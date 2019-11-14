從貧窮走向繁榮 西雅圖經濟發展局局長Bobby Lee

本文作者：Carolyn Bick

現任西雅圖經濟發展局局長Bobby Lee，成長於後朝鮮戰爭時代的南韓，他親眼目睹了不同的經濟戰略，如何能夠幫助人們擺脫貧困，並使一個國家走向繁榮。他說，這種經歷對他的職業選擇產生了影響。

Bobby說：「在韓國我經歷了這樣一個從極端貧困，走向繁榮的國家後，使我感到……經濟發展如何成為社會的積極力量。不僅是我，包括我的朋友，我的家人，大家看到如何與一個仍然……試圖在戰後生存的南韓環境中打交道的狀況。」

Bobby的職業生涯並不總是直接涉及到經濟學。高中畢業後，他進入俄勒岡大學學習音樂，特別是爵士打擊樂。但是，在意識到無法靠音樂謀生之後，他專業改為公共管理。在此期間，他還參加了學生激進運動，成為第一位當選為大學學生團體主席的亞裔美國人，隨後在俄勒岡州尤金市（Eugene, Ore.）議會重複了這一作法。學校畢業後，Bobby在私人和公共部門工作，開始時是在私人公司服務。

在Worksystems公司的勞動力開發領域工作了5年後，他在Hynix Semiconductor公司從事半導體業務，並擔任公司戰略規劃，環境服務和通訊負責人。在這兩個角色中，他發現自己得負責管理大批人員，以及數以百萬美元的預算。在擔任此一職位後，他第一次嚐到了與遊說官員打交道，要談判合同以及保持環境合規性的經歷。

之後Bobby跳出了私營部門的行列，於2011年加入俄勒岡州州長的區域解決方案團隊，管理三個專注於區域發展解決方案的州多機構區域解決方案團隊，當然，其中包括經濟規劃。該職位還意味著他需直接與立法者合作，從桌子的另一端涉足私營企業和社區利益。這一職位有助於他為波特蘭的經濟發展總監的下一個職位做好準備，他擔任了兩年此職務，然後於同年4月加入西雅圖市。

Bobby表示，他很高興自己有機會在私營部門和公共部門工作，因為這種經歷使他有機會從雙方那裡看到事情，使他對如何最好地完成工作有了更好的了解。他說，作為經濟發展部部長，他與各種各樣的企業和行業合作，發現自己「參加了許多有關各個主題領域的會議。」但是，經濟並不是一個固定的概念。這是一個不斷變化的目標，這意味著他每天都面臨一個新問題。

Bobby和他的辦公室面臨的最大問題之一是如何確保西雅圖人，不會再從知識型轉向網絡型的經濟中被淘汰。這是西雅圖上一次經濟轉變所發生的情況，然後是從以服務業為基礎的經濟（其中重視生產和製造部門的物理技能）發展到如今以知識為基礎的經濟。在該經濟環境中，人們可以看到科學和數學所佔的重要角色。他稱說，這種能力被視為硬技能。

Bobby說：「許多西雅圖人還沒有為知識經濟做好準備，因此該行業不得不從其他地方引進人才。因此，這就是導致價格上漲的原因……西雅圖的增長成本，包括住房成本，交通基礎設施的壓力，以及我們的社會服務計劃，這是因為我們還沒有做好準備。我們必需從外部引進人才，這對我們社會中的這些不平等現象，起到了促進作用，並為之做出了貢獻。」

他說，目前，創造力被視為一項軟技能。但是在網絡經濟中，創造力將被視為一項艱苦的技能，因為人們將不得不努力工作，並找到在基於技術的就業市場中發展的新方法。這也是他工作中最具挑戰性的部份。

因為這意味著他和他的辦公室，需要找到方法來幫助西雅圖人，在未來五到十年的時間裡思考，而不僅僅是在接下來的五分鐘內。但是大多數西雅圖人只是試圖留在這裡，因為生活成本隨著新人才和高薪工人的湧入而增加，房屋所有權也愈來愈少。

Bobby表示：「幸運的是，工作場所日益多樣化，是這項工作的資產。我們無法建立基於排他性實踐的中產階級。因此，對我來說，有色族裔……API成員的參與是為了確保下一代將佔有一席之地，並在此過程中幫助建立未來的彈性經濟。」

儘管Bobby的個人生活並不完全取決於數字，但他的減壓方法恰好與特定的數字目標緊密相關：他參加了19場馬拉松比賽，每場長26.2英里，他同時計劃參加12月在西雅圖進行第20場，也是今年最後一場馬拉松活動。

「跑步一直是我探索內心想法，並讓自己思緒變得更加集中的方式…在西雅圖結束我的職業生涯真是太好了，我希望我能做到。不可否認，我太忙了，很難跟上訓練的步伐，所以我通常每次都幾乎都落在最後一位……..只是為了讓大家看清楚是誰跑在最後。」他笑著說。