Safeco Field年底短暫變身 球場改造成為冬季溜冰娛樂場

(本報訊）西雅圖今個冬季的娛樂將呈現百花齊放的熱鬧氛圍。由十一月二十三日開始至十二月三十日期間，位於華埠毗鄰的Safeco Field將會遙身一變成為冬季溜冰娛樂場，與位於西雅圖中心的另一個冬季樂園Winterfest互相輝映，讓市民增添一個新的娛樂活動熱點。

Safeco球場原來的壘球比賽場地會被改造為冬季嘉年華會，設施包括一個面積達八千五百平方呎的美化溜冰場，有大型閃燈迷宮及聖誕市場。負責改造球場的機構Enchant Christmas會由六至八名專業人士在十六個工作天內安裝一個長三百五十呎河川流線型設計的溜冰場，並在溜冰場內加上各種節日燈飾及高八十呎的聖誕樹與多個拱門。同時在聖誕市場內將有出售節日用品與美食，並有現場樂隊伴奏。當然聖誕老人與聖誕婆婆會在現場歡迎訪客。由於球場有上蓋設備，即使西雅圖的冬天經常下雨天，也不會影響活動。

據悉在西雅圖Safeco Field內的聖誕燈飾將會是全球最矚目及最大型的的節日燈飾迷宮之一。這座溜冰娛樂場去年曾在德州展出。它是由加拿大溫哥華一間專門設計聖誕閃燈迷宮的機構所創，分別在二Ｏ一五年及二Ｏ一六年在溫哥華的SE False Creek舉辦，但由於所需場地面積龐大，並要有足夠的排污系統及在場地旁要具備足夠的停車位置容納觀賞者，溫哥華的場地實在不勝負荷，雖然活動口碑理想，但無奈當地市政府最後也要請Enchant Christmas另覓場地。結果去年他們就轉移到美國的德州，而今年更將會同時在德州及西雅圖兩地舉行。

為了加強溜冰場的娛樂氣氛與趣味，主辦機構特別在西雅圖的聖誕迷宮中加入聖誕大搜索主題，讓市民幫助聖誕老人找到他失去的九隻聖誕鹿，繼續聖誕老人節日派禮物之旅。由於現場展覽的燈飾比例都大於真人，故此在觀感上將非常吸引。相闗詳情，請瀏覽網站：https://enchantchristmas.com/