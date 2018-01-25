議會支持西市承辦2026年世界盃

（本報訊）去年7月，西雅圖市收到美國足球聯盟（U.S. Soccer Federation）請求，邀請西市參與聯合主持2026年世界盃比賽。

美國、加拿大及墨西哥足協去年宣佈將聯合申請2026年度世界盃舉辦權。目前包括西雅圖、亞特蘭大（Atlanta）、波士頓（Boston）、芝加哥（Chicago）、達拉斯（Dallas）、洛杉磯（Los Angeles）、紐約（New York）、邁阿密（Miami）、舊金山（San Francisco）、多倫多（Toronto）及墨西哥城（Mexico City）等在內的32個城市均進入候選名單。而最終成為世界盃舉辦地的城市將從這些城市中選出12個，其他未入選的城市將為2026世界盃提供其他服務，例如作為球隊的訓練地等。

自2026年起，世界盃參賽球隊將從現有的32支變成48支， 而比賽場次也將增加至80場。若美、加、墨三國聯合申請成功， 則其中60場球賽將在美國舉辦，加拿大及墨西哥各舉辦10場。

近日，西雅圖市議會一致通過了支持本市承辦世界盃的提議，但議員Lorena Gonzalez表示自己對國際足球聯合會（FIFA）的商業行為和道德標準十分擔憂。

西雅圖市長杜爾肯（Jenny Durkan）發佈聲明表示：「西雅圖是北美最佳足球城市，粉絲團的熱情高於其他任何城市。作為聯合申辦三國的一部分，我市將在數十個城市中極力競爭舉辦權，這對於我們的城市、球迷及區域經濟來講，都是史無前例的機遇。FIFA監督全世界最盛大的體育活動，因此聯賽舉辦地應該是像西雅圖這樣的世界級大都市。我們已經準備好迎接來自世界各地的球隊及訪問者來到翡翠之城。」