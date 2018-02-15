第23屆冬季奧運9日在韓國平昌正式開幕，有來自92個國家2,920名運動員共同競逐超過100面金牌。本屆奧運將近3千名運動員參賽的規模打破過去冬奧紀錄，成為史上規模最大的冬季奧林匹克運動會。

史上最重金牌＋韓文元素

平昌冬奧金牌總數是史上首次超過100面的數量。整個平昌冬奧和殘奧加起來，共將頒出182面金牌。

本次冬奧金牌真的是沉甸甸，但卻沒那麼值錢。依照貨幣價值而言，平昌奧運的金牌造價約570美元，相較於倫敦奧運的金牌價值高達708美元，本屆奧運金牌的價值縮水近2成。

平昌冬奧金牌的重量為586克，銀牌為580克，銅牌為493克，都是史上最重的獎牌。然而從現價來看，由於本屆金牌黃金含量只有6克，剛好符合國際奧委會規定的最低標準而已，其餘重量則使用純度99.99%的銀，純度是有史以來最高的。因此，金牌的實際價值並沒有超越過去的奧運會。奧運歷史上最後一次頒發由純黃金製成的獎牌，要追溯到1912年。

本屆奧運獎牌蘊含韓國傳統文化，將韓文融入獎牌之中，在獎牌側面有韓文的「平昌冬季奧運2018」字樣。至於獎牌的掛帶則是由韓服材料製作而成，掛帶上還有韓文拼成的雪花圖案和刺繡設計。獎牌正面還有充滿現代的立體斜紋饒富設計感。

脫逃良機？

北韓過去一名冰球運動員在1997年就叛逃至南韓，而在1999年也有一名柔道選手在西班牙一項賽事中叛逃。過去60年以來，共有超過31,000名北韓人叛逃至南韓，這讓北韓不想再冒任何風險。隨隊助理、看管人員以及線人將圍繞在運動員、官員、表演者、記者、啦啦隊員，甚至是金正恩胞妹金與正在內的代表團成員身旁，進行嚴格看管，而這群代表團可能也已受過審查，在北韓都獲得比一般人更好的待遇，並為忠於北韓的精英階層份子。

一名因家人還在北韓而不願透露身份的人士表示，這些運動員受到全天候監視，不准獨自上洗手間，線民會緊盯他們跟誰交談。對這些運動員、表演者及官員的監視是秘密進行的，情報官員以助理人員這類的身份緊緊隨行，審查和監視活動會持續到回國。

金與正旋風

金與正9日出訪南韓，她穿著一身清雅黑色套裝，沒有華麗珠寶裝飾，手提樣式簡單的皮包，並將秀麗黑髮俐落紮起，更凸顯出幾乎未施胭脂的臉龐。南韓民眾為之驚艷，北韓公主頓時成為南韓的熱門話題。許多年輕南韓女性重視外貌，因此南韓人對於金與正精簡的打扮印象格外深刻。

初抵南韓的金與正，臉上笑逐顏開，穿著樸素、姿態端正，顛覆了南韓民眾對金氏政權的想像。媒體並捕捉到他和高齡90歲的北韓名義上國家元首金永南互相讓座，或與文在寅握手時表情一逕溫婉。平昌冬奧開幕式上，金與正、金永南與美國副總統彭斯座位鄰近，雖無任何互動，金與正臉上始終掛著一抹笑顏。

據日本《朝日新聞》10日報導，9日剛抵達南韓仁川機場的金與正，在媒體面前就已表現出不低頭下巴微抬，視線朝前的容貌。分析指出，基於不予外界留下北韓讓步的印象，她時刻保持警戒，精心打造出北韓意象。金與正和文在寅打招呼時並沒有低頭，低不低頭似已成政治上的象徵。

角逐諾獎？

正在南韓平昌舉行的冬季奧林匹克運動會自9日開幕以來，兩韓間的破冰交流備受國際關注。南北韓更是歷史性的共組女子冰上曲棍球聯隊參賽。對奧運得以促成敵對兩韓關係的重大發展，國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee, IOC）美國籍執行委員魯吉洛（Angela Ruggiero）11日提議國際奧會，提名南、北韓共組的女子冰球隊角逐諾貝爾和平獎，以凸顯女子冰球隊成為兩韓邁向和平的重要指標。儘管兩韓隊輸給了瑞士，但這場賽事所凸顯的「破冰」意義，遠比勝利更為重要。

新科技超驚艷

南韓原已是全球公認的新興科技重鎮，9日開幕的平昌冬季奧運會正好給南韓最佳的表現機會，用最尖端的創新科技驚豔全世界。

南韓電視台以4K以上的超高畫質（UHD）轉播平昌冬奧的所有主要賽事，這次冬奧也將是全球主要運動賽事中最廣泛使用360度虛擬實境（VR）攝影機的一場。南韓電信商KT公司的「Time Slice」技術，甚至讓人能透過運動員頭盔上的攝影機，以第一人稱視角收看田徑比賽。電視台利用所謂的「Ghost Skier」技術，將先前的比賽畫面和現場畫面即時重疊在一起，讓觀眾更可以看出決定勝負的分秒之差。

南韓將在這次冬奧會開通全球首座5G網路，傳輸速度預料比現存的長期演進技術（LTE）網路快1,000倍。此外，在這次冬奧的會場內，也設置85台協助訪客導引和認識比賽的機器人。而在南韓繁忙的仁川國際機場，更多的機器人還會自動辨識旅客說的話，以多國語言指引旅客，甚至協助辦理登機。同時南韓政府與當地軟體廠商合作，推出一款名為Genie Talk的App，能將韓文即時翻譯為29種語言。

90隻狗獲生

南韓老一輩稱狗肉為「補身湯」，被視為有滋養壯陽功效。預估南韓人每年約有250萬隻狗遭到屠殺，引起動物保護團體關注。平昌冬奧場館附近有12間店家販售狗肉，即使南韓政府補助成本，要求店家撤下相關招牌，卻只有2間願意配合。

世界人道救援組織（Humane Society International, HSI）在平昌冬奧期間，說服一間狗肉養殖場場主釋放90隻狗，承諾將協助場主轉職從事其他工作。被營救的小狗將送往美國、加拿大、英國等待認養。HSI表示，南韓年輕一輩吃狗肉的人數正在減少。

加拿大的花式滑冰選手Meagan Duhamel今年在平昌冬奧期間就領養了一隻原本將變大餐的小狗。

急凍強風地震

平昌冬奧剛開幕卻發生規模4.6級的淺層地震，平昌冬奧籌委會發言人宋百裕（Sung Baik-You，音譯）表示：「奧運場館的所有設施都可以承受規模7.0以上強震，因此我可以向各位保證，這些設施沒有問題。」美國地質調查所（U.S. Geological Survey）測得的地震規模為4.7，震央距離冬奧場館約260公里。

強勁風勢更使主辦單位不得不延後男子滑降賽。由於氣候乾燥多風，民眾也收到火警警訊。官員也敦促運動迷注意保暖，嚴防低溫。對觀賞這些戶外活動的稀疏觀眾而言，刺骨的天氣更令他們擔心，平昌冬奧已成為有史以來最寒冷的奧運賽事之一，且情況還將惡化。

三星會長戴罪立功

9年前，三星集團會長李健熙因貪污及逃稅罪被判有期徒刑3年，緩刑5年。時任總統李明博期望能成功爭取申辦冬奧，而李健熙正是國際奧林匹克委員會（IOC）委員之一。李明博希望透過李健熙說服奧委會，讓南韓自1988年後再度成為奧運主辦國，於是在同年12月特赦他。

李健熙獲釋後花了18個月時間周遊多國，向奧委會委員逐一遊說。來自挪威的奧委會成員Gerhard Heiberg在2010年曾與李健熙及其家人在墨西哥共聚晚餐。Heiberg憶述，當時李健熙說，平昌成功爭取2018年冬奧主辦權將會是他人生中最大成就，又說是「機不可失」（It’s now or never）。他自2014年心臟病發後一直臥病在床。

此次參與平昌冬奧的每位運動員及工作人員均可獲贈三星限量版Galaxy Note 8智能手機，手機背部印有象徵奧運的五環設計，另外安裝冬奧主題軟件，不對外發售，甚具紀念價值。除贈送手機，奧運會場更有特別展館展出三星的VR虛擬實境裝置等產品。在一個三星品牌隨處可見的運動會上，唯獨不見把主辦權帶到平昌的人。

偽川普＋偽金正恩

喬裝成美國總統川普與北韓領導人金正恩的兩名藝人，現身南韓平昌冬奧開幕式引起騷動。這兩名結怨的「世界領袖」成功潛入媒體席後，引起一陣騷動，接著便遭保全撲倒在地，後被帶離現場。他們表示，感謝主辦單位的溫柔精心照顧。其中山寨版金正恩藝名為Howard X，他堅稱他們並未被趕出會場，僅被護送回正確座位。

冬奧主辦單位堅稱，他們是照章辦事；「這兩人的裝扮沒有問題，問題在他們持普通票進入媒體席，而我們只是把誤入媒體席的人帶出去」。偽金正恩坦承，他與假扮川普的艾藍（Dennis Alan）沒能靠近運動員以進行互動。現場運動員包括舉藍白統一旗共同入場的南北韓代表隊。他們當時也沒法靠近貴賓席，貴賓席座上賓包括美國副總統Mike Pence和金與正。

猛男不脫

在2016巴西里約奧運「一脫成名」的東加王國（East plus kingdom）猛男跆拳道選手Pita Taufatofua在里約奧運擔任東加的掌旗官，他在開幕和閉幕儀式上，光著上身，以油亮的精壯肌肉吸引目光，在全球爆紅，在推特上被提及的次數達4,500萬次，還應邀上美國的脫口秀節目，並獲得許多賺錢的機會。

34歲的陶法多夫亞也參與平昌冬奧，不過項目從跆拳道轉為越野滑雪。根據氣象預報，平昌氣溫最低將達到攝氏零下20度。對於外界好奇他是否會再展現健美身材，他說，「凍僵了」，在開幕儀式上他會穿好衣服，保持體力和溫暖。