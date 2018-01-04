Trulia是一個在線住宅房地產網站，為美國的購房者、賣家、租房者和房地產專業人士提供服務。總部設在加利福尼亞州舊金山。

據Trulia報告指出，在想買房的租客當中，40%說節節升高的房價是購屋的最大障礙。也許這個原因導致只有10%的民眾打算未來12個月購買主要住宅，41%則計劃等至少兩年再說。雖然31%的民眾認為，2018年賣房子會比2017年更好，但是只有6%的屋主打算2018年賣房子，所以目前庫存緊張的情況還會持續下去。

73%的千禧世代說，買房子仍是美國夢的一部份，但是65%計劃等到至少2020年才採取行動，因為存出頭款是最大障礙，房價不斷升高和難以申請到房貸也令年輕人遲疑。

如果你打算買房子，一個大問題將是：我買得起多大的房子？一週需辛苦工作多少小時，才付得起房貸？個人理財網站GoBankingRates審視美國最大25個城市的中位房屋求售價、房貸利率和中位家庭收入，接著把中位家庭收入除以2087(一年的工時)以獲得時薪。結果發現在有5個大城市置產，一週工作不到40小時就可辦到。而2018又有哪些預期會成長的10大房市？以下的一些資料，或可以給你提供一些參考：

2018年10大預期成長的房市 2018年10大預期成長的房市

房地產網站Trulia最近公佈2018年房市狀況的預報，包括2018年預期會成長的10大房市：

密西根州—大湍市（Michigan – Grand Rapids） ——是該州的第二大城市，屬溫帶大陸性濕潤氣候，四季分明。冬季寒冷而漫長，潮濕，日照少。 田納西州—納許維爾市（Tennessee – Nashville） ——是該州首府，第二大城市。屬典型的副熱帶濕潤氣候，四季分明，氣溫變化相對和緩，全年降水分配均勻。 北卡州—羅利市（North Carolina – Raleigh） ——是北卡羅來納州的首府，因為種植了許多橡樹，所以也被稱為「橡樹之城」。屬典型的副熱帶濕潤氣候，四季分明，氣溫變化相對和緩，全年降水分配均勻。冬季溫和，微潮，時而偏向溫暖。 德州—艾爾巴索市（Texas – El Paso） ——位於德州極西部，隔格蘭德河與墨西哥的華雷斯城相望。是該州第六大城、具有濃厚的西班牙文化色彩。 德州—聖安東尼奧市（Texas – San Antonio） ——為德州第二大城，在這裡有許多德州獨立的重要古蹟，是許多人相當喜愛的城市。 德州—福和市（Texas – Fort Worth） ——是該州的第六大城市，位於達拉斯以西30英里，並與之構成全美大都會區。是交通樞紐。著名的家畜、棉花、谷物市場。1847年作為陸軍駐地開始建鎮，西郊有巨大的空軍基地。 德州—奧斯汀市（Texas – Austin） ——是該州的首府，也是德州大學的所在，以及眾多高科技企業所在的高科技城，又因瀕臨德州丘陵地形之起點，故有「硅丘」（Silicon Hills）之稱，以與美國西部傳統電子重鎮矽谷相呼應。 俄亥俄州—哥倫布市（Ohio – Columbus） ——是該州的州府，哥倫布幾乎位於俄亥俄州的地理中心，氣候代表美國中西部溫帶，屬溫帶大陸性濕潤氣候，四季分明。冬季寒冷，潮濕，日照少。 威斯康辛州—麥迪遜市（Wisconsin – Madison） ——是該州的首府，也是威斯康辛大學主校區之所在地，是該州第二大城。 俄亥俄州—辛辛那提市（Ohio – Cincinnati） ——建於1788年，位於該州與肯塔基州（Kentucky）邊界的俄亥俄河北岸，靠近印第安納州（Indiana）。氣候代表美國中西部溫帶，屬溫帶大陸性濕潤氣候，四季分明。冬季寒冷，潮濕，日照少。

可輕鬆買房的5大城