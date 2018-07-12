選民有望在今年普選中 決定是否禁收含糖飲料稅

（本報訊）日前，有報導指出，第1634號動議案已獲得29.1萬民眾簽名，並將在本月13日之前再獲得另外6萬簽名，隨即便可上交州務卿辦公室。

此動議案對於人類所消耗的生活食品及飲品徵稅提出擔憂，要求禁止地方政府對食品、飲料及其原材料徵收新稅或增加稅額，酒精飲品、大麻及煙草產品除外。凡在2018年1月15日之前通過的稅收可繼續實行，之後增添的相關稅收項目需廢除。

此動議案受到西雅圖諸多餐飲及雜貨商業主的支持，然而包括如美國心臟協會（American Heart Association）和兒童肥胖預防聯盟（Childhood Obesity Prevention Coalition）在內的一些健康組織則反對此動議案，並向華州最高法院提出請願，希望將其廢除，並表示「食品和飲品」這樣的措辭是在誤導選民。

目前，第1634號動議案已收到470萬美元捐款，可口可樂公司是最大捐贈者，共計捐款$220萬；百事公司（PepsiCo, Inc.）緊隨其後成為第二大捐贈公司，捐款額為$170萬。此外胡椒博士集團（Dr Pepper Snapple Group, Inc.）及北美紅牛（Red Bull North America）分別為第三及第四大捐款商。

根據目前競選活動支持數量來看，此議案有望出現在2018年普選選票中供民眾投票表決。一經通過，新法將禁止華州各市府及郡府就汽水及其他含糖飲料收稅，而今年剛剛在西雅圖通過的含糖飲料稅也將就此廢除。但該法案不禁止州府對含糖飲料徵收新稅。