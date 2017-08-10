華盛頓州州民從未意識到本地一直以來的無敵優質空氣，居然受到鄰居加拿大山火飄來的霧霾所吞滅，煙霧不單止遮蓋了華州的整個藍天，西雅圖更可以與新德里及北京的壞空氣素質相提並論，同時也蒙上全球空氣污染最嚴重城市的污名，我們祗能喊一聲「無辜」。

很多人都盛贊華州得天獨厚，好山好水，資源豐富，佔盡優勢，成為當今亞洲人移民熱門地；久居華州的人更是被本地天氣與空氣寵壞；即使與全國各地相比，西雅圖的氣候宜人，絕對能為優質的生活素質加分。今次加國吹來的霧霾應該會讓華州人深省，自己生活在樂園內要惜福。

來自亞洲的移民，舉凡在這裡居住久了後偶然回到亞洲原居地，都發現自己難以適應生於斯長於斯的濕熱氣候與污濁空氣，因為大家都不自覺地被西雅圖的靈氣熏陶。其實所謂靈氣，就是沒有受到人工污染的大自然原本氣息。這股靈氣在世上越有優勢的地區，就越容易消失，這就是城市發展付出的代價。

今次華州全民被加國溫哥華的霧霾嗆到，純屬天有不測之風雲，誰叫華州與溫哥華火源距離那麼親近，躲也躲不了。兩地政府也沒有解決方法，山火一起就可以燎原，救不了的。溫哥華雖已宣佈進入緊急狀況逾一個月，但祗見山火卻越燒越猛，唯有等下一場大雨才有機會令山火熄滅。不過在未來數天下雨的機會不大，目前大家祗有忍忍吧！