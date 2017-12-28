2017年十大社區新聞回顧

① 西雅圖藝術家設計川普雞 「Trump雞報喜」可愛有趣

（本報訊） 西雅圖藝術家Casey Latiolais的最新傑作川普雞，與中國今年的雞年相映成趣。去年Casey為陝西太原商場設計雕塑賀新年。白色肥雞造型頭頂金髮，寓意富足；髮型則採取川普的飄逸風格，令人見到就想到川普的頭髪及他的招牌手勢，不謀而合。看來這隻川普雞會較川普本人更深入中國民心了。

這隻玻璃纖維巨型川普雞公仔高七米，目前置於太原的北美新天地N1藝術購物中心門前空地，該處瞬即變成熱門景點，相關照片更在網上熱傳。川普雞始源於北京一家商務公司，該公司承接了太原一個商場設計工作。公司後來採用了美國西雅圖插畫師和動畫設計師Casey Latiolais的方案作為雕塑設計，成品出來之後大家紛紛把它和川普聯繫起來，純粹是一個巧合，「我們從一開始就想着雕塑主要是表達節日喜慶。之所以用『雞』的形象，不僅是因為中國即將進入農曆雞年，還因為『雞』和中國人民喜愛的『吉祥』的『吉』字是諧音的，包含新一年如意『吉（雞）』祥之意。」

有售賣的商販形容，川普雞造型又可愛又搞笑，說：「跟川普很相似，吸引不少顧客購買」。川普雞原創人Casey也認為兩者有相同之處，其中最相似的是大家都愛叫Tweet。隨後淘寶網更開始出現不同種類的「山寨」充氣川普雞商品，兩米至十五米高的公仔標價五百元人民幣至二萬二千元人民幣不等。

浙江嘉興一家氣球製造廠已大量生產「川普雞」充氣仿製品，準備搶賺新年財。讓廠老闆表明在網上看到川普雞照片，感覺有趣遂決定量產，每隻高達五米，最近工廠正密密趕工，期望能在各地花市及網上推出應節。同時老闆也否認抄襲質疑，稱其工廠生產的是充氣而非玻璃製品，且面部表情與原版也不同。川普此前曾在不少議題上與中國對立，惟官方暫未有消息禁止此類川普雞相關作品展示和叫賣。

Casey對自己的作品在中國的銷售取得如此成功也感到驚訝。他表示，自己的朋友和家人「不分黨派，比較一致地認為它很有趣」。除了被商家稱為「川普雞」的充氣模仿商品，在網上商店上，還可以搜索到諸如川普面具、派對造型頭套等周邊商品。目前西雅圖還未在公眾場所出現這隻川普雞。想欣賞這隻大肥雞的朋友可以瀏覽網站：https://www.youtube.com/watch?v=D1BEYVjGLq4。

② 別再濫用停車轉乘站停車位 金郡捷運開始檢控違例者兼拖車

（本報訊）金郡捷運的停車轉乘站Park and Ride將由六月十二日開始設新例，舉凡任何駕駛人士不是因為要轉乘公車而將汽車停泊在停車轉乘站內，或將汽車停放在停車位以外的地點，金郡捷運都會將車拖走。

據悉，金郡很多停車轉乘站一直以來都被市民濫用作為免費停車場，隨意將汽車停放然後離去，一些駕車人士甚至將汽車停在水龍頭及消防線等禁止停車位置，這些自私行為造成諸多不便。故此金郡捷運才會出此整頓政策。

今次金郡捷運的處理目標會集中在東區的Eastgate、 Kingsgate 、Redmond 及西雅圖的Northgate停車轉乘站。捷運職員將會由六月十二日開始在該等車站巡邏，他們會留意一些經常長時間停留在站內的汽車。倘若發現停泊汽車有違例者，當局將會先發兩次警告，給予駕駛人士機會。倘若發現再犯，則會將汽車拖走。

捷運發言人Scott Gutierrez表示，駕駛人士倘若將汽車先停放在站內，然後與其他人士共乘汽車carpool，此仍合法，他們的汽車不會被拖走。據悉目前大約有百分之五的駕駛人士都是濫用了停車轉乘站，霸佔了數百個停車位。另外駕駛人士也要注意汽車不能在停車轉乘站停泊超過二十四小時。

在金郡內很多大型的停車轉乘站經常滿座。最低限度目前有三十三個站的使用率高達百分之九十以上。在上班的日子早上八時後就很難在一些熱點轉乘站找到空位。

當南表爾威停車轉乘站因為輕鐵工程啟動而要在五月三十日關閉後，東區少了逾五百個停車位勢將為東區其他的停車站構成壓力，市民應該有公德心，不要再佔用停車轉乘站緊張的停車位置。

③ 墨瑞市長落實華埠12街 將建全天開放流浪者庇護所

（本報訊）西雅圖墨瑞市長日前宣佈，西雅圖市已確認會在華埠毗鄰的南十二街開設一個流浪者庇護中心。這個中心位於606 12th Ave S, Seattle的Pearl Warren Center，是按照三藩市庇護所的模式運作，容許入住者來去自如但卻不用擔心會失去他們的牀位。不過目前西雅圖市政府需要將該中心重新裝修，才能改造成為新的流浪者之家。

墨瑞市長表示，西雅圖一直都想開設一個以三藩市導航之家為模式，氛圍比較自由與讓入住者保持多一些尊嚴的庇護中心，唯在選點上出現困難。今次挑選的Pearl Warren Center是西雅圖印第安人服務委員會的產業。委員會早於一九七二年在西雅圖市成立、並為居住在市內的印第安人原居民提供服務的機構。後來該中心也曾開放給男性流浪者入住。自去年十一月墨瑞市長宣佈西雅圖進入流浪者問題緊急狀態後，他一直希望引入三藩市導航之家的模式來西雅圖。這些中心的設備一如宿舍，有淋浴設備、洗手間、洗衣乾衣房、有鎖的儲物櫃及按要求提供的膳食供應。入住者通常都會獲得社工轉介與精神病理照顧服務。這宿舍主要收容一些從非法流浪營中被遷走的流浪者。

④ 西雅圖十鄰里區 中位工資高漲惹人羡慕

（本報訊）雖然在西雅圖還是有半數的打工一族因為種種因素仍是要接受著多年不變的薪酬，不能像其他人可以享受著直線上升的工作回報，但西雅圖內仍然有大部份職工是年年有薪加，而且加幅不俗，為此而大大提高了西雅圖市的生活水平。

在西雅圖眾鄰里區中，首選薪金升幅最高也是眾望所歸的區域自當是南聯合湖區South Lake Union。這區內滿是本地的高科技工業，包括亞馬遜與智遊網及其他生化高科技公司，年薪九至十萬或以上年薪的員工比比皆是。這區內的年薪增幅也在短短十年內翻了三倍，由三ＯＯ六年的接近四萬元至現時的逾九萬元。

其實除了南聯合湖地區以外，西雅圖內有很多社區的經濟活動發展繁榮，速度之快實在令人意想不到；雷尼爾谷內的雷尼爾沙灘區至華人聚居的碧近山的薪酬增長原來也有驚人發展。根據人口普查局資料顯示，目前在西雅圖的全職中位年薪數字在五年內上升了百分之十三，已升至六萬一千元左右。西雅圖已成為全國五十個增長率最快的優薪城市中第四名。不過這項紀錄祗適用於本地的半數打工一族，其餘則沒有這樣好運氣，薪金都是停留在一般水平的四至五萬元之間。

在西雅圖市內的雷尼爾谷突然成為薪金上升迅速的鄰里區都是與本地交通網絡輕鐡發展有關。自從輕鐡伸展到雷尼爾谷地區後，帶動了該等地區的地產發展，興建大量的公寓及新房舍和其他經濟活動，為輕鐡沿線旁因此引入很多新居民。這些居民大部份都是在市中心上班，這一連串的發展剌激了整體的經濟狀況，打工一族的工資也得到適當的調整，故此即使是碧近山或者是雷尼爾山谷這些從前被視為低收入地區也富強起來。

另外在西雅圖原來的高收入地區如首府山區Capitol Hill，西西雅圖West Seattle，麥迪遜區Madison Park也加入薪金增長率最快速的行列。唯祗有南西雅圖地區的工資增長，未有任何大躍進記錄，仍保留著低收入地區之名。

⑤ 樂透彩票中獎率最高商號哪裏找 華州樂透一一向你分析

（本報訊）華州的樂透彩票Washington’s Lottery每週都給本地市民帶來發達希望，大家以最低消費花一元就可以買一個美夢，中不了也可以自娛，中了就真是樂透極了。華盛頓州樂透每年都在三月份的聖袙特里克節時會發佈本地六個地區中奬率最高的商號名稱，本年度首次公佈的是東華盛頓州去年中奬最多的十間商店。這些商店的樂透彩票中奬額都在一千元或以上。除了東華州外，還有即將公佈的中華州、西南華州、普捷灣、三城、奧林匹亞半島。

在東華州的茨坡坎Spokane市內位於2100 N Foothills Dr的Yoke’s Fresh Market 是當地出售彩票中奬率最高的商店，去年曾經中了九次Big Scratch擦擦擦彩票。這店也符合了一般市民的推論，就是中獎商店多是在偏遠地區，所以大家在路過該等地區時也不要忘記購買彩票，享受一陣子夢想做大富翁的美好時光。

茨坡坎的Sprague Ave也算是蠻旺財的，街上的Safeway、Fred Meyer、Winco、Sam四間超市在去年都曾分別有五名客人中奬。故此有機會到茨坡坎一遊時，可以到上述地點購買彩票作為紀念，大家隨時有機會做大財主。

雖然普捷灣的去年中獎店號還未公佈，但根據以往的資料顯示，在二O一O年時華埠的宇和島屋曾有中十三次的記錄。在碧近山上的紅萍果超級市場也持同樣中獎記錄。當年連頓市365 Renton Way SW的Fred Meyer曾以一年內有十五名客人中了樂透而榮膺二O一O年度樂透彩票最幸運商店的美譽。這間超市也特別有財運，在二Ｏ一五年時又有十三個客人中了超過一千元的樂透奬；而在連頓市17230 140th Ave SE的Safeway在二O一五年也與Fred Meyer一樣好運氣，中奬人數相同。

中獎是一份運氣，也是一件喜事；但市民要小心留意，川普的健康保險法案將會對樂透彩票中奬者不利。在那份推翻奧巴馬健保的數十頁建議書中，就提及要剝奪彩票中奬人領取醫療福利的要求，因為政府感到中獎者已富有起來，就不需要拿政府的福利了。

⑥ 每日到本地餐飲場所巡查 食物衛生檢查員職責知多少？

（本報訊）為了慶祝每年四月三日至四月七日舉行的全國公共衛生週，西雅圖與金郡公共衛生部門特別向社區人士推介該部門員工工作情況。其中提及在本地餐館檢查食物衛生的檢查員的一天的工作程序。自二Ｏ一七年開始金郡與西雅圖市的食肆開始了新的食物安全評分措施後，食物衛生檢查員的工作就更加繁重了。

目前在金郡與西雅圖市內共有逾一萬二千間食物機構、一千八百間泳池與按摩浴場及近三千個臨時的食品活動如農夫市場或街頭節日活動，這都是食物衛生檢查員必到的工作場地，由此可見他們的工作排期總是滿滿的。一般檢查員每天可以去五至六間飲食場所進行檢查；視情況而定，倘若餐館配合理想，餐館員工又能做到符合食物衛生的要求，檢查員的工作就會暢順，倘若遇到缺乏餐飲經驗的新經營者，則他們在餐館內停留較長的時間，向東主及職工作出妥善的解釋。

在華大公共衛生學系主修食物衛生及已有二十二年食物衛生檢查工作經驗的檢查員Shauna Cartwright表示，由於他們不會預先通知飲食場所檢查的日子與時間，所以每次進入餐館時都會先自我介紹，然後就到廚房，按照食物衛生的要求去檢查食物，廚房設施是否符合規格。倘發現違規情況，她會與職工們討論，並盡量即場更正。倘若犯規太多的話，她就要在兩個星期內再回到該餐館再查一次。倘若情況不太理想，餐館會被要求關閉一些日子作出改善，然後才能復業。Shauna Cartwright續稱，其實他們的工作範圍並不限於檢查食物是否合符衛生與安全，他們同時需要在每次巡訪時教育餐館職工，故此她敦請大家在他們來訪時盡量提出問題，不要光祗是害怕一問就會被罰被指違規。檢查員的職責是要向飲食行業提供最新食物衛生要求及訊息。

每當Shauna見到餐館能作出符合規條的改進時，她會感到很欣慰。在工作時她曾經因為與餐館東主及職員言語不通而要帶上翻譯，這也是金郡與西雅圖公共衛生部門可以提供的資源，方便檢查員去完成他們的任務。在金郡西雅圖公共衛生部門於本年開始對餐飲場所執行的新評分制度中，檢查員在工作上也有更新的安排。他們需要與另外一名檢查員配對去同一餐館作出檢查複核。這樣可以讓他們互相交換資料，令審查結果更公平。Shauna 舉例說，糯米飯的冷卻處理與一般米飯有些不同，這些細節都可以從不同檢查員的經驗中交流學習。原來在每年夏天是食物衛生檢查員的繁忙季節，因為他們也要負責到各泳池去檢查水質、排水排污系統及蓋掩及泳池內的圍欄是否安全。Shauna希望市民能認識到公共衛生與食物安全的重要，她們的工作就是守護大眾的健康，令社會環境更安全。

⑦ 加國房產稅前車可鑑怕觸怒亞裔 金郡反對向海外買家徵稅

（本報訊）為了令西雅圖的地產市場降溫，西雅圖的市議員與市長候選人穆恩及市議會議員賀爾寶建議，要求市府向海外買家打主意多收稅金，她們有意採用加拿大溫哥華去年七月推出向海外買家及空置單位額外徵稅的方式，但卻接二連三被西雅圖市檢察官及金郡評稅官視為不合法及會引起歧視。當提議傳出時，馬上惹起部份本地專責中國客的地產經紀、中國投資者及華裔房主們很大的迴響，他們認為利用加稅解決房價過熱是不明智的及會損害西雅圖的繁榮發展。

以服務本地華人社區的福利機構仁人服務社行政主任黃顏秀表示，她相信有錢的投資者湧入本地地產市場而引起的憂慮及房價上升是有真實的。不過黃顏秀更關注在目前的政治氣候，強調中國買家會否令本地人誤會他們的住房都被中國人搶走了。黃顏秀希望政府官員的關注重點應放在投資購買方面是不要光是針對某一群海外買家；政府應該也要向海外買家灌輸知識，讓他們知道購買房產時會對本地人造成的衝激，因為購房置業一直都被視為是美國夢。

金郡評稅官威爾遜強烈評擊這屆市長候選人穆恩及市議會議員賀爾寶加稅建議，認為是誣蔑了中國人及勾起二百多年前排華歲月的回憶。他補充說西雅圖出現興旺的豪宅市場並不是引起可支付房屋不足危機的導火線。這祗是很簡單的供求與價格關係。在今年六月當賀爾寶議員向威爾遜評稅官致函時，她引用西雅圖時報報導有關海外買家利用購買房產洗黑錢情況，文中更特別提到中國客。目前在西雅圖很多購置豪宅的客人都用有限公司作為產權持有人，賀爾寶議員要求金郡評稅部們最低限度要那些購房的有限公司公開購房客的名字，並要求將資料放在公眾記錄上。威爾遜評稅官回應表示，他不會置疑賀爾寶議員的提議有族裔意識，但按她的建議方式將會令購房客戶資料層次化，這是很容易掉進族裔分化危機。威爾遜請市民不要讓海外買家這話題轉移了大家的注意力。他未見向非本地居民出售產業是與地產價格有明顯影響。縱使市議員賀爾寶強調她的建議不是針對中國客，但不容否認目前在金郡內很多成交都是來自中國資金。中國資金大約佔了本地海外買家市場的百分之五十五。自從加拿大溫哥華在去年七月對海外買家及長期空置物業額外徵收百分之十五稅金後，專門向中國客戶提供海外產業資料的「居外」網站發現，中國買房客或房地產投資者的目標都轉來西雅圖，到此買房的中國客上升一倍，反觀到溫哥華的則減掉一半。以往這些客人的優先選擇都是集中在洛杉磯，紐約及三藩市。根據全國地產經紀協會資料顯示，二Ｏ一六年中國客在全美投資房產金額共二百七十億美元，華州佔了百分之六，接近十六億元，其中部份是現金交易。

⑧ 秦兵馬俑活現西雅圖 曉富歷史與文化意義

（本報訊）十個來自中國西安兵馬俑逾二千年歷史的秦俑與一百多件秦朝出土文物，日前正式在西雅圖太平洋自然科學中心Pacific Science Center 展出。這批來自千里迢迢的歷史文物，祗在美國西雅圖及賓歹法尼亞州兩地展覽。西雅圖能分上一杯羹是本地市民的幸運。

負責協助統籌美國秦俑展覽者是來自芝加哥大地博物館館長Dr. Lisa Niziolek，她表示共花了近兩年時間籌劃展覽，她本人則在過去五年內曾分別三次到西安秦始皇陵考察，為展覽作好準備。

作為展覽策劃人之一及博物館館長，Lisa表示在接到這個展覽工作時，事前要做大量的閱讀及分析，透過不同的錄像及相片去研究展物，並根據展覽的主題來決定借用展品。

當做好了準備工作後，才到現場與外借館方洽談。但對她來說，真正的工作挑戰是在洽談時對方拒絕外借她挑選的展品。一般拒借原因很多，其中包括展品可能剛外借回來，需要修複故未能馬上再外借。遇到拒借情況時，她要馬上決定改借其他接近展覽主題的展品；不過今次秦俑展覽很順利，因為另一展覽合作夥伴賓州富蘭克林研究做了很多協調工作。

秦始皇地下陵宮的發掘令世人震撼，但仍是披著很多神秘色彩。目前陵宮祗開發了三分之一，Lisa指稱還有大量的開發工作要待先進的考古科技發展後才能繼續，否則會對現在牢牢保存在地下的古物造成毀滅性損害。考古本來就是毀滅行為，在所有開土過程中，都會出現破壞完整的情況，考古學家要處理的就是盡量保持古物的完整。試看被發掘的二千多個秦俑中，基本上沒有一個是完整的；在出土後它們都是經過考古修復專家費盡心思，逐一修補，在瀏覽今次秦俑展覽時，地下宮就是當年秦朝的真實寫照。

⑨ 感謝冠軍之母馮夢雅教練伯樂之恩 奧運金牌國球手陳靜西雅圖會祈佳

（本報訊）西雅圖日前迎來中國首位奧運乒乓球女子單打冠軍陳靜（右一）及在中國湖北隊內被譽為「冠軍之母」、專門培訓大量女子乒乓球獎牌選手的教練馮夢雅（右二）。她倆應華州欣然兵乓球俱樂部前中國湖北省女子乒乓球隊教練暨中國國家級乒乓球教練祈佳（左二）邀請到訪，為本地乒乓球運動添力。

成功由運動員轉型成為學者與進軍商界的陳靜目前扎根於中國，在廣州與深圳擁有自己的乒乓球俱樂部與及一支球隊。她也因為自己兩個小兒子開始上學而創辦了一所國際幼稚園。在一九八八年乒乓球運動首次列入奧運項目後，當年二十歲的陳靜在漢城奧運會上奪得單打桂冠，成為世界與中國第一個奧運乒乓球女子單打冠軍。拿了被運動員視為最高評價的奧運金牌後，陳靜卻決心往外闖，先後在美國、歐洲而最後在一九九二年於台灣定居十年受僱台灣的商企。當年陳靜同時開啟了台灣政府接受專才來台的先例的，為台灣乒乓球界開了眼，向當年尚未成熟的台灣乒乓球界展示世界冠軍職業球員應有的專業訓練，提升台灣乒乓球的國際水平。陳靜是少數能對自己有遠見與規劃要求的運動員。在台灣的十年生活打破了此前陳靜在中國當運動員的封閉式生活，開啟了她的人生觀及與社會接觸的成長路，並對運動市場化有深入理解。對她日後二ＯＯ三年再回到中國發展及經營乒乓球俱樂部非常有助。雖然目前在中國發展安穏，但深信地球村與世界觀的陳靜也不能肯定未來去向，她也有可能是跟著兩個孩子的成長路隨綠隨遇。

陳靜與旅居西雅圖的乒乓球教練祈佳都是早期的女乒國手兼著名乒乓球教練馮夢雅的學生。在這位擅於培育獎牌選手的老師面前，已各自獨當一面的陳靜與祈佳都是又敬又畏的。陳靜表示，馮夢雅教練的培訓令球員終身受用，馮教練以身作則，對球員包括她都起了潛移默化的作用。祈佳直言馮夢雅教練絕頂嚴格，但當上她的學生絕對是會向她謝恩，嚴師出高徒，學生的成就根源都是來自馮教練的培訓，她還謹記當年「三從一大」從難、從嚴、從實戰與大運動量的訓練。這些經歷與訓練幫助祈佳立足西雅圖創辦自己球會的堅持。經過七年時間及在本地熱心球迷如球會顧問李增光（左一）支持下，華州欣然兵乓球俱樂部的發展己具規模，除了為本地球迷提供一個正規的兵乓球練習場地外，也實現了祈佳教練培訓小孩子的夢想。她的俱樂部也由僱用兩名教練到目前的六名教練，俱樂部定期舉辦球賽，推動華州乒乓球運動。己退休多年目前還是擔任湖北省體委副主任的馮教練表示，當觀眾輕輕鬆鬆觀賞乒乓球員在賽場上的幾板球技時，這往往都是經過了數十萬板艱苦訓練出來的真功夫。馮夢雅任教教練員期間，培養了陳靜、喬紅、胡小新三個女子乒乓球錦標賽、亞運會、亞洲杯賽、全國乒乓球錦標賽中獲得金牌四十七枚、銀牌十六枚、銅牌十二枚。在一九八九年被國務院授予全國先進工作者稱號。她在西雅圖停留期間，將會與陳靜一同出席祈佳教練主理的華州欣然乒乓球俱樂部喬遷慶誌。

⑩ 辦簽證絕不收派籌費 舊金山總領館嚴正聲明

（本報訊）鑑於中國駐舊金山總領事館在八月五日至十三日期間再度來臨西雅圖，分別在東區的微軟內及華埠秉公保良堂為本地市民辦理中國護照及相關旅行證件服務。總領館特別提醒西雅圖的民眾，慎防不法之徒再次混水摸魚，在現場兜售辦證預約號碼，以謀取利益。有關八月份辦理簽證詳情，請瀏覽總領館網站：http://www.chinaconsulatesf.org/chn/qianzhen/t1478443.htm。

據可靠資料來源顯示，中國駐舊金山總領事館近期接到投訴，內容是一些本地市民在排隊領取輪候預約號碼時，有人表示自己持有多餘的預約號碼可以出售。售價由數百元至一千元不等。價錢雖然不便宜，但卻有民眾願意花錢求方便把簽証辦妥，因為他們就可以不用老遠跑到三藩市總領事館申辦。這種出售預約號碼的情況已出現了一陣子。當總領館知情後，馬上發出聲明。

儘管總領館已增派人員來西雅圖協助僑民辦理各項簽證，每一次各位辦證的領事人員都爭取分秒，為市民翻閱核實資料，希望能在逗留期間多做多辦，為僑民服務，但由於申辦人數卻是越來越多，每次總領館的服務還是供不應求，本報經常接到需要辦證的民眾來電，查詢總領館到來辦證的日期資料，大部份民眾的心聲是希望總領館能增加到來辦理簽證的次數。

舊金山總領館聲明內容如下：

中华人民共和国驻旧金山总领事馆郑重声明

我馆将于8月初在西雅图受理侨民有关中国护照和旅行证类业务的申请。

另，近期我馆接到举报，有人高价贩售异地办证预约号码，攫取私利。

我馆在此郑重声明，我馆在办理护照和旅行证的有关业务过程中，除正常收取规费和邮寄手续费外，不收取任何额外费用。

为维护申请人的利益，提醒大家不要向“号贩子”购买预约号码，不要听信不实传言。我馆欢迎知情人提供线索，请以标题“举报号贩子”发送电子邮件至VISA.SF@GMAIL.COM。一经查实，我馆将拒绝受理购买预约号之申请，或拒绝制证。