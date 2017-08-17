「全美大日蝕」將至 交通大堵塞將襲華俄二州

（本報訊）本月21日即將出現的「全美大日蝕」是近數十年內，日蝕現象覆蓋全美、日全蝕橫穿美國的一次罕見奇觀。

許多華州民眾紛紛選擇在當日南下俄州（Oregon），欣賞日全蝕奇景，俄州當地多家酒店房間均已訂滿。本地交通部門提醒民眾，在日蝕發生當日，華州及俄州兩地交通堵塞情況或許將超出預估，因為目前尚未知具體有多少民眾會前往俄州，相關部門預計交通擁堵的情況會由日蝕發生前後一段時間持續至22日，屆時將有數十萬人被困在去往機場或趕回家的路上。

俄州交通部門發言人表示，此次日全蝕景觀帶來的交通影響將成為俄州迄今為止面臨的最大交通挑戰。

由於自1918年至今再無日全蝕橫穿全美的現象，所以此次日蝕又被稱為「全美大日蝕」，日全蝕貫穿的各地均會引來諸多民眾圍觀，預計共計超過百萬人聚集在俄州，等待見證這一景觀。

交通部門官員提醒各位駕駛人，在前往觀看日全蝕的途中，車中需要備有足夠的飲用水、食物、應急藥物及地圖，並將車輛加滿油，以應對突發狀況。同時準備觀看日蝕所需的專用眼鏡，以防止視力受損。日前由於購買眼鏡人數眾多，貨品一度脫銷，但亞馬遜（Amazon）及西市某眼科醫生均對部分不合格眼鏡發出召回令。由於假眼鏡氾濫，希望民眾在購買時提高警惕。（相關報導見：觀測日全蝕要注意眼睛）