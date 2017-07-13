西雅圖-北京航班男子試圖開艙門 多名乘客出手將其制服

（本報訊）本月6日，達美航空由西雅圖飛往北京的航班DL129在起飛後不久，頭等艙內一名男子試圖打開機艙緊急出口，並襲擊了2名空乘人員及1名乘客。

法庭指控書記錄，此次涉事的乘客名為Joseph Daniel Hudek IV，現年23歲，來自佛羅里達州（Florida），是該航班坐在頭等艙第一排的一名男子。飛機在起飛後45分鐘，Hudek試圖開艙門，稱自己需要新鮮空氣，空乘人員及時發現後試圖阻止他。然而他非但沒有聽從空乘人員勸告，反而對其進行攻擊。頭等艙內數名乘客挺身而出，試圖阻止他的危險行為。無奈該男子身材過於強壯，儘管有乘務人員用酒瓶砸向他的頭部仍舊無濟於事，Hudek差點闖入駕駛艙。最終一名華人乘客將他撲倒在地，其他乘務人員用皮帶將其捆住方才避免了危機。

在這場鬧劇之後，飛機不得不調轉方向，飛回西雅圖。一路上多名乘客輪流按住Hudek，在飛機落地之後，西雅圖警方依法將其逮捕。遭受攻擊的3人，其中一名乘客和一名空乘面部受傷比較嚴重，送醫治療後無大礙。

7月7日，Hudek在華州西區法院首度出庭，以干擾機組人員為由被提出刑事訴訟。起訴書上指出Hudek當日以「家屬通行證」登機，入座頭等艙後向空乘人員要了一罐啤酒，但並未喝醉。若此次指控成立，他將面臨最高20年監禁及25萬美元罰款。