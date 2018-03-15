立法機關計劃削減地稅 預計2019年實行

（本報訊）華州議會於2017年通過上調地產稅提案，並於今年開始實施。房產估價每$1,000價值，地產稅上漲81美分。此項稅收上調計劃旨在為本州公共教育融資。

本月8日，繼前一天參議院通過一次性削減地稅方案後，眾議院也以59-39的表決結果通過該方案，目前只待州長英斯利（Jay Inslee）簽字生效。

此次第6614號參議院法案的通過，將使得民眾在2019年享受地產稅一次性削減，下調幅度為每$1,000估價價值徵稅減少30美分，也就是說，在每$1,000價值中，民眾上繳的地產稅將由目前的$2.7下降至$2.4。此次計劃將使得華州年度地產稅收入下降3.91億美元。同時，此次計劃還將提高公立學校教師薪資。

由於近年經濟發展勢頭強勁，華州政府預算有所盈餘，在緊急儲蓄賬戶中的救急資金共有$37億，此次計劃將動用此筆資金。削減地稅及提升教師薪資所需要的預算為$13億，在撥款完成計劃後，本州緊急儲蓄賬戶中還將剩餘$24億資金。

然而立法機關內一些共和黨人對於此次計劃提出質疑，華州共和黨籍財長Duane Davis甚至提出警告，稱此舉將使本州債券評級受到危害，並極力反對動用緊急資金。民主黨參議員Christine Rolfes表示深知此舉無先例可循，但「去年大幅上調地產稅的方案也是史無前例的，我認為我們對於這個決定都感到後悔了。」