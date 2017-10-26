難忘的一夜：奇蹟、危機和其它狀況

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section

凡是在10月21日參加西華報英文版Northwest Asian Weekly 35週年慶典的400多名客人，可能都會得出這樣一個結論：是一個平順安泰的夜晚。除了不是……

但具諷刺意味的是，最近我寫了好幾篇過去35年來我們發生的危機，然而危機似乎在過去幾個月裡，更是無情的逼迫而來，我也就再不認為它們是危機了，反而能把它們視為「生活如戲院——life is theater」般地坦然接受了。

就準備在中國海景大酒樓舉行慶典晚宴的前一天，我甚至不知道當天會要處理兩次緊急照顧的突發事件。丈夫當時有而且現在還有闌尾炎的病徵，醫生說他屬輕度症狀，目前不需要動手術，只需服些抗生素就可以了。

星期六上午，他感到很不舒服，不知道能否出席晚宴。我把書面問題送交醫生辦公室，請醫生打電話給他。最後，他們聯絡上了，醫生建議我家先生可以出席，但不要頻繁走動，週六的這位醫生做了件好事，解決了我們的難題。

我們的活動經理Stacy Nguyen 給我發短信，她在家裡傷了背。當她回到辦公室的那一刻，我已準備好中藥油，讓她擦背舒緩不舒適，阻止了她可怕的痛苦。「你真貼心！」Stacy說。這一刻，我覺得自己像是個媽，在照顧著女兒。我從來沒有為兒子們做過這樣的事，以乎這個中藥油也含有我部份的失落感。

然後又一個震驚的消息接踵而來。當晚接受表揚的27位領導人中， 兩名表揚者眾議員Sharon T. Santos和Joan Yoshitomi在前往活動途中的路上，遇上了4部車連環的車禍。她們沒受傷，但遺憾的是錯過了頒獎的榮耀時刻。當我聽到這個消息時，我想知道是否自己選擇的是個不好的活動日？

為什麼我不想早些慶祝？

去年12月，Goodwill名譽執行長Ken Collings提醒我，Asian Weekly的35週年即將到來。我的反應是：「哇！你還記得。我是不是應該要做點什麼？」

我們過去隆重慶祝過10、15、20、25、30週年的報慶。為什麼我對第35週年的報慶卻不雀躍歡喜？主要是那時我找不到慶祝的意圖或目的。也許，經過多年艱辛的經營業務，我不想背負更多的工作。但他的興趣和熱情鼓舞了我，也許，我可以而且應該為某些人做某些事情。

在2月份，我發現用西華報和Asian Weekly的名義慷慨捐贈獎學金，應該是非常棒舉辦慶祝活動的意圖。

當我宣佈這個提案時，許多人認為我瘋了。我們的目標不僅僅是捐贈一個獎學金項目，而是向華盛頓大學慷慨捐贈兩個項目，每個項目是$10萬美元，作為我們慶祝35週年的禮物。

如果讀者們在上星期六晚上的慶祝晚宴上，就會同意我並沒有訂下過大的野心。通過贊助和門票銷售，我們實際上在活動前已籌集到了$10萬美元，足夠作為兩個項中的其中一項：捐贈給華大教育學院本科學位的獎學金。

為什麼要捐贈獎學金

捐贈獎學金想法不是我的。2004年，已逝的華盛頓大學前代理處理校長政務（UW Regent）的陳德堯先生向我挑戰，他說：「讓你的獎學金有意義，做大點。」怎麼做？就是讓這個獎學金在一年後能夠持續下去，同時讓這筆資金升值。在陳德堯的的幫助下，我們通過Dan Evans公共事務學院，向即將卸任的前州長駱家輝舉辦謝恩晚宴。籌款捐贈華大和西華大學生以及領養兒童，並在該學院設立了《駱家輝獎學金》。現在當年的籌款升值已超過$22萬美元，並幫助16名學生獲得碩士學位，甚至多年在校研讀的博士生。

我們如何克服挑戰？

不同於許多如：亞洲人輔導服務中心、健安療養院、國際診所和西北日本療養院（ACRS, Kin On, ICHS and Keiro NW）等的亞洲組織，這些組織有一個複雜的專門籌款部門，年內全時工作人員3到7名，我們沒有半個這樣的人員儲備，我們甚至沒有全職的銷售代表。

我們的策略是專注於贊助而不是自己單獨設立一個組織去從事贊助事宜。大多數組織包括我們的Asian Weekly 是要求在活動中被表揚的頒獎者，也要買桌贊助的。這次，我們告訴在過去幾十年來在社區上有所作為的表揚者不用買桌。

我們做的最後一次小型籌款，是5年前在我們30週年慶祝晚會上，為華埠國際區緊急救護中心（International District Emergency Center）籌款。我們已成了拍賣老手了。

為了籌集資金，我們不得不採用所有三種籌款方法：包括現場拍賣、甜點短拍衝刺和舉牌搶標（Live auction, dessert dash and raise the paddle）。活動中在表揚亞裔美國領導人和組織無聲拍賣會兩件事上，我選擇去擔任介紹表揚獲頒獎的榮譽者們。

在我們的規劃委員會成員的幫助下，我必需承認我們的現場拍賣活動，是在晚會舉辦的前兩週才提出來的。在慷慨的捐助者共同努力合作下，我們設法開發有趣的標的物，而不用花太多時間，包括在華埠國際區的走食 （food walk） 作為拍賣的標的。

甜點短拍衝刺對我們來說是最完美不過的，因為做甜點非常耗時且現場需要很多的人力，因此中餐館多不提供甜點。然而，甜點被放在當晚活動餐廳的入口處， 產生吸引人的景象。此外，我們很幸運有Tracy Luu，他自願烤12個可愛的美味蛋糕。令我震驚的是有張買桌的客人，為蛋糕付了$1,000美元。最重要的是參與甜點拍賣的捐贈數量，超過原先估計的一半，也超出了我的期望。

奇蹟

華埠國際區陸榮昌博物館的共同主席Ellen Ferguson，是拍賣會上第一個$10,000美元舉手投標的人。

最美的時刻是在活動中接到一個電話， 有一名匿名捐助者願為捐出$100元的50名捐助者，匹配捐出$5,000元。在主持人Nate Miles徵問會場上有誰願當這50名的捐助者時，居然有51個人高舉著手上的投標卡。

在講檯上，華盛頓大學校長Ana Mari Cauce在我的耳邊低聲說，她會捐款$5,000美元。政客們也都慷慨贊助，包括眾議員Sharon T. Santos 和許多其他民選官員；同時有許多候選人包括Jenny Durkan、Cary Moon 和Janice Zahn也都打開錢包共襄盛舉。

最後還有一個驚喜，那就是阿拉斯加航空公司的Shaunta Hyde 安靜地說，她的公司還會再加捐$2,000美元。

這不是一個容易的夜晚，但是從起點到最後，一切都按步就班。我們很幸運有合適的人士與我們接觸聯絡，捐出了正確需要的資源。當Matt Chan聽到我需要一個晚宴的視頻時，他義不容辭地說：「我來做。」我簡直不敢相信我聽到的這句話。從研究這些榮譽的頒獎者到採訪他們，Matt花了很多時間把這些資料一起放在視頻裡。視頻收到很多積極的評論。謝謝你！Matt。

感謝那些出席和甚至那些呼籲捐款卻未能與會的人。現在，我們中英文報紙的兩次晚宴共籌得$169,000，離$20萬美元的目標已不再是遙不可及的了。