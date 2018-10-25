萬聖節是給大家尋開心的日子，但今年美國弗吉尼亞一個小鎮卻禁止十二歲以上的市民拿糖果，而且拿糖時間不能超過晚上八時。違例者會被罰款，同時也有機會坐窂。

執法機構開始對一個歡樂的節日講究規炬，肯定是這個節日給社區帶來了一些問題，令執法機構不得不認真對待。其實不光是美國弗吉尼亞的小鎮對萬聖節立例處罰，相比之下，加拿大一些地區比美國罰得更嚴。

萬聖節可能未必是舉國歡騰的節日，但最低限度卻是很多家庭的活動，特別是家有未成年小孩的家長，他們都會帶著孩子出外拿糖果，大家還可以打扮得花枝招展或者穿得古靈精怪，娛己娛人，小孩樂家長也不辭勞苦享受帶著他們挨家挨戶或到商場內伸手拿免費糖果了。

拿糖果限年齡其實主要是針對一群十來歲處於叛逆期的大鬼頭，他們愛鬧愛玩又不分輕重，所以是最容易鬧事的，破壞了其他人歡渡萬聖節的愉悅氛圍。為了確保大家安全盡興，警方唯有出招連哄帶嚇，請大家在萬聖節玩樂時不忘守規炬。

華州的人還是很守規炬有禮貎，所以尚未有上述的萬聖節規條。倘若不自律，強把歡樂建設在別人的痛苦身上，相信被法律約束的歡樂節日很快就會降臨。凡事應有度，任何人都有享受任何節日的權利，祗要不做不適當行為去冒犯他人，即使是耄耋之年去拿糖也沒問題和受歡迎的。