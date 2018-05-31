沒錢租房的西雅圖居民

城市經濟、人口快速發展及失業是造成住房短缺的主要原因，同時，西雅圖就業機會大幅增加也使得外來人口增加。但統計顯示很多人依然背負著極大的負擔。根據美國人口普查局的資料，將近73,000個金郡家庭支付的租金數額超過其收入的一半。現在雖然已經建設了許多廉價住房，但有很多人依然不能得到入住機會。對有些錢和沒錢租房的西雅圖居民來說，他們是怎麼過日子的：

中產階級改住小房子或愈搬愈遠

美國大城市多年來以其特有的魅力吸引了不少人安家置業，但近年不斷攀升的房價搞得人精神愈來愈緊張。根據美國人口普查局數字，在舊金山、紐約市、波士頓、華盛頓州的西雅圖等大城市， 低收入家庭和高收入家庭數量近兩年均在上升而中等收入人群卻不斷下降，既沒有富人的雄厚財力，也缺乏窮人享受的優惠政策，被逼得要麼改住小房子，要麼愈搬愈遠，直至徹底逃離。

要想破解中產階層的住房難題，並非易事。西雅圖地區市府、非營利組織和社會投資企業著手推動《地區公平發展啟動基金》，致力於向在西雅圖市內工作、讀書但跨市居住的低收入人群和工薪階層提供早期購房融資，幫助他們在通勤線路沿線購買價格合適的住房。

低收入家庭獲政府補助

只要資格符合就可享受西雅圖房屋委員府福利和住房補助，雖然申請程序有時繁瑣、拿到住房鑰匙可能要等上個把年頭，但總歸有個盼頭。

舉例來說在2017年2月約有2,100戶家庭在前一個月提交申請在西雅圖奧賽羅輕軌站（Othello lightrail station）附近的低收入家庭廉租房居住。因為建築只有108個單位，非營利開發商Mercy Housing Northwest為了公正透明度安排了一個抽籤並邀請申請人觀看。租金每月約為470至1,150元，根據收入及公寓面積而定。有申請者說，他們本來想住西雅圖房屋委員會經營的低收入住房，但是這些公寓的等待名單很長。

低收入者住船屋

負責西雅圖公共碼頭事務的管理人員表示，由於這幾年房價一直在大幅上漲，從2014年開始，人們夜宿船上使得船雙停靠的需求量增加了兩倍多。西海岸最大的住宿社區之一Shilshole Marina擁有幾百艘停靠在碼頭的船隻。Shilshole目前提供350個船隻住宿名額，很多人都在等候名單上，大部份人需要等待1到3年。會造成這種現象的主因最主要是居住成本過高。

無家可歸者住帳篷城（Tent City）

2015年西雅圖時任市長莫瑞將向市議會提交批准3個新的帳篷城的提案。2018年的年初，約百名無家可歸的人居住在西雅圖太平洋大學書店後方的停車場內，緊挨著的帳篷密布，還有一個流動式廁所、簡陋的居住空間，在這個氣溫乍暖還寒的日子裡，隨時刺骨的冷冽似乎能穿透塑膠帳篷的屏障，儼然最赤裸裸的苦難。

像這樣的「帳篷城」是西雅圖近幾年來普遍面臨的嚴重危機，大量因不同原因而坎坷流落街頭的人民，因相同因素聚集在郊區的空地匯集，可能是停車場、可能是河畔、也許是路邊毫不起眼的廢墟旁，一切從簡、伙食自理或互助。

近年來，許多城市開始對「帳篷城」進行管制並實施拆遷。