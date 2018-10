美國最高法院新大法官出爐

現任美國最高法院大法官(按資排序):

克拉倫斯·托馬斯

Clarence Thomas

1948年6月23日-

自1991年以來擔任美國最高法院大法官,他是美國最高法院繼Thurgood Marshall後第二位非裔美國人大法官,他屬於美國最高法院大法官的保守派。

魯思·拜德·金斯伯格

Ruth Bader Ginsburg

1933年3月15日-

由時任美國總統克靈頓提名。她是Sandra Day O’Connor之後最高法院第二位女性大法官,也是第一位和截至2015年3月唯一一位美國猶太人女性大法官。

史蒂芬·傑拉爾德·布雷耶

Stephen Breyer

1938年8月15日-

宗教信仰為猶太教。於1994年由民主黨總統克靈頓提名。他是最高法院的自由派大法官之一。曾經擔任哈佛大學法學院的教授 。

塞繆爾·安東尼·阿利托

Samuel Alito

1950年4月1日-

2006年1月31日被George W. Bush任命。他是第110位最高法院大法官,接替退休的Sandra Day O’Connor,他被認為是最高法院的保守派。

索尼婭·瑪麗亞·索托馬約爾

Sonia Maria Sotomayor

1954年6月25日-

2009年5月26日,美國總統奧巴馬將其提名為美國聯邦最高法院大法官,接替即將退休的大法官David Souter。她是美國聯邦最高法院第111任法官,同時亦為美國聯邦最高法院第一位拉丁裔法官和第三位女性法官。

艾蕾娜·卡根

Elena Kagan

1960年4月28日-

卡根2010年8月7日正式上任是美國最高法院第112位大法官,也是該法院歷史上第四位女性大法官。在上任大法官前曾在奧巴馬內閣中擔任美國檢察總長。2003年成為哈佛大學法學院第一位女性院長。

尼爾·麥吉爾·戈薩奇

Neil McGill Gorsuch

1967年8月29日-

2017年川普上任後,提名49歲的戈薩奇接替2016年去世保守派的Antonin Gregory Scalia出任美國最高法院大法官,於2017年4月10日正式就任。他支持以文本主義詮釋法律及憲法並提倡自然法哲學。

布雷特·邁克爾·卡瓦諾

Brett Michael Kavanaugh

1965年2月12日-

於耶魯大學畢業,持有美國歷史的榮譽學位。從耶魯大學法律學院畢業後成為了法律文員,其後在法官肯·史塔爾席下工作協助撰寫The Starr Report建議克靈頓應被彈劾。川普提名他為大法官成為川普任內第二位就職的大法官。

美國聯邦最高法院是美利堅合眾國最高級別的司法部門。美國最高法院大法官(Associate Justices of the Supreme Court of the United States)是美國最高法院中除美国首席大法官(現任即第十七任首席大法官是William Hubbs Rehnquist,由喬治·W·布殊總統任命,2005年9月29日獲美國參議院通過。)以外的成員,目前的數量依據1869年司法法規定為8人。依據美國憲法第二條規定,總統提名最高法院法官,經參議院諮議及同意任命之。因此,如同首席大法官一般,其他最高法院大法官也是由美國總統提名,並經美國參議院多數表決同意後任命。

大法官乃是依據任命的次序論資排輩,不過首席大法官永遠是最資深的大法官。目前,最資深的大法官為克拉倫斯·托馬斯,根據傳統,大法官於討論案件結果時,乃是由最資淺者開始依序發表意見。另外,假如有人敲會議室的門,也是由最資淺的大法官(其座位靠近門邊)來應門。目前最資淺的大法官為布雷特·卡瓦諾。

卡瓦諾宣誓就任美最高法院新大法官

10月6日,美國參議院以50票對48票的結果,通過他的最終提名。卡瓦諾已於當日宣誓就職。此前,卡瓦諾遭到加州心理學女教授Christine Blasey Ford指控性侵。兩人公開作證,在聽證上卡瓦諾堅決否認相關性侵指控。

對川普總統和參院共和黨人,卡瓦諾出任大法官是艱苦贏得的政治勝利,讓美國邁入現代史上最保守的紀元。新的保守派多數勢必把法律對無數爭辯激烈議題推向右翼,包括墮胎、平權行動、投票和槍械權利。這也可能是持久的勝利,因為53歲的卡瓦諾可當幾十年大法官,其他保守派大法官也較年輕,資深的自由派大法官卻已入垂暮之年,Ruth Bader Ginsburg已85歲,Stephen Breyer80歲。

年收入6位數

據悉,卡瓦諾之前在美國華盛頓特區巡迴上訴法院任職,每年的收入為220,600美元。最高法院的大法官的收入為255,300美元。首席大法官目前則為267,000美元。他們的薪水通常會每年增加2,000至3,000美元。據報導卡瓦諾與妻子和兩個女兒共同擁有的房子價值100萬美元。

其它收入豐厚

2016年的財務信息披露美國最高法院法官中至少有6人,或許是所有人都是百萬富翁。除了Gorsuch之外,Breyer是最富有的法官,他的淨資產估計僅為600多萬美元。

聯邦法官還有一些令人滿意的好處,可以選擇通過聯邦僱員健康福利系統(the Federal Employee Health Benefits system)登記保險計劃,該系統的網站提供了「全美範圍內最廣泛的健康計劃」。大法官們可以期待一個慷慨的退休計劃。如果他們在工作10年後於70歲退休,或者在工作15年後於65歲退休,那麼他們就有資格獲得相當於他們最高工資的年度退休金。

在7月到10月間法院還沒有開庭,法官們還會有一個暑假。這並不完全是一個假期,因為大法官們要利用夏天為秋季的案件做準備,但這的確是他們旅行以及為額外的工資而授課和演講的大部份時間,其中旅行的大部份是會補貼。前大法官Antonin Scalia在2013年進行了28次單獨的演講和教學活動,而Clarence Thomas在2015年在各個大學的講座中賺了超過27,000美元。

法官也有其他的收入來源。例如Stephen Breyer靠其2016年的著作《法庭和世界–The Court and the World》獲得了45,000美元的稿酬,而Sonia Sotomayor在2013年的回憶錄《我至愛的世界–My Beloved World》中賺了數百萬美元。