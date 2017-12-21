30年來最大稅改通過共和黨人慶祝勝利

（本報訊）日前，國會已經通過法案，對美國的稅收制度實行全面改革。共和黨人歡呼雀躍，這是川普總統上任後的第一個重大立法勝利。

川普總統在白宮舉行的法案通過活動前的一次內閣會議上說：「我們為美國人民取得了一次歷史性的勝利。」

這項稅改法案預料將在未來10年讓已達20兆美元規模的美國國債增加1.5兆美元，成為經濟已在擴張之際以赤字支出換刺激性減稅的不尋常例子。

共和黨堅稱這項法案將促進經濟與就業成長，他們也認為法案中的措施，對共和黨在明年11月期中選舉仍保有參眾兩院多數至關重要。

眾院議長萊恩（Paul Ryan）在表決前表示：「今天，我們把這個國家人民的錢還給他們。這畢竟是他們的錢。」

萊恩被抗議者打斷兩次。一名婦女高喊：「你在說謊！」

民主黨表示，這項法案將擴大美國貧富間的收入差距，並在未來10年讓已達20兆美元規模的美國國債增加1.5兆美元。

根據華盛頓無黨派智庫「稅賦政策中心」（TaxPolicy Center），中等收入家庭明年平均將可少繳900美元的稅，而佔美國人口1%的最有錢富人平均將可少繳5萬1000美元的稅。

這項法案破壞「奧巴馬健保」（Obamacare）法案的一項重要內容，即廢除了個人強制納保的罰金規則。同時允許在阿拉斯加州的北極國家野生動物保護區（Arctic National Wildlife Refuge）鑽探石油。這兩項新增措施都是為了爭取足夠議員票數讓法案通過。

參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）稍早宣佈參院將在今天傍晚表決這項法案時表示：「國會正站在歷史機會的門前台階。」

美國媒體17日報導，參議員馬侃（John McCain）將缺席共和黨稅改法案關鍵表決，進一步縮小這項爭議措施原本就不大的領先幅度。

假如馬侃缺席表決，在參議院僅以52比48些微過半的共和黨若想法案過關，只能承擔得起一人跑票。

如果參眾兩院都通過這項法案，川普將能夠達成在耶誕節前簽署這項法案，使成為法律的目標。

如果「減稅與就業法案」（Tax Cuts and Jobs Act）過關，將成為美國自1986年以來最大規模的稅改，也是川普任期第一個重大立法勝利。