糖Almond Roca的糖筒倉Candy Silos，卻意外地惠及飼養蜜蜂行業。原來要倒掉的一千一百二十加侖糖水變成蜜蜂的飼料，一時成為蜜蜂業界的佳話

每年樂家需要用上四百萬磅糖來生產杏仁糖。平日工廠都會用兩個漏斗型的大糖筒倉來儲存糖。在經過多年的儲存後，其中一個筒倉內部結上一層脆糖，在一定日子後必須清理才能存放新糖。由於筒倉樓高三層，面積龐大，清理時要用上逾一千加侖清水，這些水結果會變成濃濃的糖漿。按例工廠是將糖漿視作污水處理。當有關部門與塔可瑪市預先申請處理程序時，塔可瑪市水務局內一名身兼蜜蜂飼養人的員工卻提出了一個兩全期美的清理方法，將糖漿送給本地飼養蜜蜂的蜂場。蜜蜂出產蜜糖，但牠們卻非常喜愛喝糖水。這些原本成為排污物的糖水，結果不單止令華州的養蜂場受惠，甚至德州在知情後也有人來求糖水。

日前一隊利用高壓噴槍清洗糖倉的隊伍開工時，大家開始聞到甜甜的糖水味。隊伍平日的工作都與清洗油漬相關。今次的清理給予大家一份名符其實甜蜜的體驗。塔可瑪水務局在經過安全檢驗後，他們將糖水分別儲存在數個三百加侖的水桶內，然後由十一月中旬開始，免費分發到本地各養蜂場。養蜂場也可以在星期一至星五，每日上午八時到下午三時到水務局索取糖水。地址：Central Treatment Plant, Gate 6, 2301 Cleveland Way, Tacoma。查詢請電253-502-2150。

Brown & Haley是聞名全球，特別是在亞洲地區風行的樂家杏仁糖Almond Roca的製造商。杏仁糖自二次世界大戰後開始冒出名堂，當年樂嘉與軍部簽下合約，向全球各地海外駐軍基地郵寄杏仁糖，自此這個來自華州塔可瑪市的特產，就開始輸出到世界各地。時至今日，雖然世界品牌糖果眾多，但樂家杏仁糖都能分上一杯羮。

樂嘉杏仁糖的產量一直保持穏定，暢銷全球，每年向逾三十五個國家出口，從未有間斷。自始至終，製作糖果配方未有任何改變，但生產過程則一直在改良。工廠僱用一百三十多名員工，保持每日三百萬粒糖果的生產量。正值聖誕及中國人的春節臨近，工廠保持七天每天二十四小時運作。他們以糖果源自華州出產為榮，更表示每一夥糖果包裝都是來自塔可瑪，他們是向外傳揚塔可瑪聲名最多的華州工廠。