大家不知道的報紙出版商背後的無趣工作

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

最近，一位年輕的亞裔女子在社區聚會上表達了她的願望，「我想做你的工作。」她說。雖然我受寵若驚，但她的話讓我感到困惑甚於震驚。

她說她在網上讀了西華報英文版的電子報，知道我做的所有事情……我希望都是些好事。然而，她不知道我必需在採訪後做些「骯髒」工作？從字面上看，那的確是個「骯髒」和「噁心」的工作！

也許，她喜歡我們寫的報導以及對社區的影響，在這方面我們的確是份很重要的報紙；如果她羨慕我們為市長和當選官員舉辦的晚宴，那真是聽起來是個既有趣又令人興奮的活動，不是嗎？如果她欽佩我們獲頒表彰有接近100個包括新聞、藝術和社區服務的獎項，那麼是會令人對我們這家小型媒體公司印象非常深刻的；如果她發現了拜訪我們辦公室的風雲人物（Who’s Who）的人數，包括花式滑冰世界冠軍關穎珊（Michelle Kwan）、奧運會短道快速滑冰金牌得主Apollo Ohno、前州長格萊戈瓦（Christine Gregoire）、駱家輝和現任州長英斯利Jay Inslee等重量級人物，這對很多人來說都是很有魅力的工作！

在過去的幾十年中，我們表彰了社區領袖和有色族裔女性不計其數，這是都是些很重要的活動；超過20年每年夏天我們舉辦《青少年領袖夏令營活動》，這是項非常了不起的成就。而且，我們發表的強有力的社論，不僅去譴責醜惡和醜陋事件，同時也指出了好的令人稱讚的人與事，這對我們來說是大膽的行事，因為一些族裔媒體會迴避這些爭議，不去自找麻煩。

然而，這位年輕女士知道我之前曾收到過死亡威脅嗎？她是否意識到自2017年初以來，我是100%無薪為報紙工作，同時公司營運資金緊張？丈夫也是如此，自2016年來他一直沒有工資單？然而，他是身兼辦公室的電腦工程師、會計師和維護經理數項工作集於一身的人。

小型與大型出版商

像《西雅圖時報－Seattle Times》、《埃弗里特先驅報－Everett Herald》和《塔科馬論壇報－Tacoma Tribune》這樣的大型出版商，要做什麼只要指一指就有助手去做。對我來說，我是一個同時出版中、英文兩份報紙的小型出版商，我能委派誰去做這些工作？只有我自己孤軍奮戰。

大型出版商如果他們的派報員生病會有後備人員頂替，不必親身親為去分派報紙。然而小報社的我們遇到這種狀況，那麼兒子、我和丈夫就得馬上接手上陣，這個情形幾十年來層出不窮的發生，就在上週再次重演，我們得自己在華埠國際區派發報紙。

大型出版商也不需要自己清理骯髒的報紙盒。但是我必需去做。有時，我甚至帶著膠帶和清潔用品來清理令人作嘔的爛攤子。

每天，我在華埠國際區流轉巡行，隨時重新裝滿6-7個報攤。宇和島屋的收銀員都知道我隨身總帶著當期的報紙去填滿報架，然後將這些袋子用來裝她們雜貨店買的東西。

兩年前，我帶著一個計步器來計算我每天走的步數。現在，我不需了，因為檢查報箱的步數對我來說已經足夠超過一天的步數，這是我keep fit的秘訣。

小企業的挑戰

如果每個客戶都能按時付賬單，我們的財務狀況會好10倍。但是，沒有，許多人拖延甚至賴帳數月甚至數年之久。當你給他們打電話時，會得到一些一般性的藉口，比如「真的嗎？我以為已經付了。」、「你們的帳單有錯誤。」、「我們昨天才剛收到帳單啊！」一位客戶通過作弊的手法，向我們展示他送出的支票副本，而事實是銀行証明他從未寄過支票給我們。

大型出版商會增加不付賬單費的利息，但對我們小出版商來說是做不到的。如果加上罰款，大家會詛咒甚至大喊大叫。或許會說為什麼不把這份收帳工作交給討債公司呢？如果你這樣做，亞裔企業永遠不會原諒你。所以，我們必需自己做這些討債的「骯髒」工作。

收討壞賬不是我計劃作為出版商的工作項目，但收取呆帳這對任何企業的生存都至關重要。當客戶打電話給我們請我們去拿支票時，我真的很感激。有次，我走進一家餐館。東主遞給我一張支票說：「我不想郵寄。我想你會到店裡來吃飯。」我很想知道他把這張支票放在抽屜裡有多久了？

大型出版商不需要自己去追債錢，他們有一個龐大的信貸部門，配備了要求立即付款的討債硬漢。對我們來說，幾乎就像軟乞討似的，甚至不能提高聲調。你覺得像那位年輕的亞裔女士會去這樣討債嗎？但這是小型出版商生存的重要部份。

為生意而煩惱

對我們而言要掙扎奮鬥的是為自己和生意創造機會，來對抗大量的數碼媒體。但是，當廣告商說「好，我會登廣告」時，這只是戰鬥的一半。

許多小型企業根本不知道自己應該放上哪些廣告內容，他們說： 「你來替我們定奪該怎麼寫。」如果這些企業不知道如何表達他們公司的實力，以及他們的服務使命，那對我們來說就不那麼簡單了，我無法確切抓住這些要旨，有時只好陳述狀況了。

大型出版商不必撰寫廣告文案或為生意而煩惱，因為他們擁有整個廣告和銷售團隊。在我的職位上，我同時是客戶的廣告和生意上的顧問，但我們只向他們收取廣告費而不能收取其它額外的費用，我們的服務有時甚至得超過收取的廣告費用和時間。我們得到的獎勵是與社區的關係更加厚實，我們珍惜社區對我們的信任。

在沒有太多廣告的時候，我很高興也願意有機會用英文或中文寫廣告。廣告使出版物更有趣，更具視覺吸引力。我有責任努力工作去拿到廣告，能按時向員工支付薪水，這是他們應得的報酬。

與作者合作 與作者合作

如果工作本身不令人滿意的話，即使是用金錢也不能發揮作用。

一位英文版的自由撰稿人只想寫有可能獲得新聞獎的文章，這是她以低工資和沒有福利為我們寫稿的動力。

然而我們的挑戰是並非每篇要報導的事都令人興奮，而且都是可以獲獎的內容。那麼，作為出版商要如何激勵這些作者，願意去接受他們通常拒絕去寫的這類章？或者你的記者無法在截稿時間內完成報導，因為他們必需去接參加社區活動的孩子。

欺壓

大型出版商不必忍受無禮對待， 如：「你在我的廣告中犯了一個錯誤， 必需為我的生意寫一篇採訪報導，才能彌補我的損失。」，或是「你刊出了錯誤的廣告，必需給我一次免費的廣告和一次額外的免費廣告作補償。」、「如果你們不為我們寫篇專訪報導，我們不會再給你們廣告。」許多企業主只贊成對他們有利的報導，當我們報導不是對他們有利的真相時，就會立即停止廣告，而這個怨恨可能持續十年甚至永遠。

大家想看到更多對我這個小型出版商的虐待事件，我可以寫出更多的狀況……

到目前為止，不知道這位年輕女士是否瞥見了作為西華報中、英文版報紙出版人的我，在一些光鮮報導後得要去做的「骯髒」事，不知道她還想不想要「榮任」我的這項工作？

印刷媒體正在消亡

年輕人從臉書獲得新聞，有些年輕人不關心時事，這是可悲的事實，我無法改變他們的價值觀。

截至今天，我仍然無法找到重塑自我的長期解決方案，我們一直在做的事情根本不是創新。許多媒體都依賴贈款，限制他們做某些類型的報導。因此，這些網點並沒有做與社區相關的報導與溝通。

到目前為止，這位年輕女士已經看到了我們的「骯髒」部份。是的，多年來我一直在做噩夢。我的思緒把那些噩夢變成了冒險。

她還認為我的工作很酷嗎？