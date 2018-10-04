中國人不愛存錢了？ 存款年增率39年最低

（本報訊）中國居民的存款率正在下滑。中國人民銀行近期數據顯示，今年8月，中國金融機構各項存款餘額年增8.3%。在此之前的39年，中國金融機構各項存款餘額年增率從未跌破9%。

據報導，與存款增速的整體下滑相比，居民存款增速下滑更為嚴重，從2008年到2018年，城鄉居民10年間的存款增速從18%下滑到7%左右。

消費與理財觀念的改變是造成存款率下滑的原因。雖然居民人均可支配收入逐漸增加，但日常消費、理財和購房，使居民愈來愈不重視儲蓄。

中國國家發改委和商務部資料，2018年上半年，中國社會消費品零售總額為人民幣18兆元，年增9.4%，最終消費對經濟成長的貢獻率為78.5%，比上年同期提高了14.2個百分點，成為經濟成長的主要拉動力。

8月份，全國社會消費品零售總額達到3兆1542億元，年增9%，增速較7月份又加快了0.2個百分點。

不過，居民收入增速卻趕不上消費的增速。中國國家統計局最新資料顯示，上半年全國居民人均可支配收入1萬4063元，年增6.6%，雖然仍呈現平穩成長，但小於9.4%的消費增速。

想增加收入，居民對理財的需求大增，體現在貨幣基金行業的「爆發式」成長。據金融資料分析服務商Wind的統計資料，2017年年底貨幣基金資產規模為7.1兆元，今年以來貨幣基金規模一路走高，到8月已達8.4兆元。

高居的房價也是居民存款的另一大重要流向，頭期款和月供支出，快速消耗了家庭儲蓄。

中國各家銀行今年發布的半年報數據顯示，2 6家上市銀行中，共有1 9家銀行房地產行業貸款餘額高於去年同期，且以中小銀行為主，尤其是上半年三、四線城市的個貸明顯成長。

中國央行8月金融統計資料顯示，8月份人民幣貸款增加1.28兆元，分部門看，住戶部門貸款增加7012億元，其中，短期貸款增加2598億元，中長期貸款增加4415億元。

不久前，中國國家金融與發展實驗室理事長李揚公開表示，「中國居民很快就會成為一個赤字部門，後果很嚴重」，引發關注。

報導說，居民儲蓄率過快下降可能會引發金融風險及連鎖效應，如果居民儲蓄率的下降幅度過於明顯，將會加大整個社會的債務償還壓力，使金融體系變得更加難以承受風險。