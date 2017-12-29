2017精選十大博客

① 2017年是亞裔美國人在政治上好的一年

對於亞裔美國人來說，2017是一個了不起的一年。

西雅圖市議會議長 Bruce Harrell 在4年前競選市長，今年9月份成為西雅圖第一位兩天市長的亞裔美國人。

據分析，在前市長墨瑞（Ed Murray）辭去職務前，副市長 Hyeok Kim被認為是填補他的最佳人選。這不僅僅是一種恭維，而是一種取得上司認可的成就。

如今兩位亞裔美國人——具中國血統的方威武（Mike Fong）和印度血統的Shefali Ranganathan同期成為西雅圖市的副市長，這是有史以來第一次，

這個假設是，作為新上任的女性市長杜爾肯（Durkan）更有可能任命另一個男性為她的副手。值得稱道的是，印度裔美國人和女性在新市長辦公室首次扮演著關鍵角色。杜爾肯比任何人猜測的都來得更加進步和超常規。

這也是印度裔美國女性獲得頂尖職位的重要一年，參議員Manka Dhingra贏得了第45州參議院席位，確保參議院將由民主黨控制；Ranganathan是西雅圖的副市長，女議員Pramila Jayapal獲選，這是她的第一個任期，也是國會的第一位印度裔。

從市議會到大的立法區，愈來愈多的亞裔美國女性競選本地的小官員席次以及突出地區的職位。許多候選人都是新手，但這並不重要。27歲的Kim-Ah Kim與一位12年之久的髮型師現任者角逐海岸線市（Shoreline City）議會議席。

作為奧林匹亞議會的攝影師，Kim見證了婦女和少數族裔缺少在議會的代表性。在147名立法委員中，只有15名是女性。不僅如此，她們沒有受到尊重。

儘管Kim失敗了，但Kim對出馬參選沒有遺憾。這位前鴉片成癮者在高中時，因接受處方止痛藥後對鴉片上癮。Kim的目標是消除社會對吸毒成癮者的恥辱。自2013年以來，她一直不再沾染鴉片。

Kim說：「我創造了歷史」成為第一個長期服用鴉片類藥物的吸毒成癮的戒毒者，希望能激發其他前癮君子走出來而不是害怕躲藏。

② 記憶過去發生的事情 我的靈感來源依然存在

1982年有什麼特別值得記憶的事？甚至那年你出生了嗎？

1982年駱家輝（Gary Locke）爭取州議會席次、KIRO 7主播Steve Raible 開始他的廣播生涯、發行國際的美國日報中檔報紙《今日美國——USA Today》第一期付梓行銷、時代雜誌（Time Magazine）將電腦命名為年度人物、第一台CD播放機在日本銷售、同時根據中國十二生肖的輪迴，這年是狗年。

如果你是1982年出生的，你今年將慶祝35歲生日，同時也是西華報和英文版Northwest Asian Weekly的生日。上星期六，我的同行卓Jenny指出，她擔任大西雅圖地區第一家中文電視台全美電視公司（AAT）總裁的兒子卓德惠（David），今年是35歲。

幾十年來，我們一直與兩代以上的同事、讀者、客戶、員工和各界人士進行互動。他們塑造了西華報的夢想和歲月，創造了許多重要的里程碑。

人們最常問我的問題是：「是什麼因素啟發了你創辦西華報和Asian Weekly」？

不管相信與否，我今天的許多靈感來源依然鮮活存在。想像一下你自己，現在如同當年，像我一樣在1982年在華埠國際區，開創了新聞事業、開始了報業之旅、開始了賦予社區權力的卓越旅程。

西華報的誕生是由1927年位於華盛頓州華埠國際區，在西雅圖兩週發行一次的免費亞洲美國報紙國際審查員（The International Examiner）公佈這個消息，西雅圖時報（The Seattle Times）和P-I迅速跟進報導。在1982年1月20日盛大開幕的當天，3家電視台在西華報的第一個辦公室——布殊飯店（Bush Hotel）的地下室採訪我們，我的記者的支持讓我感到驚訝。

美聯社（The Associated Press）收錄了這個故事，消息傳播到包括日本和香港在內的很多地方。是你們激勵我們繼續戰鬥，感謝您們的報導，標誌著我們隆重開幕的場面，時至今日過去的點點滴滴仍讓我保持著鮮明的記憶。

③ 難忘的一夜：奇蹟、危機和其它狀況

凡是在10月21日參加西華報英文版Northwest Asian Weekly 35週年慶典的400多名客人，可能都會得出這樣一個結論：是一個平順安泰的夜晚。

感謝那些出席和那些呼籲捐款卻未能與會的人。現在，我們中英文報紙的兩次晚宴共籌得$16,9000，離$20萬美元的目標已不再是遙不可及的了。

④ 如何對付川普的新聞發佈會

川普總統在上週的第一次新聞發佈會後宣佈——媒體是「美國人民的敵人」。

老實說，我對自己是媒體的一份子感到遺憾，川普像金剛那樣有強大的力量和塊頭，但他的大腦比那些清晰聰明的記者來說要小得多。記者就像聖經中圍繞在巨人歌利亞（Goliath）旁的許多大衛孩子。

未來4年媒體在包括許多新聞發佈會上能做什麼？媒體如何在下一次新聞發佈會上佔領先優勢的遊戲，而不是讓川普左右打壓？媒體目前已做了些什麼正確的事情，在未來還有哪些沒有做到？

以事實做好裝備挑戰川普

媒體應該在每次遇到川普挑戰他的「事實」和謊言時，要有充分的意識、警惕和準備，以暴露他的弱點和無能。 團隊合作與戰略

媒體相互間是有競爭力的，都想要以嚴厲質問總統的施政，挖掘新聞並獲得肯定。但對川普這位總統情況有所不同，需要媒體團隊合作來面對白宮的行政措施和質疑他的信息。 簡明扼要 單刀直入

記住！川普從來不是一個好聽眾，因為他習慣於告訴別人該做什麼，反之亦然。他對別人所說的話沒有耐心去聽，也沒有能力去理解別人說話的動機，除非你先奉承他。川普的注意力跨度就像一個孩子，他是沒有這個能力去消化Turx冗長評論後的提問。 攻擊他的記憶和信譽

川普沒有最好的記憶。在新聞發佈會上要讓有好記憶的記者提問是至關重要的，這樣就可以快速驗證川普之前所 說的話，因為他不記得了，他甚至也不記得他聽到的事情。他只能用點滴和碎片的記憶來消化信息。然後他在新聞發佈會的隔天會聲稱一些昨天說過的話，好像他發出新的信息。 你有得寫的

如果川普要當上4年的總統，除非是總統的堅強粉絲，否則對任何白宮記者來說都可能是窮盡心思和遭受貶損的對象。

保存好所有的尊嚴和能力，祝記者們好運，用滿篇連牘的報導，作出讓總統下台的證據，而且將來還可以付梓出書。

⑤ 碧近山的最壞和最好 許多亞裔美國領導者的家

最近，最壞的和最好的事情相互沖擊著碧近山（Beacon Hill）。

有趣的是這個位於西雅圖南邊近10,000人口的社區，不因日漸增長的犯罪案阻嚇了房地產的買家。即使是一些老舊和必需拆除房子的售主，都收到買家很高的報價。造成碧近山如此熱烙房地產市場的一個原因是輕軌的存在。

自2009年輕鐵營運以來，碧近山物業值已不斷上升。由於許多高科技公司如亞馬遜（Amazon）搬遷到西雅圖，增長促進了員工對住房、更多交通和中心位置的選擇。

亞洲人是最大的族群

讓居民到碧近山的另一個原因是它的多樣性。這裡已經「培育」了一代多元化和開拓亞裔美國領導人的搖籃，僅提及的幾個人就包括了前州長駱家輝、現任舊金山市長李孟賢、周樹淇、陸美鳳、Dale Hom、Al Sugiyama、眾議員 Sharon Tomiko Santos、Herb Tsuchiya和李文輝。

根據2010年人口普查數據，碧近山擁有最多亞裔美國居民，它的佔有率是57%，而在雷尼爾山谷只有30%。

首先來到碧近山的居民是華人，他們最初是從19世紀60年代開始從事鐵路建設和採伐及罐頭工作的人，他們之後陸續才有是其他亞洲家庭遷入，他們對住在碧近山街區感興趣。碧近山長期以來被認為是移民集中、低收入唐人街和Yesler Terrace住宅項目區。

碧近山的挑戰

Hom說：「我很關心社區性質的變化，單戶住宅正在消失，更多的多戶住宅單位正在興建中，房地產價格和增加的稅收可能會取代長期留住的居民。」

根據去年7月碧近山理事會調查（見邊欄內容）顯示，碧近山居民家庭平均收入仍然低於其他社區。

為了安全不吸引歹徒注意，Norma說她不帶任何錢包或袋子。她把錢都放在口袋裡。

碧近山正處在好與壞，新與舊發展的十字路口上，西市府知道嗎？Norma說：「城市需要保持社區的獨特性，而高檔化已然發生在一個不斷發展中的西雅圖。」

問題是市長的城市村莊（urban villages）建議是答案的一部份嗎？村莊會減少犯罪嗎？他們會保留碧近山的遺產和歷史嗎？

也許，碧近山需要的不僅僅只是城市村莊。

⑥ 為什麼$15美元最低工資法不能幫助低薪員工

針對西雅圖最低$15美元工資法的判決，對低工資工人造成了反效果。

最近華盛頓大學（UW）對新工資法導致低收入勞動者工資損失的報告，引起市長墨瑞的不滿，他甚至聘請了另一個研究小組來詆毀調查結果。

UW報告並不讓我感到吃驚，低收入工人正在忍受工時和工資減少的壓力。我不需要看研究報告就知道，$15美元最低工資法正逐漸產生不良的後果。

儘管2014年，來自華埠國際區（ID）和小企業主請求不要推動$15元最低時薪的措施，但大多數官員都耳聾失聰根本沒聽進去。

墨瑞曾會見華埠國際區的商戶和業主，表示市府是逐漸實行新的工資法，所以不應該驚慌失措。墨瑞在提出$15元時薪之後說：「你們這些企業有3年的進程準備時間」之後西雅圖市議會通過了這個條例。

然而，3年能保證移民企業可以增加利潤去支付增加的工資嗎？

然而，為什麼像我們營運下的西華報卻是如此的步履維艱，我們的年收入就像Snoqualmie 瀑布似的急劇下降呢？雖然我們的目標不是要賺很多錢，但我們仍需要有足夠的收入來支付賬單，並且要有一個備用基金。而對華埠國際區的餐館，由於語言和文化障礙，幾乎沒有任何改善利潤的前景，市府如何期待他們有能力去增加工資呢？對於許多處境不利的企業，3年是不會改變任何事情的。

2014年西雅圖市議會在雷尼爾海灘高中（Rainier Beach High School）舉行的$15元最低時薪擬議提案的聽證會上，一位亞裔商人問：「我想知道要付給員工$15元最低時薪的錢，我要從哪裡找出來？」但沒有人有答案。市府確實為非營利組織提供了大量的贈款，但並沒有預留款額去幫助少數族裔企業突然需增加工資需付出的代價。

Tamarind Tree 餐廳老闆Tam Nguyen在2014年華埠國際區的另一個評議會的聽證會上表示：「一些移民企業每年只賺$5萬美元。」這個數目雖然很小，但對移民家族企業而言，使家庭維持生計和家人有工作做，這個成績算是足夠好的了。但$15元時薪法會使這些小企業無淨利 可言，將導致他們難以生存。

市府官員再次的沒把這些話聽進耳裡放在心上。市長和理事會假設企業將經過一段時間的調整和管理，自然就能承受法案要求的目標。

西華報辦公樓位於100多家餐館和雜貨店的心臟地帶，我經常在主流餐廳用餐，我可以告訴你，事情並不像官員們想要的那樣樂觀簡單。

如果看到亞洲餐館在東區的增長百分比，或許西雅圖已不再是新亞洲餐廳開業的理想城市。自2014年以來，許多朋友們每個月都瘋了似的開張新的美食亞洲餐廳。

除了失去的薪資和低時數工資外，我們西雅圖人還錯過了什麼？

⑦ 父親節反思 三場婚禮和一場葬禮

父親節即將到來，我思忖自己是多麼幸運有兩個父親。但是，在我長大的過程中，我卻從來沒有覺得我有父親。

當我五、六歲時父母離婚了。現在美國離婚率高達40％至50％，我同情離婚父母的孩子需經歷的種種遭遇。離婚使家庭聚會複雜化，你是否在父親節的時候，與親生父親或撫養你長大的父親一起度過？

有趣的是， 我從來沒有這個問題，即使父母從我小時就離婚了。生父和繼父現在都已經離世了，但是我經常在父親節時想到他們，反映了我童年時沒有父親的空白日子。

母親只是禁止我見生父，他們的衝突如此之深，我不能公開地和爸爸出去，直到我20多歲。（是的，我每年都偷偷摸摸見爸爸一到兩次）直到我從高中畢業前，繼父都不接受我。我懷疑的部份接受我的原因是，我在高中畢業生的公開考試中表現優異。大多數時候為養家謀生，他在亞洲其他國家工作。

當他回家的時候，我會盡量避開他，他若在客廳，我就到廚房或某個房間。我們通常持續的交流時間不超過五秒鐘，我叫：「爸！」他點點頭，承認了我。不過，他是說服媽媽讓我到美國求學的人，並為我的大學教育付了第一年的學費及第二年的部份學費，我永遠感激他，因為他無需有義務支持我上大學。我在美國的第一年，他從香港到美國來看望我，確定我沒事。他到達時恰是12月份的寒凍天氣，我記得他的皮鞋被雪和泥浸濕了，他很高興看到我。

除了我的婚禮外，平常的日子我從來無需在兩位父親間作出選擇，但幾十年前，為了作出選擇幾乎毀了我的婚禮。

多年前我撮合親生父母彼此和平相處不再怒目以對.我的家人終於舉辦了一場葬禮和三場婚禮，感謝他們分享的家庭史，不管過去有多糟糕，明天太陽仍會冉冉昇起高懸天際！

⑧ 西雅圖《華人之聲》 40年後團聚反映他們年輕時的成就

你還記得當20多歲時，已經完成了什麼成就嗎？

有些人可能會抓著頭腦感嘆地說：「絕對沒有」，然而你不是唯一這樣的人。有的人則會遺憾在青春時期虛擲光陰，錯過了很多機會為社區服務，但幫助別人或回饋從不會太晚。

但華盛頓州第一個華語電台節目的創始人和後繼者，可以分享無數難忘的故事，他們在華盛頓大學校友會上4 0多年來的第一次團聚中，約有30多名成員出席了會議，反映年輕時的好日子。

1973年，受到20世紀60年代學生運動的影響，一批來自香港的華大中國學生，開始成立了西雅圖的《華人之聲——Seattle Chinese Voice——簡稱SCV》。這是一個每週一次的華語廣播節目，為非英語的華人移民提供訊息、新聞和娛樂節目。成員大部份依靠20多歲的志願者，自1973年2月開播至1984年4月15日共持續了11年，由於KRAB被關閉《華人之聲》只好也隨之停播了。

雖然這個項目不再存在，但對其成員和社區的影響深遠。每個星期，包括餐廳和製衣廠工人在內的聽眾們，都迫不及待下一次廣播節目的到來。

當時沒有一個海外留學生有很多錢。他們能付出的是時間、精力、想法和對社會公道正義的渴望。他們的奉獻和承諾超越了表達出來的語言。

是什麼動機促使了創始人之一來自溫哥華的馮詠嫺？她發現「有許多耆老的華人獨自一人住，即使是死了也沒有人知道…….許多在製衣廠工會會議上見面，卻也不知道發生了什麼事情。」所以她立即了解華人社區需要幫助，特別是翻譯服務。

當時最年輕的義工之一的劉惠蓮回憶說，有這麼多華裔女性做全職工作，比如她自己的母親，他們沒有時間學習英語，電台節目在這些婦女的生活中填補了空白。

目前住在休士敦（Houston）的創始人和神經學家黎志豪表示，電台節目喚醒年輕人。他說：「我們能做些什麼來幫助社區？」年輕人可以改變自己的社區，通過志願服務去了解我們的祖國、中國和自己的機會。

今天，華埠國際區組織大多是親中國而不是台灣。是的，這些學生不僅是先驅者， 也一直是有遠見的人的，不僅僅是在美中關係上，還有很多在其它的領域中。

⑨ 旅行啟發你的聰明

從事媒體工作是壓力很大的。為了給自己充電，我最近去了加利福尼亞和墨西哥（California and Mexico）。

旅遊不僅是享受美食和美景，每一次旅程都會學到新的東西。旅行是智慧和聰明才智的考驗，對不可預見的情況，必需知道要如何應付。這次，在多次騎自行車循環跌倒後，我找到一種治療腳痛的方法。



一幅圖晝是這樣的……在浪漫的Santa Monica海灘與太平洋背景中，悠閒地騎著自行車的人，穿梭在微風搖曳的棕櫚樹下……我怎麼可以不騎自行車呢？誘惑勝過我的感覺，我居然忘了自己已經有30多年沒騎自行車了！

我想，一輛大型自行車對我來說不太安全，於是傻傻的選了一輛孩童自行車。在6英里的冒險中我跌倒了。當自行車偶然騎在木板路的沙灘邊時，我家先生不慎跌了兩次。跌倒並沒有讓我致命，即使我有幾個小小的瘀傷，但沒有足夠的空間來伸展我的腿，因此在下車後引起強烈的痛苦。這不是一場災難，我需要看醫生，但痛苦的是讓我成了跛腳。

有什麼可以快速緩解的方案？丈夫發現了一個提供足部按摩的水療中心。有趣的是，不是用按摩法，這是水療中心的熱水浴缸，它減輕了我的痛苦，我把腳浸在浴缸裡，感覺好多了。

第二天，燦爛的陽光是我的救星。你知道陽光可以消毒和治療傷口嗎？所以我在沙灘上蹣跚地走了一會兒，把我的腳暴露在陽光下半小時。接下來，我把腳放在酒店游泳池旁的熱水浴缸裡20分鐘。諷刺的是，我在旅途中從未使用任何酒店的游泳池服務。這次，它派上用場。現在，我左腳的疼痛已經恢復了。

⑩ 從母親的阿茲海默症學到的六點教訓

你能戰勝可怕的阿茲海默症（Alzheimer’s）嗎？近來這個問題一直在我的腦裡揮之不去。

如果你和我一樣有家人得了阿茲海默症，那就得請注意了，因為這個病是有遺傳性的。如果你碰巧帶有這個缺陷的基因，那就逃脫不了會得這個病的命運。

近年來，現代醫學可以治癒癌症，並在一定程度上也起到了輔助作用。看看著名的退休籃球超級巨星、魔術 Johnson，他患有陽性愛滋病毒（HIV）20年仍還好好的活著。再看看阿茲海默症，儘管已經有一個多世紀的歷史，至今仍然沒有治癒的方法。

不要認為只因你家裡沒有任何人患有這種疾病，你就必定可以安枕無憂。

目前，超過500萬美國人患有阿茲海默症。根據阿茲海默症協會資料顯示，到2050年這個數字將增加三倍。即使你很幸運沒有得此病，但或也無可避免在未來的歲月裡，需要去照顧患有該病的親人。