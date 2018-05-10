出國旅遊碰到語言問題怎麼辦？

又是旅遊季節，對於一些一心想出國看看，但總擔心語言問題，一句準備了很久的問路的話，結果對方一翻白眼表示聽不懂？或者是看菜單如看天書，旁邊的侍者還露出了一副不耐煩的表情？你在這個時候覺得自己外語好爛，恨不得找個地縫鑽進去。

其實這事沒有什麼可擔心的。畢竟沒有人能去一個地方玩就學一門當地語言。如果說1 0年前，這事確實難辦。然而今天在互聯網時代這卻是最容易處理的。需要找人問路？只需要掏出智能手機，打開地圖確定好路線之後按導航，連問路都免了。至於餐廳點餐，可以利用ta一類的點評軟件，搜索要去的餐廳，看有哪些推薦菜品，記下名稱，告訴服務員就好了。如果實在是菜名也不會說，那就在手機上指給服務員看。以下是給年輕人和耆老去英語國家時的一些建議：

英語不好的年輕人

1). 還是盡量學一點英語，生活常用詞其實並沒有多少，也就一兩千，真的不算不可能完成的任務。

2). 手機上裝翻譯App ， 善用google translate，可以用漢語直接翻譯當地語言，還能發音特別好用。出門前先查好一些基本短語備著。

3). 為了防止網不好，買一本手掌大的紙質小詞典隨身帶。

4). 當去以英語為母語的國家時，就算只會蹦單詞，也能磕磕巴巴交流。如果真的聽不懂對方說的什麼話的話，那就微笑吧！這個世界上還是好人多。帶紙筆，很多時候，身體語言和畫畫可能讓溝通更快。

5). 找中餐館，一般都能普通話交流問路什麼的。

6). 行程安排方面，盡量不要在晚上初次到達一個地方，最好是白天到，人對於新環境是需要一個適應緩衝期的，在機場轉轉緩一下，和在機場旅客信息中心翻翻資料和工作人員說說話，Wi-Fi看好地圖，研究一下當地公共交通，你會發現習慣和融入一個異域環境，沒有預想中那麼難。

英文不通的耆老

隨著近年來美國十年簽證政策的落實，愈來愈多的父母輩的老年人來美旅遊探親，但因為語音不通加上兒女工作繁忙不能親自陪同，所以發生了特殊情況不知道怎麼處理。

老年人出行語言不通可以多利用的工具，如簡單的英文對話卡，翻譯軟體。海關入境卡可以提前準備好，或者幫父母申請免費的輪椅服務，一路上有人服務，這是減少出行困難的好辦法。至於老年人自己，也一定不要害怕尋求幫助。尤其是同一個飛機的華人旅客。還應該攜帶適量美金現金和信用卡。

通訊方面可以國際漫遊的手機或者買美國當地SIM卡，插上就能用的。另外有種WIFI盒子也可使用，在各大中國國內機場有租售，下了飛機直接微信。入境海關需要給父母準備好留有自己聯繫方式和位址的邀請信，以及往返機票行程單(如果是單程票，讓代理給一個往返行程單3個月以上6個月以內的，千萬不要正好6個月的。

儘量選擇國內航空公司的直飛航班。如果是轉機或遇到突發情況或因各種原因趕不上第二天的航班，一定要利用當地的華人資源。基本上美國轉機的城市都是大都市，有華人電召車和華人旅行社都會提供收費幫助，請他們去機場接父母，幫忙訂酒店。千萬不要為了省錢，導致語音不通的父母不知所措。當然最好是不要讓語言不通的老人再次轉機。兒女方面，儘量開車直接去到達城市接機。