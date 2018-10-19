點子王Idea Man 保羅．艾倫病逝

「只要我們共同努力──既有毅力且有決心──我們能夠取得的成就便沒有極限。」─ 保羅‧艾倫

微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）15日與世長辭，享年65歲。他生前是發明家、企業家，也是致力於回饋社會的慈善家。就如他回憶錄書名《點子王》一樣，以前所未有的概念、精準的投資事業成就並詮釋了他的一生。

艾倫說服學生時期的比爾．蓋茲中輟哈佛大學並共同成立美國微軟公司（Microsoft）成為共同創辦人。艾倫年紀比蓋茲大2歲，兩人1968年在西雅圖湖濱中學(lakeside)電腦教室碰面時發現彼此共同興趣。艾倫與蓋茲於1980年代初期發生爭執，之後在1983年離開微軟，但因為和比爾·蓋茨原本合作關係所掌握的微軟股份，使艾倫後半餘生能投入各個領域並積極投入慈善事業。

電腦癡高智商未完成大學

艾倫1953年1月21日出生於西雅圖，父親是華盛頓大學圖書館副館長Kenneth S. Allen，母親是當老師的Edna Faye G. Allen。艾倫就讀於西雅圖著名的私立學校Lakeside，在這裏他遇到對電腦同樣癡迷的比爾·蓋茨。他們一起獨佔湖岸中學的唯一一台微型電腦，來鍛練自己的程式設計能力。為了獲得更大的計算能力，艾倫和蓋茨偷偷潛入華盛頓大學電腦實驗室。雖然事件最後被揭發，但他們與管理人員達成協議，以提供學生電腦支援服務作補償。1972年，智商高達160以上的資優生艾倫在大學入學的「SAT」測驗獲得1600分滿分並進入華盛頓州立大學，不過他2年後便

輟學以便專心從事程式設計工作。

終生未婚渴望家庭

他終生未婚，膝下無子，但他其實渴望擁有家庭。艾倫58歲時曾受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪談節目《60分鐘》專訪，當時他說道：「我仍然樂觀，我依然相信我將遇見某個人，我也想要擁有家庭。」不幸地，艾倫直到死前仍是單身，沒能實現成家的夢想。

投資事業跨越各個領域

艾倫也是知名的音樂狂熱者，他的吉他演出技術堪稱職業水準，也出資建設西雅圖流行音樂文化博物館（Museum of Pop Culture）。艾倫的投資事業跨越各個領域，他創辦「艾倫研究所」（Allen Institutes）、「艾倫人工智慧研究所」（Allen Institute for Artificial Intelligence）專門從事科學研究，2011年創立太空公司「Stratolaunch」探索宇宙可能，打造世界上最大的

飛機「Stratolaunch」，擁有6個波音747引擎，翼展為117公尺比足球場還要長，用以攜帶火箭，一次可從空中發射3枚火箭到太空中。

他的後半輩子也致力於水下考古，支持挖掘世界大戰期間沉沒的戰艦：1944年沉落海底的大和型戰艦二號艦「武藏」、扶桑型戰艦「山城」，以及1942年遭日戰機重創而自沉的美軍航母列星頓號（USS Lexington CV-2）。

慈善事業及對社區貢獻良多

至逝世為止，艾倫共捐贈了20多億美元。位在華埠南Jackson街和第五大道南艾倫投資的Vulcan公司總部為華埠提供了工作和商業的好處。每次西雅圖海鷹隊的球賽，也為華埠商家招徠了許多顧客。他對華埠社區慷慨捐助是有目共睹的，西華報也曾受到他的贊助。他總是將拍賣球衣球帽的錢用作社區的發展，讓華埠國際區因他的大樓和球隊而見繁榮。對教育事業和慈善事業艾倫更是大手筆的捐助，其中數額較大的捐款有：

●1989年，捐款華盛頓大學1 , 8 0 0 萬美元用於建造新的圖書館。圖書館以他父親的名字Kenneth S. Allen命名。

●2002年，捐款華盛頓大學1,400萬美元用於建造以他的名字命名的保羅·G·艾倫電腦科學與工程學中心，2003年10月投入使用。

●2010年12月，捐款母校華盛頓州立大學2,600萬美元，用於建設保羅·G·艾倫全球動物健康學院。該筆捐款是華盛頓州立大學收到過的最大一筆私人捐款。

●2014年，伊波拉（Ebola）病毒在非洲肆虐之際，艾倫名下的慈善基金會捐款900萬美金協助在疫情最嚴重的國家建立緊急指揮中心。

體育投資

●1988年，以7,000萬美元收購了NBA的波特蘭開拓者隊。

●1997年，從Ken Behring手中收購了NFL的西雅圖海鷹隊。

重要人物發表悼念聲明

●艾倫與比爾·蓋茨於1975年創立了影響全球的科技龍頭「微軟」。比爾15日發佈聲明悼念摯友：「失去我最親愛的朋友艾倫令我心碎……艾倫是我真誠的夥伴，也是珍愛的朋友，沒有他就不會出現個人電腦。」

●微軟執行長納德拉（Satya Nadella）也表揚艾倫「不可或缺」的貢獻：「身為微軟共同創辦人，他默默堅持發明了神奇的產品、經驗、組織，正因為此，他改變了世界。」

●NBA聯盟總裁Adam Silver發表聲明緬懷：「艾倫是最終的拓荒者，他具有價值的發言挑戰了臆測和世俗認知。」

●妹妹Jody Allen代表艾倫一家發表聲明：「我的哥哥在各個層面上都是一位了不起的人，對我的家人來說，他是一位深受愛戴的兄弟、伯叔，也是獨一無二的朋友」，「能夠親身感受他的智慧、溫暖、慷慨與深切的關懷，是莫大的福氣」。

遺愛人間

作為物質與心靈都豐足的富豪，艾倫把金錢用在促使世界進步之處，一如他2010年克服癌症、涅槃重生後所宣佈：「無論在美國太平洋西北岸還是世界其他地方，面臨諸多挑戰，這使我必需繼續尋覓提供協助的渠道。我宣佈，我的慈善努力在我死後依然會繼續下去，我的大部份遺產將留給慈善事業，延續基金會的工作並資助非營利性科學研究。」