郡長宣佈由駱家輝擔任社區聯盟主席 確保2020年人口普查準確性

（本報訊）金郡郡長康斯坦丁（Dow Constantine）7日宣佈，將由華州前州長駱家輝（Gary Locke）擔任社區聯盟榮譽主席，確保2020年人口普查的完整性和準確性。

駱家輝曾在奧巴馬執政時期擔任商務部長，並於2010年監管人口普查工作。康斯坦丁在由社區組織和慈善家舉辦的戰略會議中宣佈由駱家輝擔任主席的決定，此次快速選出社區領導者監控人口普查主要由於川普政權早前曾提出將在2020年人口普查中增加公民身份相關問題，此舉將造成嚴重的統計不完全現象，將使得金郡獲得的聯邦及州府撥款減少。

康斯坦丁指出：「儘管川普政權試圖將民眾及其家庭推向陰影當中，我們將使用社區領導的聯盟來確保住在金郡的每一位居民都能在下一次人口普查中獲得發聲權。我十分感謝前州長駱家輝先生為指導此次重要工作提供幫助，此次工作將為我們的地區、華州乃至全美塑造未來。」

人口普查結果對於各州來講具有長遠影響，將直接決定華州在美國眾議員可獲得多少席位，也將影響各郡及立法區邊界的劃分，更將限制各地方司法轄區及各州可獲得的聯邦資金金額。因此，「完整統計委員會」（Complete Count Committee）將聯合非營利組織、慈善機構及郡府與社區取得聯繫，尤其是有色族裔及低收入群體。而川普將在人口普查中問及公民身份情況的決定更需要郡府提高重視。