若自己想要當老闆 該從哪個行業開始？

靜雯博客

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如果您想成為一名企業家，但不知道要做什麼生意的話，我可以舉出超過50家因互聯網而遭扼殺或受傷的企業，那麼有沒有哪種企業可以給您帶來成功的機會？即使選擇的行業可能沒法獲得很大的利潤，但可以藉此產生些個人的利益。舉個例子來說，我的報業就是這樣的狀況，雖然這是個很艱難經營的生意。

然而我並不遺憾走上這條路，除了能養家人和其他許多人外，每當在線或在讀者手中的報紙完成時，都會給我帶來深刻的滿足感和快樂。有幾個人表示在成為創業者後，可以掌握自己的時間和日程安排而更加高興，這是做你自己的老闆的好處，還包括無需拒絕任務或更改經營方向，也不需要證明為什麼在中午才開始工作，可以有幾天的休息或在被激勵的時刻做一些想要做的事情。

當自己的老闆的禮物就是自由地去做某件事，只是因為喜歡而不受限制。您是制定指導方針、步調和秩序的人，自由的以一種靈活的生活方式來獎勵自己。在我的工作生涯中，經由西華報的故事這36年來啟發了數百人甚至數千人的夢想，讓大家即使在遇到最糟糕的事件或情況下，也能有一些積極的方向和動力，如果我是為別人工作，那是絕不可能達到這種成果的。

我也獲得了很多榮譽和認可，這應該歸功於我的員工們，僅僅是因為我領導了報社。當然，我也因為不是我經手的事情而受到責備，因為我得對所有員工的工作負責，必需為其他人犯的錯誤而不是我的錯誤向別人道歉。我一而再的接受這個狀況，因為這是我所處的境況和角色必需去承擔的自然結果，而我也能欣然接受。

那麼應該開展什麼樣的商業？

● 以科技創業。並不是每個人都可以創辦像亞馬遜公司創始人Jeff Bezos、創建微軟公司的比爾蓋茨或蘋果公司的聯合創始人之一Steve Jobs這樣的大型科技公司。禮來公司（Lilly）擔任政府關係一職的副總裁Nate Miles表示應用程序（app）就像下面的例子：

現年14歲的Emma Yang最先開創了一款名為Timeless的應用程序，因為她住在香港患有癡呆症Alzheimer的外婆無法識別朋友和親戚，或者記住認識的人的名字。Emma Yang的應用程序可以幫助祖母用電話號碼識別某人的照片，如今外婆只要接到電話就有照片和對方姓名出現，讓外婆很快就能進入交談狀況。該應用程序將於今年夏天上市。Yang說，她6歲時學會了編碼。如果您有興趣開發應用程序，請先從編碼開始可能會讓您發財。

另一個例子是我在溫哥華朋友的兒子。他通過使用遠程控制面板（remote control panel）來指導機器自己運行，從而創辦了一家公司。他的公司正在快速擴張到其他地方，包括華盛頓州。

● 經營房地產。房地產可以分成多項業務，鑑於大西雅圖地區的熱門市場可以讓人賺很多錢，因此考慮發展或擁有一家經紀公司是個不錯的生意；或考慮從事承包、改造和建設的工程，那就開辦一家物業管理公司；如果有設計技能就創建一家室內設計公司、景觀公司或建築公司；如果是一名工程師就開辦一家工程公司，同時由於房地產業的繁榮景氣帶來對這些服務的子項需求，包括清潔和維護的業務發展。

我曾目睹一些通過經營房地產多年後發達的客戶。許多人買進需要維修、拆卸或改造的老房子，重新處理裝潢讓它煥然一新，並在倒賣後發了大財。許多人通過買房並將其轉為出租房獲得收益，而那些買土地並發展成商場的東主已經獲得了更多的利潤。

在商業和住宅房地產中涉及到大筆金錢，那是個不需要擁有大學學位就能從事投資房地產的行業。事實上，許多成功的移民開發者並沒有大學學位，他們擁有的是商業智慧。他們從空曠的地方或倒塌的小屋看到了賺錢的機會。

我親自從公婆那裡了解到房地產的情況，他們告訴我們擁有自己的企業是不夠的，必需擁有這個企業的財產。如果您的房東提高租金或將您踢出去，那您該怎麼呢？許多成功的美籍亞裔開發者如：吳小燕，Jimmy Tang，Thach Nguyen和James Wong已經證明經由時間的推移，可以在投資房地產市場上贏得獲利。您在企業中經營的時間愈長就能愈成功。我寧願以安全的方式經營也不願投資諸如比特幣（bitcoin）之類的投機生意。讓房地產長期持在手中它會自然增值，不要通過不誠實，不擇手段的方式迅速或毫不費力地賺錢。

許多人最初是在房地產交易中擔任其他人的經紀，同時一方面也尋找好的房地產留給自己作投資。

● 開個餐館也是個不錯的生意。隨著華州人口的增加，總有人想出去吃飯。當您住的公寓不大（新趨勢）時，租房者更傾向於外出用餐，因為您的居所不夠用來招待或接見朋友。

當然，餐館競爭激烈。但是如果食物好仍然會吸引顧客。開家什麼樣的餐館？我會選擇東西融合式，除能為東家提供更多創建新菜單的機會，同時新奇的菜單自然也會刺激招徠食客。有時候亞洲食品過於原樣照搬上桌可能會讓顧客失望。然而，由於資金和勞動力成本高昂，現在開辦一家餐廳是一項挑戰。西雅圖的$15美元最低工資法，可能會推動潛在投資者進入表爾威、Redmond和連頓（Renton）等城市。儘管如此，在西雅圖還是餐館和美食很有發展空間的市場，別緻的亞洲餐廳現在遍佈大西雅圖地區，許多餐廳都做得很好。

● 辦各種功能的學校。在我最近的香港之行中，我在一家購物中心看到了一個為孩子們設計的烹飪學校，這可真是個好靈感！學員的年齡介於8至12歲間。有些人正在切菜，其他人則在測量和混合配料，他們上課好像是在玩樂。

一般孩子們參加傳統的藝術、武術、音樂和舞蹈及上學習的輔導課。食物是我們生活的重要組成部份，烹飪學校與兒童相關，如果能夠在孩提時了解營養並準備自己的食物，那麼這些孩子們就不太可能讓自己吃得肥胖，同時通過食物療法，教育他們關於健康和預防疾病的方法。如果烹飪不是您的工作樂趣，那麼想想其它自己的想法和技巧來培養孩子們的生活，機會就像開闊的天空任人無限的去揮灑。

● 食品製造業。您是否考慮過大規模的製作蜂蜜、酸奶、醬料和麵包？烘焙可以是一項有利可圖的業務。在法國麵包店，我經常看到一些人排隊等著買呢！

目前市場對有機食品也有需求。您喜歡農業嗎？製作草藥和蔬菜丸也正獲得普及接受，我見過很多有機食品雜貨店販售這類食品，提供餐飲服務滿足了工薪家庭這一市場需求。有天我讀到美國蜂群數量下降的情況，這對我們的生態和環境來說是個壞消息。如果您喜歡養蜂來收穫蜂蜜，那麼需要擁有數英畝的土地，養蜂業聽起來很有趣。

● 儘管我列出了您可以考慮的五大類業務，讀者仍可以自己開發很多附屬此五大業務下的多類別行業。例如去當教練。輔導工作與當教練是不同的。輔導主要是志願服務，但當生活教練是要收費的。今天的生活教練是一個非常受歡迎的職業，尤其是那些正在尋找第二職業，有豐富的生活經驗或技能的人。

我的朋友獲得了一張她作為生活教練的認證。擁有此認證可能會得到一些有影響力的客戶，這些客戶正在尋找一個客觀的人能與他們討論想法以獲得另一個意見，去互聯網上可以找到獲得認證的說明。

美國現在有許多州大麻合法化也包括華盛頓州，種植大麻快速賺錢的捷徑已吸引不少人挺而走險的去非法種植和買賣。

室內種植大麻大多在倉庫或公寓裡，需燈泡照射，照明成本相當驚人。近年來不少種植者偷接附近電源壓低費用，或超負荷用電造成大麻場發生火災的情況日漸增多。

種植大麻有很嚴格的規定，但種植者往往違法犯規。大麻需使用大量化學藥劑和農藥，種植生產全程需配戴口罩和手套以避免身體暴露在風險中，但許多種植者玩忽漠視，等到發現身體有異狀已為時晚矣！而大量或長期使用大麻，會對包括神經障礙，記憶和行為，免疫系統，氣管系統病變造成嚴重傷害。過量時可損傷肌肉運動的協調功能，造成站立平衡失調、手顫抖、失去複雜的操作能力和駕車的能力，許多的車禍也是因駕駛者吸食大麻造成，這種害人害己的事件屢見不鮮。此外食用大麻會成癮而陷入劑量增加的惡性循環中無法自拔。

所以種植大麻是一種害人害己且危害後代的行為，相信也是很難向朋友或家人啟齒的事，這種沒有良心的事業將來必會受到報應，也絕對不應該是要考慮的行業。

以上這些只是當今全球可開始創業的一些想法。與朋友交談，多集思廣益做一些自我靈魂的探索。有一天您會發現自己追求的是一個什麼樣的夢想。