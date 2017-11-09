普選首輪計票結束 杜爾肯成本年度第4位市長

（本報訊）前市長墨瑞（Ed Murray）因被控性侵退出本屆市長選舉，使得此次西雅圖市長一職頗受矚目。本月7日晚，2017年度普選首輪計票結果揭曉，西市迎來本年度第4位市長，同時也是近一個世紀以來第一位女市長——詹妮·杜爾肯（Jenny Durkan）。

西雅圖上一次出現女市長還要追溯到上世紀20年代。Bertha Knight Landes在1926年當選，她是本市歷史上首位、也是唯一一位女市長。而杜爾肯在91年後的今天，改寫了維持近一個世紀的歷史。在7日晚的首輪票數統計中，杜爾肯以61%的得票率領先對手。雖然按照規定，選舉署將在11月28日對票數進行最終核對，但杜爾肯當選的消息似乎已經傳遍全市。

7日晚間9時許，杜爾肯在市中心舉行的活動中發表講話，她在支持者的簇擁下表示，雖然完整的票數統計尚未出爐，但大家對目前的得票率十分滿意，同時還表達了對競爭對手穆恩（Cary Moon）的感謝。

她在講話中提及西市所面臨的諸多難題，並表示自己將著手於處理氣候變化、交通、流浪者及可負擔住房等問題，令西市持續穩定發展。同時，杜爾肯更直懟川普當局，稱：「唐納德·川普，把你的手拿得離西雅圖遠一點！」

另一方面，杜爾肯的競爭對手穆恩於11月8日下午發表聲明，言辭中表示承認敗選，並鼓勵自己的支持者，同時恭喜杜爾肯成為西市90年來的首位女市長。

除西雅圖市長一職外，其他熱門職位首輪計票結果如下：