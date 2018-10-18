鴨子船案件正式開庭聽審

（本報訊）本月16日，發生於3年前的鴨子船（Ride the Ducks）撞車案件終於正式開庭審理。該事故造成5名留學生不治身亡，另有數十人受傷。

此案件經過3年的爭議，終於首度迎來原告被告當堂對峙。此次原告共計43名受害人，被列為被告的分別為鴨子船國際公司（Ride the Ducks International）、鴨子船西雅圖分公司（Ride the Ducks Seattle）、西雅圖市府及華盛頓州府。

此前，西雅圖市府在今年4月試圖以「州府有責任在雙向車道中間設置隔離帶」為由，試圖推諉責任，遭到金郡法官駁回。後來與其中12名被告達成庭外和解協議，共計賠款230萬美元。

在16日開庭期間，發生事故時駕駛鴨子船的司機Eric Bishop回憶車輛前軸故障突然失去控制的場景，稱自己「試圖取得車輛的控制，但沒能成功」。他說：「我幾乎站在了剎車踏板上，意思就是說我已經使盡了全力去踩剎車。我握緊並轉動方向盤，試圖救下車里所有人的性命。我使出了所有力氣去轉動方向盤，但突然方向盤就好像被焊住了一樣，完全不能動。」

在被告陳詞中，幾位被告代表各自推卸責任。其中鴨子船國際公司代表律師稱，西雅圖分公司方面自行僱傭員工，自己維修鴨子船。公司方面表示自己曾在事發兩年前就向分公司發出信件，要求檢查鴨子船前軸承。

而西雅圖分公司代表律師則表示儘管維修工作十分完善，意外仍有可能發生，並稱鴨子船西雅圖公司方面在車輛檢查方面並沒有出現任何錯漏，這只是一場可怕的意外。

而原告方則試圖證實橋樑本身安全存在隱患，鴨子船本身維護保養工作欠缺，且認為水陸兩棲船不應該正式上路。

4名被告代表律師在法庭上各執一詞，試圖推脫責任，而當時的鴨子船駕駛司機，在此次案件中作為目擊證人出庭的Bishop卻深表歉意。他說：「我仍然對我車上乘客的安全負有責任。」他在庭中表示自己在事發之後看到消防員趕到時就離開了現場。

對於此次案件審理週期，鴨子船西雅圖分公司代表律師表示，可能將持續4到5個月。