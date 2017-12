可能是詐騙的電話有哪些？

據美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission,簡稱FTC)調查,電話詐騙可是讓美國人損失一億元。電話詐騙(Phone Scam)絕對不是只發生在亞洲,在美國可也是到處行騙。讀者都知道要小心電話詐騙,但前提是要先提高警覺分析自己是否接到電話詐騙,不要對方說什麼就嚇得把所有的訊息都透露。以下是一些情況下應注意的電話詐騙:

報稅季節詐騙伎倆

接到自稱是國稅局員工打來要求你支付稅金或是提醒你領取退稅的詐騙伎倆。即使你真的有欠稅或退稅也不透露任何訊息。因為國稅局絕對不會在電話上要求民眾立即繳稅。為了核對民眾身份以電話或電子郵件方式要求民眾提供個人和財務信息。或直接要求民眾繳稅,而不給予民眾質疑應繳稅款或申訴的機會。更不會威脅民眾要當地警察或其他執法機構因為不付款而逮捕您。對於欠稅者與退稅者,國稅局會郵寄欠稅通知,不會透過電話通知。

尋問詐騙手法

通常這種詐騙電話是當你接起電話後,對方會說「This is XXX, can you hear me?」這句話聽起來很稀鬆平常,但如果此時你回「YES」就糟了!因為此時對方可能已經透過其他方式擁有你的信用卡號等資訊,若你在電話中回了Yes,你的聲音恐已被對方編輯用來說你已同意訂購某服務或某商品!這類電話有時是真人打,但多數是自動錄音電話。其他常見問法:-Can you hear me? -Are you the lady of the house? -Do you pay the household phone bill? -Do you pay the household bills? -Are you the homeowner?

很多人因為怕漏接重要電話,因此手機有未接來電就會回撥。要小心,若未接號碼不明或看起來很詭異,或只響一聲就掛斷,請不要隨意回撥。

中獎/免費假期、獎金獎品/電信公司給補償金

是否曾收過這樣的語音訊息「Congratulations! You’ve won a free cruise to the Bahamas! To claim your reward…」,除了會收到這類的信件,電話也是層出不窮。騙徒通常會說,若要領取你獎品就要先提供信用卡等資訊,或要先支付一小筆金額以領取獎品。甚至還有冒充AT&T說附近基地台要修建,要給補償金,而向你核對個人資訊的詐騙方式。要記住「天下沒有白吃的午餐」以及「天上掉下來的禮物」,免費假期、獎品、旅行、獎金等,都是電話詐騙的萬年手段!

沒交聯邦學生稅/沒繳XX費

開學前也是詐騙電話高峰,IRS提醒學生有些歹徒會假冒國稅局官員打電話給學生或家長,要求他們立即以速匯金(MoneyGram)或其它無法追蹤的方式支付「聯邦學生稅Federal Student Tax」,並威脅如果不立刻繳稅,將向警方報案。歹徒甚至會說出正確的學生姓名跟的學校來讓人信以為真來電者真的。也可能用假的來電顯示,如911或政府部門電話號碼來擾亂視聽。要特別注意的是IRS根本沒有所謂的「聯邦學生稅Federal Student Tax」。

移民局要求資料核對

有些騙徒會假冒移民局(USCIS)向國際學生騙取社會安全碼、護照號碼等身份資料及要求支付相關規費。要特別注意的是USCIS絕不會以電話要求申請人提供個人資訊及支付款項。

優惠貸款方案/貸款有問題

車貸、學貸、商業貸款、小額貸是、發薪日貸款(payday loan)等,歹徒可能會假裝有很優惠的貸款方案,或是說你的貸款有問題等方式,跟你竊取個人資訊。

電腦被駭有隱私安全問題

這是網路詐騙(Phishing scams)的一種,以前主要透過email或網站,現在也會透過電話。歹徒可能會假冒某網路公司甚至是Windows Rescue center或Microsoft,並說你的電腦被駭出現安全問題,要求你提供個人資訊或是下載某軟體來改善。

慈善機構、地方機構需要你的捐款

很多騙徒會假冒某慈善機構或當地的警局、消防局,並希望你能盡點心力,捐款做好事。

免費醫療平安鈴、優惠處方藥品

這比較常鎖定銀髮族,歹徒會聲稱說有免費的醫療平安鈴(medical alert)可要送給你,或是有優惠的處方藥品方案可參加,有些甚至會假冒會假冒為美國緝毒局(Drug Enforcement Administration簡稱DEA),聲稱你多久前曾在網路上進行非法藥品購買等威脅,並要求你提供個人資訊。

此外對美國之外的電話號碼要格外小心。若接到電話詐騙者,可前往聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission簡稱FTC)官網報告詐騙。