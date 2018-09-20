西雅圖全僑慶祝中華人民共和國成立六十九週年 暨歡迎王東華總領事蒞臨華州 September 20, 2018 by Lei Pei 1 Comment 國際瑞獅團特別安排由王東華總領事，華盛頓副州長Cyrus Habib及華人好朋友前任副州長歐文主持新獅點睛儀式，象徵生氣蓬勃，喜氣洋洋。 剛在八月八日到來美國三藩市履任新職的王東華總領事專程前來西雅圖，在眾領事及西雅圖僑領陳求昌，蕭鳴與區偉明陪同下出席十月一日國慶慶祝活動，與本地官民互動，充份表達關愛僑民與關注中美和諧發展。 ① ② ①-②：王東華總領事與華州長官暨西雅圖僑商學各界代表向大家祝酒，恭祝祖國國運昌隆。 ③ ④ ⑤ ③-⑤：王東華總領事西雅圖短暫停留期間，馬不停蹄，走訪僑社，關愛僑民，所到之處包括舍路至孝篤親公所，遡源堂及開平同鄉會等，大家都熱列歡迎王東華總領事及感謝總領事帶來祖國的親切問候。 ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑥-⑨：西雅圖僑商學各界於九月十五齊集西雅圖華埠慶喜公園參與中美升旗慶祝中華人民共和國建國六十九週年，預早為祖國慶生。
[…] （本報訊）剛在本年八月八日來美履任中華人民共和國駐舊金山總領事館總領事一職的王東華總領事，日前首次正式出席華州僑民舉辦的十一國慶活動。王東華總領事在西雅圖慶喜公園主持升旗典禮後致詞時表示，這是他來美國後第二次出席升旗典禮，義意重大，升旗象徵了僑民思鄉之情，表達了僑民團結之義。升旗儀式同時提醒他自己作為總領事，當美國國旗與中國國旗升起時，意識到他的使命是盡最大努力促進中美良好關係。（相關圖片請參閱：西雅圖全僑慶祝中華人民共和國成立六十九週年 暨歡迎王東華總領事蒞臨華…）。 […]