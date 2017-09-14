穆恩提議對外國購房者徵稅 華人社區領袖憤慨反對

（本報訊）9月11日，國際醒獅團團長區偉明（Tony Au）先生造訪西華報，並代表華人社區反對穆恩（Cary Moon）提議向外國購房者徵稅的計劃。

區偉明與本地一些其他華人領袖代表起草了一份中英雙語請願信，並在信中指出這項稅收是「仇外的、帶有歧視性的。對西雅圖亞洲人及中國人的錯誤等級觀念一直存在，該稅收將加深矛盾的嚴重性，並且對於西雅圖房價上漲的潛在誘因起到的作用微乎其微。」

穆恩在2016年8月「The Stranger」一篇文章中寫道：「大量湧入的華人資金正在尋找一個新的房地產市場，現在看來，西雅圖和加州的目標已趨同。」她還提到華人買家導致「本地房地產市場的過度開發」。

區偉明先生對本報表示：「這（房價上漲）不是中國人引起的」，他同時反問：「為什麼要針對華人呢？所以你是在告訴我如果華人撤出（在西雅圖的投資），我們的整個經濟將會崩潰嗎？（華人）沒有那麼蠢。我們購置房產旨在投資，並不是為了買來空置不住。我們所繳納的地產稅提供了就業機會，同時也回饋了華州。」

面對本地華人的憤慨情緒，穆恩表示由於西雅圖長久以來存在歧視，所以自己十分理解徵稅計劃在華人社區內引起的強烈反彈及擔憂。但她同時聲明：「認為我提出徵稅建議是針對某個國籍或族裔背景的說法是錯誤的。」

本報聯繫穆恩競選團隊，希望他們對區偉明先生提出的擔憂作出回應，電話被轉接給溫哥華城市規劃師Andy Yan，他回應稱溫哥華自2016年開始徵收空置稅，「這項稅收做出的改變十分微小，徵稅能提高房屋可負擔性的想法本身就是錯誤的。了解房價為何如此之高的主要原因是十分重要的，最傳統的原因就是供給量短缺。當然也有國際力量影響，但這不是唯一的原因，而是原因之一。」在提到華人社區擔憂時，Yan認為華人之所以覺得自己被針對，主要是因為沒有參與到重要問題的討論中，他提醒華人民眾要讓政府看到自己的存在。