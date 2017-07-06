百度重磅收購 西雅圖人工智能公司KITT.AI

（本報訊）7月5日在北京舉行的2017年百度開發者大會中， 度秘事業部總經理景鯤宣佈將全資收購KITT.AI公司，將其開發的語音能力和自然語言處理能力融入到百度平台中，全面免費向百度的合作夥伴開放。

總部位於西雅圖的人工智能公司KITT.AI於2015年上市， 專注語音喚醒和自然語音交互技術，其開發的可定制熱詞檢測器和對話引擎ChatFlow可以為任何基於語音或文本的設備提供在線多回合對話功能。它是世界上唯一一家獲得Amazon Alexa和微軟聯合創始人Paul Allen投資的公司，並入選了CB Insights人工智能創業100強。

KITT.AI雖建立不久，但一直處於盈利狀態，目前共有超過12,000個開發商使用公司的Snowboy平台。被百度收購並非因為資金短缺，而是從長遠角度追求強強聯合。

作為KITT.AI聯合創始人之一的姚旭晨畢業於中國南京大學，並從約翰霍金大學（Johns Hopkins University）取得博士學位。在2012年到2016年期間，在自然語言理解和機器學習的6大會議（ACL、EACL、NAACL、EMNLP、NIPS、ICML）上，姚旭晨的論文發表數位居前10位。另一位聯合創始人陳果果則是一名資深語音識別專家。在創立KITT.AI之前，他曾為安卓系統開發了一個名叫「OK Google」的熱詞探測軟件雛形。

根據知情人士透露，百度此次收購的價格超過1億人民幣。