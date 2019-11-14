民眾缺錢，不願付政府多一分一毫，於是千方百計發起反對要付錢交稅對自己無利益的議案，I-976要將曾經通過加收汽車牌費選舉結果推反，打回原型至上限三十元內，結果又被選民通過。但政府馬上以最極嚴厲的回應，提控這條例，並宣佈馬上收緊手上已進行的交通改善計劃，原因是差不多到手來自民眾口袋的牌費收益少一大筆。

民主選舉就是這麼能折騰。選民為省了汽車牌費正高興著，但卻又為未來得不到完善的交通服務而開始埋怨了。政府本著巧婦難為無米炊，市民不合作共同付出，政府也沒有辦法變金蛋照顧長貧。除了提控，或者稍後又再推出一個反對議案，再來一次特別舉選或等候明年的正常選舉重議，又可以如何？

事實上誰都不能怨誰，因為大家是為了保存自由民主而付出；這結果在投票前都已非常明確。最低限度這是大多數選民在知情下，投了神聖一票所造就的結果。

政府拿了燙手山芋當然要馬上抛掉，交通基建與服務計劃缺錢要緩下來是合理的。不過所有計劃在攤上一些日子後，到了再拍版可行後，因為成本是會與日俱增，恐怕屆時錢又不夠而衍生更多問題。結果這些拖拖拉拉令很多服務建設，都成為馬拉松長途賽，有起跑而難望終點。

世上沒有措拖是會令所有人都滿意，唯有這樣才能創造下一次機會來翻局，事情繼續前進循環反覆，是禍是福一切都說不定的。