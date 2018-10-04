日航明年3月31日起 開通西雅圖直飛東京航班

（本報訊）近日，日本航空（Japan Airlines）宣佈，將於2019年3月31日開始，開通西雅圖直飛東京（Tokyo）航班。該航線將由波音787-8執飛，每日往返西塔機場（Sea-Tac International Airport）及成田機場（Narita Airport）。

西雅圖港務專員Ryan Calkins表示：「東京是西雅圖第二大國際市場，對於商務及休閒旅行者來說，都是重要目的地。為了應對本區域不斷增長的需求，我們增加國際服務，此次聲明同時強調了推進新國際抵達區設備建設的需求。」

日本航空副董事長藤田正（Tadashi Fujita）稱，「我們非常高興宣佈此次西雅圖至東京的新航班將於明年3月開通。我們與合作夥伴美國航空（American Airlines）一起期待歡迎更多旅客到訪亞洲務商及休閒。他們將從踏上日航飛機的那一刻開始，感受日本人民的熱情好客。」

日航曾在1983至1992年間執飛相同航線，此次重新開通航班將為兩地旅客提供每日直飛服務。JL068次航班將於每日下午6點從東京起飛，當日上午11點抵達西雅圖；JL067次航班將於每日下午2:20由西雅圖起飛，轉日下午4:30抵達東京。飛行時間表仍需通過政府批准。日航將成為第3家提供西雅圖直飛東京的航空公司，其餘兩家分別為達美航空（Delta）及全日空（ANA）。