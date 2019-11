從無名小卒到港務專員 韓裔曹世鉉如何在選舉中獲勝？

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section

幾個月前,當提到候選人曹世鉉 (Sam Cho)名字時,人們可能會回答:「曹世鉉 ?他是誰?」

11月5日,曹世鉉擊敗對手、現年63歲的前表爾威市長Grant Degginger,贏得了西雅圖歷史上有史以來最年輕的港務專員一職。曹世鉉的最終得票率為60%,這表明超過322,000人,不僅投票支持一個默默無聞的人,而且投票支持一位政壇上的新手。在初選時,他擊敗了其他7名候選人。

29歲的曹世鉉,將是西雅圖5位港務專員中唯一的有色族裔。他是贏得全郡競選的第三位亞裔美國人,前二位的是前州長、金郡郡長駱家輝和2006年當選的第一位亞裔美國人港務專員 Lloyd Hara。曹世鉉的競選出馬,對任何有意競選公職的人來說,都是一個很好的研究案例。如果您有夢想,又因為文化和族裔障礙而害怕追求的話,那麼曹世鉉會激發您實現目標。

儘管專員是份兼職的工作,但卻是個很重要的職位。港口是華盛頓州經濟的重要經濟引擎,負責監督貨物,國內和國際貿易,西塔克機場,以及所有郵輪碼頭和海事行業。

美國前內閣秘書Norm Mineta對曹世鉉獲勝感到很高興,對他的當選全然不感到驚訝,並表示:「曹世鉉的做事方式非常精確且有條理。」當Mineta於11月10日在西雅圖時,曹世鉉稱他是自己導師。要了解曹世鉉為何獲勝,大家必需針對他的賠率作一些研究,以及他如何設法一一克服這些賠率的方法。

亞裔家庭對孩子們參政表示懷疑

當選舉結果在選舉之夜發佈時,曹世鉉的父母很是激動。他們在華埠國際區的Eastern Cafe喜極而泣,相互擁抱並興奮歡樂。早先的回報是曹世鉉以56%的選票領先。

但是,曹世鉉的母親回憶起對兒子有意初試啼聲出馬競選,她最初是持懷疑態度的。儘管她鼓勵兩個兒子去追逐夢想,並儘其所能使他們快樂,但她告訴他們,除了參政外,他們可以做其它任何事。

因此,當曹世鉉說他想競選港務專員時,做母親的她感到驚訝,告訴曹世鉉不要著急,要給自己「一個星期的時間」去思考,一週過後,曹世鉉不改初心。因此,母親和家人決定支持他。

正確的信息

《是的,我們可以-Yes, we can》是奧巴馬總統首次參選總統時傳達的信息,並立即引起大家的注意。川普總統的主題是《讓美國再次變得偉大》。總統候選人華裔楊安澤(Andrew Yang)的口號《讓美國更加努力地思考-Make America Think Harder》也相當有趣。曹世鉉的口號是《人民的港口-A Port for the People》。他在宣傳中表示:「西雅圖港口應為西雅圖人民服務」。從而得到了許多甚至不知道西雅圖港到底在做什麼的選民共鳴。曹世鉉使選民意識到大家可以從港口的福祉中受益。

厚實的簡歷

曹世鉉充分利用了川普在美中貿易戰中的政治氣候,強調要在港務工作的人,需充分了解國際貿易和出口事項。他是唯一一位具有出口經驗的港務員,在2017年禽流感危機期間,他用冷凍櫃將250萬磅真空包裝的雞蛋運往缺貨的韓國。

這應該是曹世鉉第一次競選公職,但他並不是政治新手。曾為奧巴馬總統和華州日裔參議員長谷川( Bob Hasegawa)工作的背景,充分說明了他掌握了在聯邦和州政府中的知識。擁有美國大學國際研究專業碩士學位,倫敦政治經濟學院國際政治經濟學的厚實學歷,這些都是他過人的背景和後盾。

努力且聰明

當曹世鉉第一次考慮參選時,指導者和前老闆長谷川告訴他:「獲勝的關鍵是要使對手不堪一擊。」的確,曹世鉉擊敗了對手,籌集了比對手更多的資金,並獲得了可觀的收益和更多的認可。曹世鉉說,他獲得了12個立法區的支持,而對手只有兩區,此外12個工會都不支持他的對手。

正確的策略

獲得立法區的認可意味著什麼?意味著整個區將代表曹世鉉競選,他能獲得更多支持和更多選票本錢。最重要的是,由於這些區的認可和背書,將帶來更多的人力資本,例如在人力、建議和其他服務目的支援。這迫使對手不得不花更多的資金,用在昂貴的郵件寄送上,他的對手在競選期間寄出了五次宣傳郵件。大多數選民一般來說,是不會閱讀那些彩色的精美郵件,因為它們被視為候選人的宣傳品而已。

表爾威和南西雅圖

曹世鉉說:「從政治戰略的角度來看,從大選中可以清楚地看出,我的對手是佔領東金郡,而我能保住西雅圖。因此,我們之間的角逐戰場是南金郡的SeaTac,Burien,De Moines,Federal Way等區。這些也是受西塔克機場(Seatac Airport)擴建影響最大的區。我的一位導師 Norman Mineta告訴我,一個好的政治家要多聽民意,少說大話(大耳小口-a big ear and a small mouth),我牢記這個建議。在整個競選過程中,我花時間真誠地傾聽了南金郡受機場影響選民們的擔憂和心聲。只花時間聽他們說話,就會產生很大的不同效果,這使我能在南金郡跨過被邊緣化的選情。」

韓國人與中國人

曹世鉉得到韓裔的支持非常了不起。在選舉之夜聚會上,四家韓國媒體和眾多韓裔社區領袖出席。他們對曹世鉉的支持是堅定而無條件。社區團結在他身後,除了自豪之外,這些社區和媒體都不強取表現。大家可能會說,這沒有什麼不尋常的,因為曹世鉉是第二代韓裔美國人。

但是我不能對華人社區這麼說。問題是,華人社區通常不看遠景,而是把事情成敗,視為攸關個人的榮辱。例如,如果他們不同意某位華裔候選人,那麼他們就不會嘗試與之合作,並試圖找另一位華裔美國候選人去支持。在表爾威市議會的選舉中,就曾發生過兩次這種情形。這不僅是由於華人移民社區的文化和語言(100多種方言)兩極分化,且華人遇到政治分歧時,立場上是毫不會妥協的。假設候選人或他的父母來自中國,則由於政治立場的差異,台灣人和香港人可能不會露面。最近的香港抗議活動,也在香港和中國的移民間造成了裂痕。

我很高興曹世鉉沒有像美國華裔候選人那樣有那麼大的社區和政治包袱。

亞裔美國人的投票

曹世鉉在以華裔為主的華埠國際區舉行選舉之夜聚會。港務專員管轄全郡,他可以在金郡的39個城市舉行選舉之夜的慶祝活動,甚至是韓裔眾多居住的聯邦路市(Federal Way)和林伍德(Lynwood),或是曹世鉉住的科克蘭市(Kirkland),但是他卻選擇在華埠舉行。

曹世鉉說:「你必需去支持你的選民的地方。」華埠國際區是亞裔美國人歷史和傳承的起始點,也是許多亞裔組織的所在地,是亞裔美國人的身份和文化中心。

大多數候選人會立即不計算亞裔美國人的選票,因為傳統上,亞裔美國人大多不會投票。但是最近,許多亞裔團體一直在不懈地對社區進行政治參與方面的教育,確實產生了一些效果,尤其是在移民社區中。亞裔美國人是金郡最大的少數族裔,亞裔在選舉中是可以有所作為的。

在華裔和韓裔社區中,曹世鉉是一個為大家共同熟悉的姓氏-「曹」。到目前為止,曹世鉉對此還沒有異議。他的教育背景吸引了重視教育的亞裔美國人。亞裔美國人可以從他身上感覺到一種文化聯繫,並且願意甚至渴望支持像曹世鉉這樣的非華裔的亞裔。而且,曹世鉉一再強調自己的家庭移民背景……以及港口事務委員會需要多元化。」

正確的背書者

在10月9日於國際區舉行的亞太地區及島民候選人論壇上,曹世鉉被問到誰是他的背書者,曹世鉉首先點名的是前美國駐華大使駱家輝。觀眾有點驚訝,但很高興。群眾中的每個人幾乎都知道駱家輝是誰。很快,曹世鉉的信譽和聲望得到了增強,特別是對於那些以前從未見過他的人。

尋求幫助

多個月前,當我第一次與曹世鉉聊天時,他的坦率直接給我留下了深刻的印象。像往常一樣在採訪結束時,我會問候選人是否有問題要提出。我從未遇過一個候選人,問我是否可以讓他與一些重要的亞裔美國人領導者建立聯繫。我確實為他聯繫了一些領導者。

在生活中,如果想要得到某些東西,那麼要做的就是「問」。如果閉嘴不言,那您是什麼也得不到的。