關於美中貿易的6個誤解 誰獲得更多？是中國？是美國？

靜雯博客

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川普總統因不公平的貿易行為抨擊中國，導致他決定徵收關稅。美國與中國有5,000億美元的貿易，中國與美國有1,500億美元的貿易，逆差是3,500億美元。可能聽起來勢不可擋，但專家們已經證明，川普對貿易逆差的解釋已經過時，從而進一步加劇了大眾對美中貿易的誤解。

去年7月，川普聲明說：「有很長一段時間，我們和各國之間的貿易一直非常不公平……例如，中國長期以來一直在從事與收購美國知識產權和技術有關的一些不公平做法。美國貿易代表（USTR）於2018年3月22日發佈的一份廣泛報告中，記載了這些做法損害了我們的經濟和國家安全，加深了我們與中國已經存在的巨大貿易不平衡。」

上週六，西華報對大中華區工業公司（Greater China Industries）首席執行長張斌（Ben Zhang）先生，和正在西雅圖訪問的中國新任駐舊金山總領事王東華，就美中貿易觀點進行了採訪。

1. 如何正確導讀貿易逆差

川普對貿易的看法是基於企業的底線估計，而在衡量貿易成功方面是有不同的標準。

例如，華盛頓大學Foster商學院的Ed Rice，在西雅圖扶輪社（Rotary Club）的一個小組會議中，舉了一個關於他看牙科的例子。他說，他付錢讓牙醫不斷修理牙齒，沒有從牙醫那裡拿錢，這表明他與牙醫有赤字上的關係。

然而，現實情況是，我們不能把給牙醫師的費用稱為赤字。而且，我們也知道，牙醫所做的牙科診療愈多，對我們的健康狀況就愈好。

貿易逆差指的是一個國家的進口量超過出口量。根據Investopedia的說法：「一個國家與其它國家有巨額貿易逆差，意味著該國的百姓富裕可以買進口貨，有能力購買其他國家提供生產的東西。因此，將出口與進口進行比較並不是必要或公平的，更不用說，若將它們視為同一枚硬幣的兩面。除中國外，美國的出口量仍然超過任何國家。」

美國是世界上人口第三大國，與中國3,500億美元貿易逆差的數字，只佔國內生產總值的2%，對經濟的危害影響不大。

王總領事說：「我們不能從表面上看待美中貿易，必需了解所有全面的角度。貿易為美國和中國帶來了互惠互利，中國不可能利用美國而自肥。」

2. 誰賺的錢最多？

王總領事說，美國公司賺的錢最多。張斌說：「我們無法就看書的封面，來評判一本書的內容。」

在5,000億美元的貿易中，蘋果產品僅佔2,000億美元，另外2,000億美元來自Target和Walmart兩家公司，但這些都是美國公司。剩餘的1,000億美元是來自像我這樣，擁有數百萬參與購買中國商品的其他企業。」

難怪蘋果公司現在是一家萬億美元的公司。它將自己的技術知識，利用中國廉價勞動力，為全球市場生產產品。猜猜中國工人為蘋果公司組裝一部iPhone要多少錢？據張說，不到2美元。但大家都知道iPhone在美國的售價是多少！僅僅通過銷售一部Apple手機，利潤就超過了500%。假設除了製造開銷外還有其他成本，蘋果仍然可以獲得很大一部份的利潤。

3,500億美元的貿易赤字，難道對美國來說真的是一筆不好的交易嗎？

3. 中國是否從美國人手中奪走了工作？

這是川普一貫的主張。張斌說：「在當今競爭激烈的世界中，每個國家都在競逐其競爭優勢。美國以波音和微軟等科技公司以及銀行、金融和保險等服務業而聞名全球，中國仍被視為發展中國家，但它的優點是低技能勞動力和密集製造。大部份的中國人口，是處在低工資的汗水店裡工作，每月約拿到的僅是450至500美元的工資。美國工人是否願意以每小時1美元的低工資去做這些工作呢？」

自4月中旬以來，人民幣兌美元的匯率已下跌了逾7%，人民幣貶值使中國的出口商品對外國買家來說更便宜。對中國來說，以人民幣貶值來應對美國的關稅，可能比其他方法更具優勢。由於中國對美國的出口遠遠超過從美國的進口，中國能徵收關稅的美國產品價值，不可能接近美國能對中國徵收關稅的產品價值，反而對中國有利。

中國輪胎企業近年來在海外市場投資，這其中影響力最大的是三角輪胎股份有限公司投資5.8億美元在美國建設輪胎生產基地。美國是汽車工業發達國家排名世界第一，三角輪胎直接在美國生產消售，不需付進口關稅，固然為美國人提供了工作機會，但相關的技術服務與市場支持能力，也為三角輪胎美國本土化製造與營銷打下了堅實基礎。

川普上任，美國股市一路上漲，在去年11月份他將美國股市上漲的功勞攬在自己身上，稱「我們股市如此成功的原因就是我」。對於股市的上漲而言，華爾街的分析師們有一種略微不同的觀點，部份人並不願意明確地將政治因素歸結為股價上漲的原因。科技板塊的上漲為川普上任第一年的美股大盤上漲貢獻良多，但是科技板塊的上漲主要是因為該板塊公司的營收大幅增長，與政府政策相關的任何東西都沒有關系。另外的原因是美國和全球的經濟數據在改善，美國和全球企業的盈利也在大幅增長，以及得利於美聯儲施行的寬鬆貨幣政策。

4. 川普認為貿易戰會傷害中國

張斌表示：「川普認為貿易戰將使中國經濟崩潰，那是不可能的。他忘記了中國政府，已通過建設五大洲的高速列車和公路，來促進與世界其他地區的貿易。這在經濟活動中一種轉向技術的戰略。

既然美國的意圖是退出跨太平洋夥伴關係和世界貿易組織，以及在歐盟和北美自由貿易協定中，要與舊貿易夥伴間制定新的規則和保護措施，這些政策最終只會減緩美國經濟的發展，反倒會將推動中國成為世界上最大的經濟體。」

5. 川普認為他將贏得貿易戰

隨著美國股市的膨脹和中國股市的下跌，川普認為他將從徵收中國關稅中贏得這場戰爭，事實是沒那麼快。一些經濟學家甚至預測，由於一系列因素，包括中產階級和房屋所有權的下降，與2008年金融危機前的數字相比，美國經濟不會持續增長。

川普可能認為，中國可以被其他發展中國家取代，成為美國的貿易夥伴。張斌說：「用中國產品創造價值，換取3,500億美元的貿易逆差，我認為其他國家是沒有像中國能有這樣的基礎設施和條件，來承擔起這個替代的角色。

我在孟加拉國和柬埔寨（Bangladesh and Cambodia）要出口的產品，好幾個星期都被困在碼頭，因為這兩個國家沒有足夠的船隻運送商品。像越南和泰國這樣的國家，可能會生產紡織品和服裝等商品，但他們沒有能力製造其他產業。」

總領事王東華表示：「中國為美國投資者提供了良好的勞動力。此外，美國消費者通過中國商品擴大了消費能力。」

6. 誰的犧牲更大？

張斌表示，中國所做的犧牲是巨大的。看看中國的水、空氣和環境， 都受到工廠生產排放的污染。中國人民的健康成本是巨大的，中國的父母被迫離開孩子出外去工作。這就是為什麼，大家看到有這麼多中國人，每年在農曆新年期間大舉返鄉的原因。此外，當中國供應商與Walmart等一些美國公司開展業務時，這些供應商在商品售出前不會獲得報酬。如果以折扣價出售，中國供應商將無法獲得全額付款。

據張斌說，對假冒商品如手提袋、外套和手錶等，也許中國在打擊這些仿冒品方面可以做得更好。中國以竊取知識產權而聞名，微軟的Window在美國的售價為700美元，但在中國大家用相當於10美元的價格就可以獲得。在中國盜版電影也是極猖獗。我在中國時，人們只需幾塊錢就可以在街上買到各類的美國電影，中國在這些方面的整頓力度需要加強。

華盛頓州前州長、美國前駐華大使駱家輝表示，中國很多商品根本不一定需要從美國買。以黃豆（大豆）為例，中國進口的美國黃豆佔美國黃豆出口的60%，是美國出口到歐盟的六倍多。中美貿易戰後中國已分別向其它國家進口黃豆。而中國若要報復美國加徵關稅，波音很可能受到影響，因為中國可以不買波音飛機而轉向歐洲的空中巴士，所以對美國來說是不利的。

編者按：

張斌先生將於9月27日中午，在Davis Wright Tremaine, 1201 3rd Ave.舉辦的華盛頓州中國關係委員會（the Washington State China Relations Council）上，就美中貿易發表講話。