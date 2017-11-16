華州民主與共和兩黨對立 最新民調顯示分歧意見大

（本報訊）為華州提供獨立與非黨派民意分析的艾唯Elway Poll調查公司最新發報報告顯示，華民主黨與共和黨選民的意見分歧越見嚴重，部份已脫離了互相尊重的底線，進入仇視程度。艾唯民調樣本涵蓋市區與市郊的東西華州，總結雙方對政見分歧的敵對態度。

調查發現民主與共和黨最大的分歧是對禁槍的意見，無論是在社會或個人責任這兩黨都是背道而馳的。百分之八十三的民主黨員支持禁用槍火，藉此控制暴力；但共和黨卻有百鈼之七十七支持者相信使用槍械權利是最重要的；較大多數的獨立派人士傾向支持民主黨反對槍械的意見。

至於對種族歧視的意見，百分之七十七的民主黨贊同少數族裔一直都活在困難重重情況是因為種族歧視存在的影響。但百分之七十的共和黨人卻持不同意見，他們相信族裔生存全憑自己如何面對境況及解決問題的能力，這與歧視無關；獨立派人士意見平分，各自附和兩黨。在華州越來越貧富懸殊的情況下，一向以富裕見稱的共和黨人，逾半數都指責這是窮人自己奮鬥不得力或根本不願意去嘗試；民主黨人中有百分之七十八都認為是環境造就窮人，所以不能怪他們，獨立派人士與民主黨意見一致，英雄所見略同。

在接受政府資助的議題上，百分之七十的民主黨人士表示，有需要受助者根本上無法得到政府的援助；百分之七十八的共和黨受訪者卻指責，政府目前提供的支援都落在不值得受助者的身上。獨立派人士則有百分之四十九支持共和黨的意見，百分之四十二則附和民主黨。在華州，共和黨的據點還是在東華州、小鎮及投川普一票的選區；民主黨則仍然在全州各地大城市有重要據點，並且在鄉郊地區也增加了影響力。在剛進行的普選中，以第四十五區為例，民主黨又再一次戰勝共和黨，全權控令共和黨進入州議會無望。艾唯民調結果雖然對華州民主黨有利，但還有十二個月才到達明年十一月的期中選舉。在政治世界中十二個月是一段長時間，誰也難料將會發生的那些事情，故此華州民主黨要維護他們的實力不讓華州變天，還是小心謹慎加倍努力為華州增加民主黨的資本。