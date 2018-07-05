不用脫褲道歉了

世界排名第61日本世界盃首戰在18日晚登場，前日本女足前鋒丸山桂里奈大膽預測日本三戰全勝，猜錯還要「露屁股道歉」。丸山桂里奈在TBS電視節目中表示，看好日本能贏下首戰，還以「玄學」角度分析哥倫比亞幾乎都在週二輸球，剛好這次比賽日也在周二，所以日本有機會贏，結果真的是贏了。她也不用露屁股給大家看了。

球迷過嗨引「人造地震」

墨西哥隊在世界盃中爆冷擊敗德國，讓這個中美洲國家陷入瘋狂，成千上萬球迷在街上興奮狂舞，球迷在墨西哥市中心興奮地揮舞國旗，高唱著足球名曲《Cielito Lindo》或《Pretty Little Sky》，地質與大氣調查研究所表示，高感度地震儀在比賽的第35分鐘偵測到首都有兩地點傳出長達7秒鐘的「人造地震」。

C羅醜銅像遭撤換

去年Cristiano Ronaldo（C羅）的家鄉馬德拉，為了慶祝他五度拿下金球獎，以及2016年歐洲盃冠軍而設立雕像，甚至機場還短暫以C羅冠名，不過該銅像卻以「醜」聞名於世。

6月18日機場發言人證實本屆C羅演出帽子戲法，15日與西班牙對戰，獨力幫葡萄牙逼和西班牙，新銅像就在對西班牙踢和當天被換上去。新的銅像由另一名雕塑家打造，而新銅像放置地點就在原本的入境大廳。

球迷最多的球隊和球員

2018世界盃中，如果要問今年32強球隊中，誰的球迷人數最多，大概非葡萄牙隊莫屬了。根據一項統計，葡萄牙擁有全球3.6億球迷的熱烈愛戴，而其中最大的因素，就是該隊隊長、被暱稱「C羅」的Cristiano Ronaldo。Ronaldo這次一開始就不負眾望，15日與西班牙對戰便展現精彩的帽子戲法，一人獨得3分助球隊與西班牙打平，也讓隊友Bernardo Silva大讚。

出生於葡萄牙Madeira的Ronaldo，擅長高速帶球突破進攻，他在12歲時便嶄露頭角，18歲時迎來了足球生涯的轉捩點。當時他在一場與英超曼徹斯特聯隊（Manchester United）的友誼賽中，Manchester聯隊教練Alex Ferguson看見他的實力，以千萬英鎊轉隊費將他納入旗下。自進入國家隊以來，Ronaldo已出賽149場，為葡萄牙踢進81球。他為葡萄牙出戰7場重大賽事—包括3次世界盃及4次歐洲盃，並幫助葡萄牙在歐洲盃取得一次冠軍、一次亞軍、一次進入準決賽。2006年也帶領葡萄牙隊闖進世界盃4強，創下許多大國都望塵莫及的紀錄。

足球事業之外，Ronaldo也善用自己的影響力投身公益，他參與了美商Abbott的BE THE 1計劃，擔任招募捐血人代言人，為了能持續捐血助人，他選擇不刺青，以避免一旦刺青要等一年才能捐血。另外Ronaldo也是拯救兒童基金會（Save the Children）大使，持續關注兒童難民及全球的弱勢孩童。

C羅的家在貧困的葡萄牙離島，因父親酗酒，母親打零工，養不起4個小孩，因此，他12歲被迫離家，寄居在里斯本的少年足球隊。他從一個小島青年，一路以堅忍努力的態度，奮鬥成為叱吒球場足球明星的歷程，獲得許多人肯定，在精湛球技之外，個人魅力也讓他圈粉無數。現年33歲的羅納度自信滿滿，並說自己還有很長的時間，可以踢球踢到41歲。

註：帽子戲法在足球賽事裡意指在一場賽事中，同一名球員連續踢進3球，賽後該球員可將這場比賽使用的足球帶走留作紀念。

日本親王妃赴俄

莫斯科與東京的關係近來十分緊張，因為日本決定部署美國飛彈防禦系統，而莫斯科今年則在日本北方的爭議性島嶼部署了戰機。憲仁親王妃久子（Princess Takamado）18日抵達俄羅斯，觀賞日本足球隊出戰哥倫比亞及塞內加爾的球賽。王妃久子的8天訪問行程，將是自1916年來日本首度有皇室成員出訪俄羅斯。親王妃久子並無與俄國政要會面的計劃。

美國購票數僅輸地主國

世界盃跟奧運一樣都是4年舉辦一次，但從1998年法國世足賽開始收看世足的觀眾比奧運的還要多，讓世界盃成為全球體壇最瘋狂、最重要的賽事。這次就連沒有踢進2018世足賽的美國，購票數竟然只輸給地主隊俄羅斯，就可以看出世足的影響力有多大。根據最新門票銷量排行，美國一共買了8萬8,825張門票。

不只這次世足，上一屆的巴西世界盃，美國人進場看球的消費力也是非常驚人。足球在美國人心中已經漸漸趕上了其他運動賽事。

韓國大統領文在寅衝現場看球

韓國媒體《mydaily》報導，文在寅21日前往俄羅斯進行4天2夜訪問，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會見之後，要到球場看F組韓國與墨西哥之戰。

韓國大統領上次在世界盃現場看球是2002年韓日合辦，前大統領金大中看了預賽對戰波蘭、葡萄牙後，8強戰戰勝西班牙、4強賽與德國之戰，韓國隊闖進4強過程，金大中總共看了4場比賽之多。

相隔16年韓國最高領袖再度現身世界盃賽場，而且是史上首次客場現身加油，受到韓國球迷關注。

日本球迷撿垃圾再離場

2018世界盃足球賽戰況火熱，19日舉行的H組預賽，日本隊爆冷門以2比1擊敗哥倫比亞，成為52年來首次亞洲球隊在世界盃扳倒南美洲球隊的紀錄，看得日本隊的球迷欣喜若狂。不少日本民眾到現場加油，經過比賽的激情，儘管賽後開心慶祝，但仍不忘撿拾垃圾、清理球場的環境，感動了同在現場的哥倫比亞球迷，一同加入清理垃圾的行列。

內鬨加劇 阿根廷球員口角開幹

眼見遭遇奈及利亞的最後1場世足賽小組賽即將開踢，阿根廷內鬨情況卻日趨嚴重，24日遭爆前役0比3敗給克羅埃西亞賽後，馬斯切拉諾、帕文兩名阿根廷球員竟在休息室內爆發嚴重口角衝突，甚至大打出手。

外界還在震撼包含梅西在內的7名阿根廷球員，因為不滿阿根廷教頭桑保利，放話今年世足賽結束後就退出國家隊消息。

世足爆冷頻傳

世足小組賽開踢至今，許多冠軍熱門球隊爆冷頻傳，如上屆亞軍阿根廷，迄今一勝未得，德國第一場也意外輸給墨西哥，

最熱門的奪冠5強，因國人較為熟悉，賽事都累積巨額賭金，結果巴西1比1踢和瑞士、阿根廷3比0遭痛宰，加上日本勝哥倫比亞、義大利和紐西蘭1比1踢平，這些結果都跌破外界眼鏡，世足進入16強賽後，各組列強就定位，強強相遇，鹿死誰手不到最後一刻難見分曉，

犯規也是藝術

犯規，不僅是足球賽的元素之一，也是足球文化的一部分。世界盃賽場上不光只是肉搏戰，敵我之間適時運用的犯規戰術，也是一大看點。例如瑞士首戰巴西，即全面獵殺超級球星內馬爾，不惜付出10次犯規、3張黃牌的代價；但阻礙內馬爾進攻、打亂巴西戰術而得以踢平，無價！

俄羅斯世界盃開踢以來，除日本之外，大部分亞洲球隊均顯示出與世界前段班間不小的實力差異；其中二連敗的南韓共計犯規47次，與墨西哥的對戰，更踢出本屆創單場紀錄新高的24次犯規，被陸媒直接封為「世界第一髒」。

南韓首戰瑞典就送出23次犯規，對上墨西哥又再創新猷，並領到4張黃牌，相較之下墨西哥則「節制」許多，僅有7次。被外媒戲稱為踢跆拳道、非足球賽的南韓隊，因後防薄弱，無法阻擋對方攻勢，只能一再犯規，但太過肆無忌憚、淪於魯莽粗暴，已然引發眾怒。

法師婉拒為梅西作法祈福

在0-3不敵克羅埃西亞後，慘痛的失利讓阿根廷晉級第二輪16強的希望渺茫，而球迷們更是為了球隊著急。在阿根廷輸球後，中國著名的「延參法師」發了一則微博，說有球迷找到了自己，希望能為阿根廷的梅西做一場法事祈福。這樣的請求被大師婉拒了。

延參法師回復說，世界盃也如身邊的故事一樣，是一種生活的樂趣與陪伴，別太介入自己的情緒與困惑，適當關注，別耽誤自己的工作與旅行，努力與休息，可好。

飛俄羅斯竟將門票忘在家

2018世足賽如火如荼開踢，英國死忠球迷Douglas Moreton，飛了3200公里到俄羅斯，就是為了看英國出戰巴拿馬的比賽，幫國家代表隊加油。沒想到抵達現場才發現自己竟然將球賽門票忘在家中抽屜裡，只能在球場外及Volgograd飯店附近詢問是否有人有多的門票。

英國ITV新聞的編輯Dan Howells恰巧遇到他，立刻將兩人合照PO到推特尋求幫助，沒人知道莫爾頓最後究竟是否有入場觀看比賽，但有死忠球迷的支持，英國隊以6比1血洗巴拿馬晉級16強，也算是對支持者最好的回饋了！