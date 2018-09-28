繳社安稅的責任與福利

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美國的社會安全制度其實等於是美國公民的安全網，除了提供退休金外，該制度還補助殘障人士，那些依賴領取社安福利金生活的受扶養人，以及受益人的寡婦、鰥夫或需要扶養的子女；你是否有資格享受上的福利，那就要視乎你的情況是否符合制度的規定。目前大概有6,100萬美國人正在領取各種各樣的社安福利。這個安全網夠不夠安全，那便見仁見智了。

說穿了社安制度其實不外是一種社會保險，現在在先付保險費（即兩星期或每個月從工資抽出的社安稅），到有需要的時候—即退休或變成殘疾人的話，你自己、配偶或孩子，便可享受你辛辛苦苦種下的成果。

誰付社安稅？

基本上誰在美國工作誰就要付社安稅。法律規定，即使那些從外國派來美國短暫工作的外國人，除非有資格申請豁免，都必需繳納社安稅。那究竟要付多少呢？

如果你是屬於打工一族的話，你繳付的社安稅便受聯邦保險資助法（Federal Insurance Contributions ACT）— 即在你工資單上出現FICA字眼的意思 — 的管制；此法規定，僱主在每次發薪時自動扣除工資的6.2%，加上僱主同時也為工作者繳納相同的數目，即總共相當於工資12.4%的社安稅，來資助各項社安項目，如退休福利、傷殘保障、家庭保障、遺囑（未亡人）的保障等。不過，不是全部工資都需要繳納社安稅，在2018年超過$128,400以上的工資並不需繳納社安稅。此外，僱主在每次發薪時亦需扣除工資的1.45%以及自繳相同的款項，來資助聯邦醫療保險（Medicare）的項目，此稅目從工作者的全部薪水繳收，沒有上限。換言之，對大部份工作者來說，每賺100元，僱主便從中扣除7.65元來替工作者繳納社安稅。

社安稅提供什麼福利？

社安稅並不單單用來提供退休金，以下人士皆可享受各種社安福利（視乎個別情況而定）：

65歲以下的傷殘工作者。 62歲或以上的退休工作人士。 62歲或以上退休、或傷殘工作者的配偶、或有16歲以下子女（或有16歲以上殘障子女）的退休或傷殘工作者的配偶。 與62歲或以上退休或傷殘工作者結婚至少10年的前夫或前妻。 退休、傷殘或已死亡工作者的三類未婚子女：18歲以下，19歲以下的中小學學生，或18歲或以上但確定在22歲之前仍患有殘障的子女。 60歲或以上的未亡配偶。 在50歲到59歲之間，在某特定時間內或為傷殘人士的未亡配偶。 照顧死亡工作者的16歲以下（或在22歲前成為傷殘人）子女的未亡人。 依賴死亡工作者生活，62歲或以上的父母。

這裡不可能提及所有有可能享受社安福利的受益人，因此若有任何疑問的話，應向社安局辦事處詢問，以免錯失應得的福利。

我能得到多少社安福利？

你能領取多少社會福利金，視乎你的出生日期，申請的福利項目，收入的總數等因素而定。若要知道你能大約得到多少退休金，傷殘或遺屬福利金，你可隨時向社安局填交一份SSA-7004表格，你便會收到一份很詳細的「個人收入及福利估計表」。計算社安福利的數額乃根據你多年來的平均收入，大致相當於平均收入的42%。

如何申請社安福利？

最容易的辦法是打電話給社安局1800-722-1213，與你當地的辦事處約定時間。如果是有關申請傷殘或遺屬福利的話，一符合條件便應立即申請。至於退休金，則可在你打算退休前三個月約見社安人員，到時你需要提供的資料包括：

社安卡 出生証明 美籍或綠卡證明 結婚証明——如果是用配偶的社安戶口來申請福利的話 最近的W-2表，或最近的聯邦所得稅表 ——若是自營的話。

何時可申請社安退休金？

在1938年之前出生的工作者，到65歲時便有資格領取退休金全額。從2003年起，領取退休金金額的年齡將從65歲逐步增加到67歲；在1940年出生的人士，達65歲半便可領取退休金全額；1943至1954年出生的則為66歲；1955至1960年則每年遞增兩個月；1960年或以後出生的人士，要到67歲才可領取退休金全額。

提前退休的年齡最早是62歲，但是62歲所領的退休金大約是退休時全額退休金的70%：62歲到65歲之間任何時間退休，退休金都會依序遞減。即62歲比63歲拿少一點，63歲又比64歲拿少一點。同樣的在年滿65歲以後，仍然繼續工作，所繳納的社安稅也會略為增加將來所領退休金額。

工作多久才能享受社安福利？

一般來說，你要積滿足夠的工作季點，才有資格享受美國的社安福利。在2018年，工資達$1,320元便湊夠一個工作季點。因此，今年你若能賺取多於$5,280元的工資（不一定都在一季內賺取），便積了4個工作季點。若積滿了40個工作季點，你便屬於所謂「全保」，可享受不同的社安福利。

屆滿65或67歲時，還為積滿足夠的工作季點時，做非全時工（Part time）而自己繼續繳納社安稅，也是行得通的。不一定要連續工作或固定為同一僱主工作，只要在一年以內的工作所得都可以繳納社安稅。非工作所得的報酬，如股息、利息、房租收入等等就

不可繳納社安稅。