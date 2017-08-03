杜爾肯初選壓倒性勝出 3女性領跑 西市將迎女市長

（本報訊）在8月1日的西雅圖市長初選初步票數統計中，前聯邦檢察官珍妮·杜爾肯（Jenny Durkan）以壓倒性優勢勝出。城市規劃師穆恩（Cary Moon）和社區活動家奧利弗（Nikkita Oliver）以微小差距分別獲得第2及第3的位置。

初步記票結果顯示，杜爾肯共計得票27,579，得票率31.71%；穆恩票數為13,583 票，得票率15.62%；奧利弗獲得12,126 票，得票率13.94%。

此次初選最終的兩名勝出者將進入今年11月的最終競選，杜爾肯目前領先優勢近15%，入圍已是板上釘釘。但穆恩和奧利弗得票率僅相差不到2%，在其餘選票統計結果出爐前，誰將入圍最終角逐尚未可知。但幾乎可以確定的是，西雅圖此次將迎來一位女市長。

西市歷史上首位也是唯一一位女市長Bertha Landes於1926年當選，此後91年中再無女性當選的紀錄。今年11月的市長選舉中，西市將再度見證歷史時刻。

此外，其他一些重要職位的初步記票結果如下:

華州第45選區參議員票數最高的2名候選人分別為民主黨籍的Manka Dhingra（得票率50.54%）和共和黨籍的李珍英（Jinyoung Lee Englund，得票率42.59%）。

金郡（King County）郡長由現任郡長康斯坦丁（Dow Constantine）持續領跑， 他的得票率為75.09%；而其競爭對手中得票率最高的是Bill Hirt，僅為14.18%。

在西雅圖市議員2個席位的競選中，Lorena Gonzalez、Pat Murakami、Teresa Mosqueda 及Jon Grant或將進入最終角逐。

此前提出以提升1%消費稅的方式為文化藝術項目融資的議案，在初選中以45%-55% 的結果被否決。