華埠：

7月22日晚7時， 由西雅圖中華商會（The Greater Seattle Chinese Chamber of Commerce） 主辦的2018年西雅圖華埠區海洋節大遊行（Seafair Parade 2018） 在西雅圖華埠國際區隆重舉行。西雅圖副市長方威武（Mike Fong）、西雅圖消防局局長、華盛頓州參議員長谷川（Bob Hasegawa）、西雅圖市消防局、西雅圖市警察局等政界代表共襄盛舉。中國駐舊金山副總領事查立友、中國駐舊金山文化組王石領事。2018 「台灣海外搭僑計劃」學員應邀加入北美媽祖文化交流協會的遊行隊伍，並緊隨在駐西雅圖辦事處處長姚金祥禮車之後，感受熱烈氣氛。彰化市市長邱建富訪問團、北港朝天宮及中壢仁海宮等訪問團亦專程來美參加遊行。今年遊行隊伍包括西雅圖中華會館所屬「穆桂英」女子儀隊、警察重型機車方隊、高中樂儀隊、海盜船登陸、旗袍方隊及黑人團體青少年熱舞方隊等。

市中心：

7月28日西雅圖市中心舉行了第69屆海洋節火炬遊行。今年約有120個團體參加遊行， 這些團體來自不同的族裔和職業，其中有西雅圖消防局、西雅圖海鷹橄欖球拉拉隊、阿拉斯加航空公司、不同高中和大學的遊行樂隊、還有來自華人、越南、韓國等社區身著民族服裝的遊行。隊伍從西雅圖中心開始到Century Link球場結束。氣勢不凡的花車所到之處觀眾報以熱烈的歡呼聲和掌聲，再次成為遊行中的亮點。