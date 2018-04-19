靜雯博客

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有些人旅行是為了逃避，而另一些旅者則是為了更新自我，這也是我旅行的目標。我不是在尋找靈感，但令人驚訝的是，我最近的巴拿馬運河之旅令人鼓舞。我感謝我能來美國，這個感覺不是在感恩節或7月4日的國慶日，而是在我出國旅行的時候。

各位讀者知不知道美國在羅斯福（Teddy Roosevelt）總統當政時，於1914年建設並完成了歷經10年的運河工程，更進一步的是美國自1999年以來，又將運河的控制權交還給巴拿馬？川普總統可能會說「哇！這可不行，美國花了這麼多錢投資建造運河？我們應該擁有它。」或者，他會說「這不是個好的交易，為什麼我們要先付錢？」像川普這樣短視的人，如果他當時是總統，那麼運河永遠不會造成，尤有甚者或許他會想要拿回這筆建造費外，還要另加上多年的利息錢。

被稱為現代世界七大奇蹟之一有48英里長的巴拿馬運河貫穿巴拿馬地峽，從大西洋到太平洋。運河工程的掌握令人大開眼界令人驚嘆。工人們的犧牲包括在施工期間喪命的人是令人難以形容的偉大和眾多，因為接近有6,000人奉獻了他們的生命，這些工人的生命包括華人、法國人、美國人及其他族裔的人。不少華工是巴拿馬政府從中國招募而來，因為當時中國工人待遇太低，不少人寧願離鄉背井。另一部份是來自修建美國東西鐵路的華工，在鐵路建成後找不到其它的工作，所以應徵而去另謀生計。

運河不僅有利於美國而且有利於世界。想像一下，如果沒有運河，船隻必需航行數百英里才能繞過南美洲智利（Chile）南端的合恩角（Cape Horn），從太平洋運到大西洋或從大西洋到太平洋。雖然法國人於1881年開始建設，但由於工程技術問題和勞工的高死亡率而停工。美國於1904年接手這一廢棄的工程並將其付諸實施完成。

朋友Yoshi Minegishi說，如果不是運河，美國不可能贏得第二次世界大戰。美國向歐洲轉移供應品以對抗德國人是很耗費時間的。猜猜美國在建造運河上花了多少錢？當時是$3.75億，包括還給法國的前期工程費。

然而為什麼美國不擁有運河而是將控制權移交給巴拿馬政府？羅斯福的目的是將運河的權利歸還給巴拿馬。為了讓巴拿馬順利地接管運河，一支美國隊伍自1977年以來在那裡駐紮了20年。

2016年建造完成了第二座更大的運河用於讓巨型船隻通過。運河為巴拿馬經濟提供了超過$10億美元的收入。每天大約有30-40艘船隻橫渡運河，美國對世界做出了重大貢獻！然而太糟糕的是今天的總統川普要在墨西哥和美國之間修建隔離牆，他能不能像巴拿馬運河那樣想到更具建設性，更有意義和更有價值的作法和眼光！

如果運河不是羅斯福總統的領導和智慧，可能只有讓另一代人完成。運河是美國外交政策目標在國外和國內強化美國的一項勝利，是美國在海外發展軟實力影響力的戰略而不是強硬的軍事力量，這個成果和影響是巨大而清晰的。

在遊覽完巴拿馬運河後，我們繼續乘遊輪到哥斯達黎加的利蒙（Limon, Costa Rica）。我想當我們帶著鈔票出遊，應該是可以在旅途中解決很多問題的，但是我們遇到的問題卻並不是我們事先能預料到的。在利蒙我們租了一輛出租車前往熱帶雨林（rainforest）。這讓我們十分興奮因為西雅圖沒有熱帶雨林。路程並不遙遠，距我們約在10英里之遙，在大多數高速公路上這趟行程在10分鐘之內應該很容易就到達，我真是太天真的想法了！

因為在利蒙，所謂的高速公路實際上只是一條普通的道路。雙向交通只有兩條車道，就像我們在聯合湖附近駕駛公路一樣，除了這兒有超過100多輛卡車在我們周圍行駛，沒有很多的交通標誌，我僅看到一個看起來像是手操作的交通信號。

城中一片混亂，塵土在空中飛揚，真不是個美麗的景象。在最後4英里的時候司機轉向一條狹窄的，未鋪砌的單線車道公路。中國在20世紀90年代後期經濟非常坎坷落後，我們經常開中國玩笑說：看到一棟漂亮的房子在眼前，可就是不能到那裡，因為中間沒有任何道路可以通往那裡。

大約有2/3的車程周遭都發出巨大的噪音，汽車後部低到幾乎接近地面，因為道路崎嶇結果出租車故障了。利蒙需要多年的時間來建設一個具有高效運輸系統和功能良好的道路的基礎設施。出租車司機告訴我們，中國正在利蒙投資修路。或許，這可能會加速運輸功能的進程，但仍需要數十年時間才能趕上我們在華盛頓州擁有的交通路況。

在等另一輛出租車到達前，我們在烈日下等了一個小時。比較我們和在船上遇到的另一個朋友發生的事，我們被認為是較她來得幸運多了。前一天，她在短途旅行中摔壞了膝蓋。當我們的船抵達利蒙時，她認為她可以去醫院做X光檢查。

「不可能的」船醫說。醫院離遊輸停泊的終點站有3個小時的車程。什麼！這是令人難以置信的！利蒙市在利蒙省人口385,000，但只有一家醫院。西雅圖人口約為70萬，靠近西雅圖附近我們有很多的醫院諸如：Harborview，華大醫院，Kaiser Permanente，Swedish，Virginia Mason和Northwest Hospital。我可以在東區列出盡可能多的醫療機構，我們是何其有幸啊！

更不用提那兒的治安問題，到了牙買加（Jamaica），遊輪警告遊客們要格外的小心。牙買加的法爾茅斯城（Falmouth, Jamaica）的治安相當差，千萬不要與陌生人交談，行事要低調。根據船上的指示，除非獲得政府批准，否則不能乘坐出租車。當第一輛出租車到時，司機與一位政府官員爭論。司機想在去瀑布的途中接客，這可能危及遊客們的安全，所以這位官員告訴他離開門控區。

在美國，我去過很多地方，總是感到安全。多年前，我在紐約想去黑人區的哈林（Harlem），朋友告訴我不要去，但我還是去了。什麼事都沒發生，我感到安全。

許多朋友抱怨前往亞洲最讓人害怕的是使用不衛生的廁所。儘管現在中國已經富裕起來，但廁所的條件對西方人來說仍是無法忍受的。中國在製造高速列車，修建美麗的公路和分道路及許多宏偉的設施方面做得非常出色，為什麼中國就不能投入一點錢去改善他們的廁所？雖然許多遊客表示他們熱愛中國，但許多人在經歷過洗手間的糟糕經歷後，就不願意再去了。

美國是如此的慷慨，不僅擁有清潔的公共廁所設施，特別是在我們的公園裡甚至還提供衛生紙總讓我印象深刻，沒有多少國家可以做到這一點，在歐洲必需付錢才能使用洗手間。很多人說他們寧願花錢去使用乾淨的廁所，而不願意使用免費骯髒的廁所。

當在國外旅行時，我可以抱怨不愉快的情況，我也可以繼續談論到其他國家時常常不具備的美國的好。然後意識到我們已經把美國提供的一切美好條件視為理所當然……我們非常幸運，回家的感覺真是好！