川普總統入主白宮，很多不按牌理的事不斷上演，遠的不說，就讓大家看看近來發生的鮮事：

● 強制海航出售大樓

川普對中國極為強硬，除了發動貿易戰令中國陷入兩難外，近月亦對在中國企業在美資產進行嚴格審查。《華爾街日報》（WSJ）8月10日報導，美國政府以「國家安全」為由，下令海南航空集團強制出售位於紐約曼哈頓區的紐約海航大樓。

2016年，在美國總統換屆大選前，海航以4.6億美元購入曼哈頓區第三大道850號大樓並租給其他企業。海航大樓屬紐約黃金地帶，中央車站、聯合國總部就在不遠處，更與川普私人擁有的川普大樓（Trump Tower）相距僅數個街口。如今川普成為美國總統後，美國外國投資委員會（CFIUS）通知海航集團，要求他們強制出售大樓擁有權，但並無交代任何理由。

據《紐約時報》（The New York Times）報導指，理由是由於紐約第十七區租用了該大廈作為警署，而該警署同時維持日常川普大廈的日常保安工作。若有任何行程要到紐約，川普通常下榻川普大廈。故此CFIUS以國家安全為理，要求海航售出大廈多數擁有權，而川普有意直接將大廈收購。海航發言人表示「公司正與相關監管部門合作，希望解決問題。」

● 要求停止調查通俄門

近日川普又推文要求停止通俄門調查，為自己引來公開妨礙司法的指控，白宮表示，川普只是表達意見，不是在命令司法部（Justice Department）。

川普在推特（Twitter）上寫道，「這種情況很糟，司法部長塞申斯（Jeff Sessions）應該立即停止這種受操控的獵巫行動（Rigged Witch Hunt）」，避免讓它「繼續進一步玷汙我國」。總統律師朱利安尼13日表示，穆勒必需在9月初結束調查，不希望看到期中選舉受到通俄門調查的影響。

● 口水戰是家常事

美國總統川普8月15日以特別憤怒的字眼痛斥曾任白宮幕僚的紐曼（Omarosa Manigault Newman），罵她是「狗」且「瘋狂」，兩人之間的口水戰愈演愈烈。紐曼曾參加川普的實境電視節目「誰是接班人」（The Apprentice），贏得知名度，後來到白宮擔任幕僚工作，年薪18萬美元。她日前公佈被解僱後與川普的私人對話錄音。

紐曼公佈遭幕僚長凱利（John Kelly）解僱的錄音後，川普已譴責她是「卑劣者」。那個錄音似乎是在白宮戰情室所做。

44歲紐曼曾是川普忠實盟友，她私下錄音代表對於總統失去信任。她今天對哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）解釋為何這麼做，她說必須「自我保護」，因為在「川普的世界，人人撒謊」。她說：「每個人今天這麼說，隔天又改口。我要握有這樣的紀錄……當我的可信度遭到質疑時，可以派上用場。」

● 精心算計批媒體

川普就職以來與媒體間的戰爭愈演愈烈。他最近在全美各地的助選集會上，更頻繁也更用力地攻擊媒體。白宮幕僚及接近川普的人士表示，川普攻擊媒體，除了反映他內心感受的不公平，另也經過算計，是競選策略的一部份，希望在期中選舉前刺激共和黨選民。

川普攻擊媒體，使用極具攻擊性的語言及描述，挑動群眾敵視記者及傳媒組織，現在有些媒體甚至基於安全考慮，在某些場合出動保鑣來保護採訪記者。川普最主要攻擊的媒體包括有線電視新聞網（CNN）、紐約時報、華盛頓郵報及國家廣播公司（NBC）。

● 最重要的幕僚老白男居多

川普自上任以來任用的幕僚或閣員總予人「老白男」印象，雖有年輕人與女性，但比率甚低，即便白宮曾大換血，卻無新血注入，老人愈來愈多，像是68歲的白宮幕僚長凱利（John Kelly）、69歲國安顧問波頓（John Bolton）、70歲經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）以及74歲的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani），是目前川普身旁最重要的幕僚，他們雖來自不同背景，但共通點是跟72歲的川普屬於相同世代。

這四人的結合可解釋川普為何近來行事讓人覺得日漸不受控制，例如自在地推文公開攻擊特別檢察官穆勒、民主黨、中國及媒體。白宮官員更稱這可能是川普在經歷一年半的動盪後，真的感到自在的首個幕僚結構。川普似乎喜歡僱用跟自己一樣有很長職涯和成就的人，但一位相當熟悉川普的人士認為，這種情況讓年輕人在白宮工作變得更加困難，因為在川普底下工作會抑制職涯發展，而不會提升職涯。

● 幕僚長不管老闆

華爾街日報報導稱，凱利應川普請求將留任至2020年總統大選結束。部份知情人士認為，川普是希望自己競選連任時能有更多政治經驗的人在身邊，其實凱利之所以在白宮存活下來，很大程度是因為他學會不去發揮傳統幕僚長照管總統的功能，也未真的強力管理白宮幕僚。

有人質疑這種弱勢幕僚長與權力下放結構能否長期發揮作用，但似乎愈來愈明顯的是，川普想要的就是這種幕僚結構，川普就是自己的幕僚長。

● 不給錢就關門

川普再度發出關閉美國政府的威脅——如果國會不為他在美墨邊境建造隔離牆的計劃撥款，表明他決心在11月中期選舉前強調他在移民問題上的強硬立場。

他在推特上表示：「如果民主黨人不投票支持我們加強邊境安全的措施——包括隔離牆！——我願意『關閉』政府！必須終結『綠卡抽籤』、『抓了又放』等等做法，最終實行擇優的移民制度！我們需要優秀的人進入我們國家！」

● 好用制裁

經濟制裁儼然成為美國總統川普最愛的外交政策，但專家警告，用太多恐會「殺敵一千，自損八百」。從北韓到俄羅斯與伊朗，川普都以一招「經濟制裁」應變到底，但學者研究指出，自1914年到2008年間共200次的經濟制裁，只有13次達到目標，且只會鼓勵其他國家停止使用美元作為主要外幣，美國恐得不償失。

前美國財政部制裁相關事宜的資深官員史密斯表示，財政部2017年在制裁名單上增加了944個人或組織，更有可能在今年新增1000個名字，是美國自911恐怖攻擊以來的歷史新高。

● 單邊外交戰術

有別於傳統的多邊國際合作，世界各國的單、雙邊外交有增長的趨勢，專家解讀為「川普現象」。其中包括俄羅斯入侵克里米亞島與伊朗核協議，過去多透過聯合國或多國談判來協力解決， 現今的中美貿易戰、美國制裁伊朗等等，多是一對一的處理，顯示各國有放棄聯手傳統盟友解決問題的趨勢。現在的單邊行為多半是因川普而生，其他各國仍尋求國際合作。

向來不愛多邊談判，喜愛一對一雙邊對決問題的川普，是目前最喜歡使用單邊外交的國家元首。

不滿奧巴馬時代耗時多年談判，且由6國共同簽訂的伊朗核協議，川普也在日前不甩其他核協議簽約國的強烈反對，宣佈正式退出協議，並單方面恢復對伊制裁，伊朗在中國與歐盟的撐腰下，恐怕會讓美國的制裁收不到成效。

● 再出台嚴控移民

川普政府近日將出台新移民改革提案，規定合法移民中凡是曾經使用過公共福利計劃，包括奧巴馬健康保險、兒童醫療保險、糧食券的人，在申請綠卡或入籍時都將面臨困難。盡管細節還不明確，但這消息一出就引起了移民團體和普通民眾的關注。

如果這項措施真的得以實施，就將是數十年來美國移民政策最重要的改變，受影響的範圍可能達2,000萬人。這項方案較之前國土安全部提出的《成為『公共負擔』者應被排除成為永久居民或公民》的方案更為激進。