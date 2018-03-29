全球首開的紐約糖果博物館

紐約市向來不缺新鮮去處，繼冰淇淋博物館開幕之後，2018年夏天又即將迎來糖果工廠（Sugar Factory）創辦的糖果博物館（Museum of Candy）。糖果工廠創始人Charissa Davidovici正在將她甜蜜的帝國擴展到另一個不同的風險。Davidovici的糖果博物館建以前是一所教堂。據悉，新的博物館將落座曼哈頓第六大道，佔地3萬平方呎，現場會有世界最大的小熊軟糖，參觀者還能動手製作糖果、參加糖果時裝秀等。

糖果博物館並非以快閃形式短時間停留在紐約市，而是永久設立。糖果博物館提供超過15間「實驗房」，主題均與糖果相關，另外還有甜品市集、世界上最大的小熊軟糖、以及一隻糖果獨角獸。逛累了，還可以在博物館內的糖果工廠飽餐一頓。餐廳可容納150人，出售糖果工廠全球25個地點提供的所有招牌菜，食品大廳和市集將出售烤盤、糕點製作、裝飾工具、以及糖果模型，一旁還將設一家可容納75人的咖啡館以及糖果製作站。糖果博物館入場費為15美元至25美元，但客人可以在咖啡廳和餐廳購物和用餐而不必進入博物館。紐約市的糖果博物館將是第一站，之後會慢慢擴展至如洛杉磯等其他城市。等不及的民眾今年夏天先來紐約一睹糖果博物館的真正面貌吧！

以下同時介紹幾家美國著名的連鎖店糖果屋，喜歡吃糖的朋友，不妨去參觀參觀。

Dylan’s Candy Bar美國連鎖店

在紐約進到知名糖果連鎖店Dylan’s Candy Bar就像拿到進入「巧克力夢工廠」。2001年從紐約開始，一路拓展據點到美國各地。除了必有的糖果，加入些微酒精的糖果調酒，也深受Dylan’s Candy Bar粉絲的愛戴。

美國佛州奧蘭多Honeydukes

哈利波特裡的魔法世界奇特甜點，在JK羅琳筆下生動可口。佛州環球影城裡的哈利波特魔法世界中，開了這家Honeydukes，把哈利波特裡的甜食帶來現實。從巧克力蛙到鼻屎等各種口味的比比多味豆都有。

Rocket Fizz美國連鎖

美國田納西州（Tennessee）首府Nashville有個絕不能錯過甜點店。一樓除了一般的糖果飲料外，還販賣鹹太妃糖、培根汽水等獨一無二的特殊口味。除了田納西州，全美還有40幾間的分店。

Lolli and Pops全美連鎖

一開始走種舊時藥局的風格，木製櫃子、黑板標誌等，就連店員都復古風。但近年來，他們改變了一點點，加入點糖果世界的元素，像是放隻超大的Gummy Bear (小熊軟糖)在店內增加童趣。