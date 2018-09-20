王東華總領事首訪華州 強調中美合作任重道遠

（本報訊）剛在本年八月八日來美履任中華人民共和國駐舊金山總領事館總領事一職的王東華總領事，日前首次正式出席華州僑民舉辦的十一國慶活動。王東華總領事在西雅圖慶喜公園主持升旗典禮後致詞時表示，這是他來美國後第二次出席升旗典禮，義意重大，升旗象徵了僑民思鄉之情，表達了僑民團結之義。升旗儀式同時提醒他自己作為總領事，當美國國旗與中國國旗升起時，意識到他的使命是盡最大努力促進中美良好關係。（相關圖片請參閱：西雅圖全僑慶祝中華人民共和國成立六十九週年 暨歡迎王東華總領事蒞臨華州）。

王東華總領事表示，新中國成立六十九年來，中國共產黨領導全國各族人民艱苦奮鬥、頑強拼搏、銳意進取、與時俱進，走出了中國特色社會主義道路，取得了舉世矚目的發展成就，為世界和平與發展做出了重要貢獻。二O一八年是一個具有特殊意義的年份，中國今年慶祝改革開放四十週年，明年將迎來中美建交四十週年。中美作為世界上最大的兩國，相互間經濟依存度不斷上升，利益交匯不斷擴大，在推進各自發展進程中比以往任何時候都更加需要彼此合作。合作是兩國唯一正確選擇，也是最佳選擇。採取單邊貿易保護主義行為將阻礙雙方合作，影響兩國合作長遠發展。文化交流是兩國友誼的助推器，在當前中美關係發展面臨諸多挑戰的形勢下，中美雙方更應共同努力，用好中美社會和人文對話等機制，不斷拉近兩國人民心靈距離，築牢中美友好關係發展的社會和民意基礎。

中美為世界兩大國家，意見有分歧但在求存同異的大前提下，大家都能相處融洽。他表示地方交流合作是中美關係的重要支柱。他將懷著一顆赤誠之心，帶領總領館全體同事，努力推動中國與領區各州交流與合作，竭誠為僑胞服務，堅決維護中國公民和企業合法權益，為中美關係健康穩定發展盡心盡力。