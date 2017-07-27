房價漲幅堪比泡沫期巔峰值 國外買家望而卻步

（本報訊） 目前，西雅圖房地產市場炙手可熱，漲幅穩居全美之首。房價漲幅不但遠超2006年的房地產泡沫時期，甚至令一些外國買家望而卻步。

Case-Shiller最新房價指數顯示，本年5月西雅圖獨棟住宅價格同比上漲13.3%，已連續9個月蟬聯全美漲幅最高城市。

這是自2006年以來，本地房價漲幅再創紀錄的歷史時刻。泡沫時期房價曾以19%的比例急速增長，又在經濟衰退期間急速下跌。西雅圖在當前的地產繁榮時期，房價曾在2013年秋天飆升13.2%，創下當時的最高漲幅紀錄。

除西雅圖外，波特蘭（Portland）再度成為全美房價漲幅第二高的城市，房價較去年同期增長8.9%，而從全國來看，房價增長比例僅為5.6%。

然而，全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors）的一項年度調查顯示，在截至今年3月的一年裡，華州的外國房屋銷售量下降到15.5億美元，比去年同期的20.5億美元下降了24%。華盛頓漸漸從吸引外國購房者的前10個州中退出。

Juwai的最新數據顯示，與一年前相比，居住在西雅圖的中國家庭比例下降了10%。過去一年，全美各地的外國房屋銷售大幅增長，達到了創紀錄的水平。而外國買家越來越傾向於將資金投入價格較低的市場中。房地產經紀人集團表示，除華盛頓之外，加州（California）、紐約（New York）和伊利諾伊州（Illinois）等其他房價高昂的州，今年的外國購房者數量亦有所減少，而以德州（Texas）和亞利桑那州（Arizona）為代表的地區房價可負擔性更高，外國買家增長率則最大。