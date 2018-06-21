微軟與ICE合作惹眾怒 市長將赴邊境抗議川普政權

（本報訊）日前，川普當局打擊非法移民，實行「零容忍」政策，在美墨邊境強制將家庭與子女分離。單在西塔監獄中，便關押了200名非法移民，其中約有50人被迫與子女分離，一些人甚至不知道孩子的下落。

由於微軟（Microsoft）今年1月曾在博客上發文宣佈微軟與ICE簽約，提供雲端軟體Azure，協助ICE加速處理資料，微軟為此「深感自豪」。但在ICE打擊非法移民一事爆出後，微軟則在社交網站上被批「助紂為虐」；微軟試圖滅火，特別為此發表聲明說，兒童與父母分離一事，他們也感到「很沮喪」。

此外，身為移民的微軟CEO Satya Nadella也為此發聲，他表示微軟方面對於如此不人道地對待兒童表示譴責，希望做出改變。並指出自己身為移民，對於ICE的做法表示驚駭，他提出美國是移民國家，微軟支持所有在美國工作的移民。

西雅圖市長杜爾肯（Jenny Durkan）19日表示，自己將自掏腰包趕往美墨邊境，對川普當局實行的打擊非法移民政策做出抗議。

早在本月初於波士頓（Boston） 舉辦的市長年會（Conference of Mayors）中，杜爾肯便提出了對此次打擊非法移民政策的譴責。日前西雅圖市長辦公室表示，包括洛杉磯（Los Angeles）及El Paso等多個城市的市長，都將於21日一同趕赴德州Tornillo進行抗議。